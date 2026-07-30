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'Khai tử' dự án khách sạn Sheraton Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sheraton Phú Quốc Resort bị chấm dứt hoạt động do chậm tiến độ đưa vào sử dụng. Đây là 1 trong 19 dự án bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động trên địa bàn Phú Quốc trong nửa đầu năm nay.

Sáng 30/7, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc (An Giang) - cho biết, ngày 27/7, đã ra quyết định chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sheraton Phú Quốc Resort tại Dương Tơ.

"Trong thời hạn được giao, nếu nhà đầu tư không hoàn thành việc thanh lý tài sản và các vấn đề liên quan, cơ quan chức năng sẽ thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định", ông Tùng nói.

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Dự án Sheraton Phú Quốc nằm trên khu đất ven biển đắc địa ở Phú Quốc, nhưng xây dựng dở dang rồi để hoang nhiều năm qua.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sheraton Phú Quốc Resort được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu tháng 8/2013, điều chỉnh gần nhất vào tháng 6/2023. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Viễn Đông Phú Quốc.

Ban Quản lý Khu kinh tế đặc khu Phú Quốc cho biết, quyết định chấm dứt hoạt động do dự án chậm tiến độ quá 24 tháng vẫn không hoàn thành, không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ.

Trước khi ban hành quyết định, Ban Quản lý Khu kinh tế đặc khu Phú Quốc đã làm việc với chủ đầu tư vào ngày 8/7, có thông báo kết luận ngày 13/7. UBND tỉnh An Giang sau đó có văn bản thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án. Công ty Cổ phần Viễn Đông Phú Quốc có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thanh lý dự án và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định.

Được biết, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sheraton Phú Quốc Resort rộng khoảng 3ha, với gần 300 phòng lưu trú. Tuy nhiên, toà nhà khách sạn mới hoàn thành phần xây thô rồi bỏ hoang nhiều năm nay.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, từ đầu năm đến nay, Phú Quốc đã quyết định thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động 19 dự án vi phạm quy định về đầu tư và đất đai.

Nhật Huy
#Phú Quốc #chấm dứt hoạt động #Sheraton Phú Quốc #dự án bỏ hoang #An Giang

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