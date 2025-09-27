Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Chiến hạm hải quân tiêu diệt mục tiêu máy bay giả định trên không

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 27/9, các biên đội tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã cập cảng, kết thúc đợt kiểm tra bắn đạn thật trên biển. Thượng tá Mai Đăng Danh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân, chỉ đạo, theo dõi cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 26/9, các biên đội tàu thuộc Lữ đoàn 127 và Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân) đã tiến hành kiểm tra bắn đạn thật bài 5a, 5b, bắn chiến đấu cho một biên đội, sử dụng các loại súng, pháo có trong biên chế tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển ban ngày và ban đêm.

2cac-tau-chien-dau-cua-lu-doan-175-lu-doan-127-co-dong-vao-tuyen-ban.jpg
Các tàu chiến đấu của Lữ đoàn 175 và Lữ đoàn 127 cơ động vào tuyến bắn.

Trong quá trình kiểm tra bắn đạn thật, các tàu và từng cán bộ, chiến sĩ đã nắm chắc quy tắc bảo đảm an toàn, tính năng, kỹ chiến thuật của các loại vũ khí đạn, quy trình thực hiện từng bài bắn; bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt nội dung các bài bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đợt bắn đạn thật nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị; yếu lĩnh động tác của bộ đội trong bắn đạn thật. Đây cũng dịp kiểm tra trình độ khai thác, điều khiển tàu và sử dụng súng, pháo đánh máy bay địch trong điều kiện ban ngày, tàu địch trong điều kiện ban ngày, ban đêm; kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện chiến đấu của các tàu.

Trên cơ sở đợt kiểm tra sẽ rút kinh nghiệm, bổ sung vào phương án chiến đấu và kế hoạch huấn luyện của đơn vị trong thời gian tới. Kết quả bắn 100% đạt khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối.

1hoa-luc-tau-263-lu-doan-175-tieu-diet-muc-tieu-may-bay-gia-dinh-tren-khong.jpg
Hỏa lực Tàu 263 (Lữ đoàn 175) tiêu diệt mục tiêu máy bay giả định trên không.
Nguyễn Minh
#Chiến hạm Hải quân tiêu diệt mục tiêu máy bay giả định trên không #biên đội tàu #Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân #kiểm tra bắn đạn thật trên biển #Lữ đoàn 127 #Lữ đoàn 175 #Quân chủng Hải quân

Xem thêm

Cùng chuyên mục