Bên trong căn hộ trị giá hơn 8 tỷ đồng của diễn viên Huỳnh Hồng Loan

TPO - Huỳnh Hồng Loan cho biết căn hộ 90 m2 ở TPHCM của cô được định giá hơn 8 tỷ đồng, không kể tiền đầu tư nội thất gần một tỷ đồng.