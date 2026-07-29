Broadway Place - sống giữa tâm điểm trải nghiệm của Capital Square

Giữa bức tranh phát triển sôi động của thị trường bất động sản Đà Nẵng, những dự án không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà còn kiến tạo được hệ sinh thái sống hoàn chỉnh đang trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư. Tại Capital Square, Broadway Place nổi bật như một lựa chọn dành cho những cư dân yêu thích nhịp sống hiện đại, năng động khi nằm ngay trung tâm lõi tiện ích của toàn khu đô thị đẳng cấp quốc tế bên bờ sông Hàn.

Sức hút từ đại đô thị quốc tế Capital Square

Trong xu hướng phát triển đô thị hiện đại, giá trị của bất động sản không chỉ đến từ sản phẩm mà còn được quyết định bởi hệ sinh thái xung quanh. Đây cũng là yếu tố giúp Capital Square nhanh chóng trở thành một trong những dự án được quan tâm nhất tại Đà Nẵng.

Sở hữu vị trí hiếm có giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn, Capital Square tọa lạc tại tâm điểm kết nối của thành phố với hệ thống giao thông hiện đại và đồng bộ. Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm hành chính, sân bay quốc tế Đà Nẵng, cảng biển cùng các công trình hạ tầng trọng điểm như hầm chui sông Hàn hay tuyến MRT Đà Nẵng – Hội An trong tương lai. Đây cũng là khu vực hội tụ hệ sinh thái thương mại, y tế, giáo dục, du lịch và giải trí hàng đầu của thành phố biển. Đặc biệt, với vị trí ven sông Hàn đắc địa, Capital Square mang đến đặc quyền thưởng lãm trọn vẹn những màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật đỉnh cao của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF – Danang International Fireworks Festival), sự kiện văn hóa – du lịch mang tầm quốc tế đã trở thành biểu tượng của thành phố mỗi mùa hè.

Capital Square nằm tại tâm điểm phồn hoa, với mặt tiền là các trục đường huyết mạch Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Ngô Quyền

Bên cạnh đó, Capital Square còn được quy hoạch như một đô thị đa chức năng với hệ tiện ích trải rộng từ mặt đất tới tầng không, với trung tâm thương mại Grand Central Mall, tuyến phố thương mại Park Boulevard, quảng trường hơn 2.000m2, bể bơi rộng hơn 500m2, sân golf mini, sân thể thao, vườn cảnh quan, không gian nghệ thuật và hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe, vui chơi - giải trí hiện đại.

Tuyến phố và trung tâm thương mại sầm uất cùng chuỗi tiện ích cao cấp tạo nên sức sống năng động cho toàn khu đô thị, đồng thời mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững và khai thác cho thuê, tạo dòng tiền ổn định của các căn hộ.

Broadway Place - sống giữa trung tâm vô vàn trải nghiệm

Nếu Capital Square là một trong những điểm đến sôi động mới của Đà Nẵng thì Broadway Place chính là vị trí trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái ấy.

Tòa căn hộ nằm tại phân khu Square District - khu vực được xem là trái tim của dự án, nơi tập trung các hoạt động thương mại, giải trí và cộng đồng. Đây cũng là một trong những lợi thế nổi bật giúp Broadway Place khác biệt so với nhiều dự án căn hộ hiện nay.

Ngay trước cửa nhà là tuyến phố thương mại Park Boulevard nhộn nhịp, đối diện là trung tâm thương mại Grand Central Mall với các cửa hàng, nhà hàng, cafe và dịch vụ cao cấp đa dạng. Chỉ với vài bước chân, cư dân có thể tiếp cận các nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe trong một không gian hiện đại, thuận tiện.

Tuyến phố thương mại nhộn nhịp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí, sử dụng dịch vụ hiện đại…

Bên cạnh đó, hệ thống vườn cảnh quan xanh mát, quảng trường trung tâm rộng hơn 2.000 m2,sân golf mini, sân chơi trẻ em và sân thể thao đa năng, cùng cổng âm nhạc độc đáo mang đến những không gian thư giãn, kết nối cộng đồng và trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Sự kết hợp giữa yếu tố thiên nhiên, nghệ thuật và thương mại tạo nên môi trường sống cân bằng giữa nhịp sống sôi động và những khoảng thời gian thư thái cần thiết.

Các hoạt động và cảnh quan nghệ thuật đem lại nhịp sống trẻ trung, sôi động cho Capital Square Đà Nẵng

Đáp ứng nhu cầu sống hiện đại và tiềm năng đầu tư dài hạn

Xu hướng lựa chọn nơi ở của tầng lớp chuyên gia, doanh nhân và người trẻ thành đạt đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các khu đô thị tích hợp, nơi cư dân có thể tận hưởng đầy đủ tiện ích ngay trong nội khu mà không phải phụ thuộc vào các dịch vụ bên ngoài.

Với vị trí trung tâm tại Capital Square, Broadway Place mang đến lợi thế tiếp cận trực tiếp toàn bộ hệ tiện ích của khu đô thị, đồng thời thừa hưởng tiềm năng tăng trưởng từ sự phát triển của khu vực trung tâm Đà Nẵng trong tương lai.

Hiện tại, người mua căn hộ tại tòa Broadways Place được tặng 01 năm phí dịch vụ quản lý; chiết khấu 01% giá bán căn hộ cho khách hàng có quê quán hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng - Quảng Nam; chiết khấu 6% khi thanh toán thường; chiết khấu lên tới 15% khi thanh toán sớm; hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ cùng lãi suất 0% tới 24 tháng, thời gian ân hạn nợ gốc lên tới 36 tháng…