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Đề xuất xây dựng đô thị du lịch ven biển 18 tỷ USD ở Vân Đồn

Hoàng Dương

TPO - Dự án đô thị du lịch ven biển thế hệ mới với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 18 tỷ USD, quy mô 5.000ha vừa được liên doanh các nhà thầu đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng tại đặc khu Vân Đồn.

Điểm đến của các siêu dự án

Trong cuộc làm việc mới đây với UBND tỉnh Quảng Ninh, liên danh gồm Công ty CP Tập đoàn HDMON, Quỹ Vanté Capital Fund 1, CIIC Group PTE Ltd và China Construction Corporation Ltd đã đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Đô thị du lịch ven biển Việt Nam thế hệ mới tại khu vực Bắc Cái Bầu, thuộc Khu kinh tế Vân Đồn.

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Dự án có quy mô 5.000ha. Ảnh minh họa.

Theo đề xuất, dự án có quy mô khoảng 5.000ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 18 tỷ USD. Không chỉ phát triển các khu nghỉ dưỡng, dự án hướng tới hình thành một đô thị ven biển tích hợp nhiều chức năng gồm du lịch cao cấp, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học, y tế chất lượng cao cùng các không gian bảo tồn thiên nhiên và văn hóa.

Nếu được triển khai, đây sẽ là một trong những dự án có quy mô vốn lớn nhất từng được đề xuất tại Quảng Ninh.

Những năm gần đây, Vân Đồn liên tục được đầu tư mạnh về hạ tầng với sân bay quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, cảng cao cấp Ao Tiên cùng hệ thống giao thông kết nối ngày càng hoàn thiện. Đây là nền tảng quan trọng để khu vực này từng bước chuyển từ lợi thế tài nguyên sang phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch và đô thị hiện đại.

Ý tưởng dự án lần này cũng không chỉ dừng ở việc xây dựng một khu nghỉ dưỡng ven biển, mà hướng tới mô hình đô thị du lịch thế hệ mới với 5 phân khu chức năng gồm trung tâm đô thị, du lịch hàng hải; khu đô thị nghỉ dưỡng; khu dịch vụ du lịch cảng biển; khu đô thị y học và công nghệ trong khu vực thương mại tự do; khu bảo tồn rừng và văn hóa.

Mô hình này phù hợp với định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Đồn trở thành trung tâm du lịch cao cấp, dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo và kinh tế biển của Quảng Ninh trong những năm tới.

Cơ hội lớn nhưng cần nghiên cứu kỹ

Dù đánh giá cao ý tưởng của liên danh nhà đầu tư, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh đây mới là bước nghiên cứu ban đầu.

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Đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh.

Tỉnh yêu cầu quá trình nghiên cứu phải bảo đảm phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt; hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và rừng; giữ gìn các giá trị văn hóa, lịch sử của Vân Đồn; đồng thời đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, liên danh nhà đầu tư cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chứng minh năng lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn trước khi tỉnh xem xét các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang hướng tới phát triển các động lực tăng trưởng mới bên cạnh Hạ Long và Móng Cái, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quy hoạch, môi trường và pháp lý, dự án này có thể trở thành cú hích quan trọng, góp phần định hình diện mạo mới cho Bắc Cái Bầu cũng như Khu kinh tế Vân Đồn trong tương lai.

Hoàng Dương
#Vân Đồn #đô thị du lịch #dự án lớn #khu kinh tế #du lịch ven biển #đầu tư #quảng Ninh #18 tỷ USD

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