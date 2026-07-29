Bên trong căn hộ trị giá hơn 8 tỷ đồng của diễn viên Huỳnh Hồng Loan

TPO - Huỳnh Hồng Loan cho biết căn hộ 90 m2 ở TPHCM của cô được định giá hơn 8 tỷ đồng, không kể tiền đầu tư nội thất gần một tỷ đồng.
Chính cảm giác bình yên ấy cũng là lý do khiến cô quyết định mua căn hộ ngay từ lần đầu đến xem. "Tôi tin mỗi ngôi nhà đều có một năng lượng riêng. Ngay khi bước vào, tôi đã có cảm giác đây là nơi mình muốn trở về sau mỗi ngày làm việc", nữ diễn viên chia sẻ.
Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tự tay chọn từng bức tranh, bình hoa hay nến thơm. Có món đồ cô phải tìm ở nhiều nơi mới mua được đúng ý. "Lần đầu tiên được tự tay xây dựng không gian sống theo đúng sở thích là trải nghiệm vừa vất vả vừa hạnh phúc", cô nói.
Huỳnh Hồng Loan hạn chế bày biện quá nhiều đồ đạc để không gian luôn gọn gàng và dễ chịu. Góc cô yêu thích nhất là phòng khách và ban công - nơi thường đọc kịch bản, uống cà phê hoặc thư giãn giữa những khoảng nghỉ.