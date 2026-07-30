Saigontourist Group tri ân khách hàng 51 chương trình ưu đãi đặc biệt

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày thành lập (01/8/1975 – 01/8/2026), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) triển khai chương trình tri ân khách hàng quy mô lớn với 51 chương trình ưu đãi đặc biệt, áp dụng từ nay đến 15/9/2026 tại hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và công ty dịch vụ lữ hành trên cả nước.

Tại TP.HCM, các khách sạn nổi tiếng thuộc Saigontourist Group như Majestic, Grand, Rex và Continental đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn về lưu trú và ẩm thực.

Nổi bật, Khách sạn Grand giới thiệu chương trình đặc biệt “Grand Heritage Afternoon Tea” với mức giá chỉ 395.000 đồng++/set; khách sạn Majestic Sài Gòn mang đến chương trình Buffet Hải sản được tổ chức định kỳ vào thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Khách sạn Continental Sài Gòn giới thiệu chương trình “Saigontourist Dining 51 – 51 năm hành trình kết nối tinh hoa”, mang đến những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, gắn kết giá trị di sản với tinh hoa ẩm thực.

Trong khi đó, khách sạn Rex Sài Gòn triển khai chương trình “Summer Deal”, theo đó khách lưu trú liên tục 2 đêm được hưởng mức giá đặc biệt chỉ 1 triệu đồng cho đêm thứ ba. Bên cạnh đó, chương trình “Mua một – ly thứ hai chỉ từ 51.000 đồng” tại các nhà hàng của khách sạn cũng mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Khách sạn Kim Đô tập trung vào phân khúc khách doanh nghiệp với mức giảm tới 30% phí thuê phòng hội nghị, ưu đãi các loại hình tiệc và nhiều giá trị gia tăng về trang thiết bị sự kiện. Oscar Sài Gòn mang đến nhiều quyền lợi dành cho khách hàng thân thiết và khách có sinh nhật trong tháng, như tặng voucher ưu đãi 30% giá phòng, 20% dịch vụ F&B, giặt ủi; từ 01/8 giảm 30% giá phòng cho khách đã lưu trú tại các khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group trong vòng 3 tháng trước đó. Hệ thống ẩm thực tiếp tục là thế mạnh nổi bật với buffet chay và thực đơn sức khỏe tại khách sạn Đệ Nhất, với giá vé 229.000 đ/người lớn và 119.000 đ/trẻ em, khách mua 10 vé được tặng 1 vé, giảm 10% cho khách lưu trú trong suốt tháng 7 âm lịch. Khách sạn Đồng Khánh có buffet chay phiên bản mới, tặng ngay 1 vé cho khách mua 5 vé, giá chỉ 199.000 đ/vé.

Tại miền Nam, Saigontourist Group lựa chọn khai thác giá trị trải nghiệm bản địa thay vì chỉ giảm giá dịch vụ. Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn-Côn Đảo giới thiệu tour “Bạn mua – Tôi nấu” (1.090.000 đ/2 khách), đưa du khách từ chợ địa phương đến bàn ăn, trực tiếp lựa chọn nguyên liệu và cùng đầu bếp tạo nên bữa ăn mang dấu ấn cá nhân. Bên cạnh đó là món mới “Ốc giác tiềm đẳng sâm”, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá ẩm thực Côn Đảo.

Khu vực miền Trung quy tụ nhiều chương trình có giá trị cao dành cho khách nghỉ dưỡng dài ngày. Du khách có thể lựa chọn kỳ nghỉ bên biển tại Sài Gòn-Mũi Né với mức giá ưu đãi chỉ từ 900.000 đ/đêm; Sài Gòn-Ninh Chữ với gói lưu trú giảm tới 40% cùng các ưu đãi ẩm thực địa phương; hoặc tích điểm đổi đêm nghỉ miễn phí tại khách sạn Sài Gòn-Phú Yên.

Nhiều sản phẩm được thiết kế theo hướng kết hợp lưu trú với trải nghiệm điểm đến như “combo mùa sầu riêng” 3 ngày 2 đêm (1.550.000 đ/2 khách) tại Sài Gòn-Ban Mê; khám phá cố đô Huế cùng khách sạn Sài Gòn-Morin, giá chỉ 1.975.000 đồng/khách, gồm 2 đêm nghỉ tại phòng Premium River Deluxe, buffet sáng, 1 bữa ăn trưa/tối thực đơn cơm Huế, tham quan Đại Nội, chùa Thiên Mụ, lăng Khải Định bằng xe riêng của khách sạn.

Đặc biệt, khách sạn Sài Gòn-Đông Hà áp dụng duy nhất ngày 01/8 tặng 1 đêm nghỉ cho 2 khách tại khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group tại Nghệ An hoặc Quảng Bình cho hóa đơn ăn uống từ 51.000.000 đ; ưu đãi giá phòng chỉ 550.000 đ/đêm/2 khách phòng Deluxe. Các khách sạn Sài Gòn-Quảng Bình và Sài Gòn-Phong Nha có gói combo 3 ngày 2 đêm giá chỉ 2.850.000 đ/khách, gồm phòng ngủ và tour khám phá Quảng Trị. Khách sạn Sài Gòn-Kim Liên ưu đãi giá phòng chỉ từ 700.000 đ/đêm…

Ở miền Bắc, các đơn vị thành viên của Saigontourist Group đồng loạt triển khai những gói ưu đãi hướng đến khách nghỉ dưỡng gia đình và khách đoàn. Khách sạn Sài Gòn-Hạ Long có gói nghỉ dưỡng mùa hè giá chỉ 850.000 đ/khách, gồm 1 đêm lưu trú phòng Superior, buffet sáng bổ dưỡng, 1 bữa ăn trưa/tối tại nhà hàng tầng thượng hướng vịnh Hạ Long; ưu đãi tiệc cưới chỉ từ 400.000 đ/khách. Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn-Ba Bể tặng bữa tối đặc sản địa phương cho khách lưu trú từ 2 đêm; Sài Gòn-Bản Giốc giá phòng ưu đãi, chỉ còn từ 1.000.000 đ/đêm; hóa đơn ăn uống từ 800.000 đ tặng ngay 1 phần tráng miệng.

Trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tưng bừng triển khai “Tuần lễ tri ân 51 năm gắn kết” (từ 01/8-08/8/2026), ưu đãi 40% chùm tour miền Bắc, miền Trung, Phú Quốc…Đặc biệt, du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Úc, Bhutan đồng giá 51.999.000 đ; giảm 51.000.000 đ (dành cho khách sinh 1975) tour Canada Bắc cực quang, Na Uy-Phần Lan Bắc cực quang; giảm 51.000.000 đ (nhóm 2 khách) tour Hoa Kỳ, Canada, Anh, châu Âu, Nga Bắc cực quang; giảm 5.100.000 đ chùm tour châu Á, Âu, Mỹ, Úc.