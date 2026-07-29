Hà Nội: 'Bùng nổ' nguồn cung nhà ở xã hội

TPO - Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhà ở xã hội (NƠXH) với cả trăm dự án sắp được triển khai. Điều này sẽ góp phần cân bằng cung - cầu, mở rộng cơ hội an cư cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Nhiều dự án nghìn tỷ đồng sắp khởi động

Theo danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 vừa được UBND TP Hà Nội cập nhật, thành phố sẽ triển khai hơn 40 dự án xây nhà ở xã hội (NƠXH) với tổng vốn đầu tư gần 77.400 tỷ đồng, cung cấp khoảng 41.600 căn hộ.

Đáng chú ý, nhiều dự án có quy mô hàng nghìn căn hộ. Trong đó, dự án NƠXH an sinh Việt Hưng (đường Mai Chí Thọ, phường Việt Hưng) có quy mô lớn nhất với tổng vốn đầu tư 7.820 tỷ đồng và 5.037 căn hộ.

Hà Nội cập nhật hơn 40 dự án NƠXH triển khai giai đoạn 2026-2030 với tổng quy mô khoảng 41.600 căn hộ.

Một số dự án nổi bật khác gồm: dự án NƠXH tại ô đất I.2.5/OQH1 thuộc quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 (xã Sóc Sơn) với hơn 2.500 căn hộ; dự án khu NƠXH Đại Phú (xã Đan Phượng) có vốn đầu tư gần 3.700 tỷ đồng, quy mô khoảng 2.500 căn hộ; dự án NƠXH tại phường Xuân Phương với tổng vốn đầu tư hơn 6.330 tỷ đồng, gần 3.400 căn hộ.

Bên cạnh đó là hàng loạt dự án quy mô lớn khác như NƠXH Tây Tựu với 1.782 căn; NƠXH Thạch Bích (xã Bình Minh) 1.810 căn; Nhà ở xã hội an sinh Đại Mỗ (phường Đại Mỗ) gần 1.720 căn hộ; NƠXH tại xã Nội Bài với gần 1.225 căn hộ; khu NƠXH thôn Vệ (xã Phúc Thịnh) gần 1.520 căn...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mới đây ký ban hành Chỉ thị số 16 về thúc đẩy phát triển NƠXH trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội ở mức hai con số.

Theo chỉ thị, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn hộ NƠXH trong năm 2026 theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời phấn đấu có khoảng 25.000-27.000 căn hộ đủ điều kiện cung ứng ra thị trường.

Thành phố cũng đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án NƠXH trong 6 tháng cuối năm 2026. Song song với đó, các chủ đầu tư được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện đưa khoảng 46.100 căn hộ ra thị trường.

Hiện tại, Hà Nội cũng có 147 dự án NƠXH và nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giao chủ đầu tư, với tổng quy mô khoảng 132.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 290.500 tỷ đồng.

Trong số này, 30 dự án đã khởi công với quy mô khoảng 24.000 căn hộ, tuy nhiên nhiều dự án vẫn chậm tiến độ do vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đất đai và thủ tục hành chính.

Mở "làn xanh", cắt một nửa thời gian làm thủ tục

Để bảo đảm tiến độ, UBND TP Hà Nội yêu cầu áp dụng cơ chế "làn xanh" đối với toàn bộ thủ tục liên quan đến phát triển NƠXH.

Theo đó, thời gian giải quyết các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng phải được cắt giảm tối thiểu 50%. Thành phố ưu tiên xử lý ngay hồ sơ của các dự án đã có mặt bằng sạch để có thể khởi công trong tháng 7 và tháng 8/2026.

UBND cấp xã được phân cấp thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các dự án NƠXH. Đồng thời, cho phép phê duyệt quy hoạch chi tiết trước, sau đó cập nhật vào quy hoạch phân khu đô thị nhằm rút ngắn quy trình thực hiện. Toàn bộ việc phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 phải hoàn thành trong tháng 8/2026...

Việc Hà Nội triển khai loạt dự án cùng với cơ chế rút gọn thủ tục được đánh giá sẽ tạo ra đợt tăng nguồn cung NƠXH lớn nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh giá căn hộ thương mại vẫn ở mức cao và vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, lượng lớn căn hộ NƠXH được đưa ra thị trường trong giai đoạn 2026-2030 sẽ góp phần cân bằng cung - cầu, mở rộng cơ hội an cư cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.