Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Saigontourist Group tri ân khách hàng 51 chương trình ưu đãi đặc biệt

P.V

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày thành lập (01/8/1975 – 01/8/2026), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) triển khai chương trình tri ân khách hàng quy mô lớn với 51 chương trình ưu đãi đặc biệt, áp dụng từ nay đến 15/9/2026 tại hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và công ty dịch vụ lữ hành trên cả nước.

Tại TP.HCM, các khách sạn nổi tiếng thuộc Saigontourist Group như Majestic, Grand, Rex và Continental đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn về lưu trú và ẩm thực.

Nổi bật, Khách sạn Grand giới thiệu chương trình đặc biệt “Grand Heritage Afternoon Tea” với mức giá chỉ 395.000 đồng++/set; khách sạn Majestic Sài Gòn mang đến chương trình Buffet Hải sản được tổ chức định kỳ vào thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Khách sạn Continental Sài Gòn giới thiệu chương trình “Saigontourist Dining 51 – 51 năm hành trình kết nối tinh hoa”, mang đến những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, gắn kết giá trị di sản với tinh hoa ẩm thực.

Trong khi đó, khách sạn Rex Sài Gòn triển khai chương trình “Summer Deal”, theo đó khách lưu trú liên tục 2 đêm được hưởng mức giá đặc biệt chỉ 1 triệu đồng cho đêm thứ ba. Bên cạnh đó, chương trình “Mua một – ly thứ hai chỉ từ 51.000 đồng” tại các nhà hàng của khách sạn cũng mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn.

chuong-trinh-km-51n-01.jpg

Khách sạn Kim Đô tập trung vào phân khúc khách doanh nghiệp với mức giảm tới 30% phí thuê phòng hội nghị, ưu đãi các loại hình tiệc và nhiều giá trị gia tăng về trang thiết bị sự kiện. Oscar Sài Gòn mang đến nhiều quyền lợi dành cho khách hàng thân thiết và khách có sinh nhật trong tháng, như tặng voucher ưu đãi 30% giá phòng, 20% dịch vụ F&B, giặt ủi; từ 01/8 giảm 30% giá phòng cho khách đã lưu trú tại các khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group trong vòng 3 tháng trước đó. Hệ thống ẩm thực tiếp tục là thế mạnh nổi bật với buffet chay và thực đơn sức khỏe tại khách sạn Đệ Nhất, với giá vé 229.000 đ/người lớn và 119.000 đ/trẻ em, khách mua 10 vé được tặng 1 vé, giảm 10% cho khách lưu trú trong suốt tháng 7 âm lịch. Khách sạn Đồng Khánh có buffet chay phiên bản mới, tặng ngay 1 vé cho khách mua 5 vé, giá chỉ 199.000 đ/vé.

Tại miền Nam, Saigontourist Group lựa chọn khai thác giá trị trải nghiệm bản địa thay vì chỉ giảm giá dịch vụ. Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn-Côn Đảo giới thiệu tour “Bạn mua – Tôi nấu” (1.090.000 đ/2 khách), đưa du khách từ chợ địa phương đến bàn ăn, trực tiếp lựa chọn nguyên liệu và cùng đầu bếp tạo nên bữa ăn mang dấu ấn cá nhân. Bên cạnh đó là món mới “Ốc giác tiềm đẳng sâm”, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá ẩm thực Côn Đảo.

Khu vực miền Trung quy tụ nhiều chương trình có giá trị cao dành cho khách nghỉ dưỡng dài ngày. Du khách có thể lựa chọn kỳ nghỉ bên biển tại Sài Gòn-Mũi Né với mức giá ưu đãi chỉ từ 900.000 đ/đêm; Sài Gòn-Ninh Chữ với gói lưu trú giảm tới 40% cùng các ưu đãi ẩm thực địa phương; hoặc tích điểm đổi đêm nghỉ miễn phí tại khách sạn Sài Gòn-Phú Yên.

Nhiều sản phẩm được thiết kế theo hướng kết hợp lưu trú với trải nghiệm điểm đến như “combo mùa sầu riêng” 3 ngày 2 đêm (1.550.000 đ/2 khách) tại Sài Gòn-Ban Mê; khám phá cố đô Huế cùng khách sạn Sài Gòn-Morin, giá chỉ 1.975.000 đồng/khách, gồm 2 đêm nghỉ tại phòng Premium River Deluxe, buffet sáng, 1 bữa ăn trưa/tối thực đơn cơm Huế, tham quan Đại Nội, chùa Thiên Mụ, lăng Khải Định bằng xe riêng của khách sạn.

Đặc biệt, khách sạn Sài Gòn-Đông Hà áp dụng duy nhất ngày 01/8 tặng 1 đêm nghỉ cho 2 khách tại khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group tại Nghệ An hoặc Quảng Bình cho hóa đơn ăn uống từ 51.000.000 đ; ưu đãi giá phòng chỉ 550.000 đ/đêm/2 khách phòng Deluxe. Các khách sạn Sài Gòn-Quảng BìnhSài Gòn-Phong Nha có gói combo 3 ngày 2 đêm giá chỉ 2.850.000 đ/khách, gồm phòng ngủ và tour khám phá Quảng Trị. Khách sạn Sài Gòn-Kim Liên ưu đãi giá phòng chỉ từ 700.000 đ/đêm…

Ở miền Bắc, các đơn vị thành viên của Saigontourist Group đồng loạt triển khai những gói ưu đãi hướng đến khách nghỉ dưỡng gia đình và khách đoàn. Khách sạn Sài Gòn-Hạ Long có gói nghỉ dưỡng mùa hè giá chỉ 850.000 đ/khách, gồm 1 đêm lưu trú phòng Superior, buffet sáng bổ dưỡng, 1 bữa ăn trưa/tối tại nhà hàng tầng thượng hướng vịnh Hạ Long; ưu đãi tiệc cưới chỉ từ 400.000 đ/khách. Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn-Ba Bể tặng bữa tối đặc sản địa phương cho khách lưu trú từ 2 đêm; Sài Gòn-Bản Giốc giá phòng ưu đãi, chỉ còn từ 1.000.000 đ/đêm; hóa đơn ăn uống từ 800.000 đ tặng ngay 1 phần tráng miệng.

Trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tưng bừng triển khai “Tuần lễ tri ân 51 năm gắn kết” (từ 01/8-08/8/2026), ưu đãi 40% chùm tour miền Bắc, miền Trung, Phú Quốc…Đặc biệt, du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Úc, Bhutan đồng giá 51.999.000 đ; giảm 51.000.000 đ (dành cho khách sinh 1975) tour Canada Bắc cực quang, Na Uy-Phần Lan Bắc cực quang; giảm 51.000.000 đ (nhóm 2 khách) tour Hoa Kỳ, Canada, Anh, châu Âu, Nga Bắc cực quang; giảm 5.100.000 đ chùm tour châu Á, Âu, Mỹ, Úc.

P.V
#Chương trình tri ân khách hàng Saigontourist #ưu đãi dịch vụ khách sạn và ẩm thực #khuyến mãi tour du lịch dài ngày #chương trình trải nghiệm địa phương #giảm giá tour quốc tế và nội địa

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe