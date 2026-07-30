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Tổng thống Hàn Quốc gửi thư tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thu Loan

TPO - Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc chuyển thư của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh; trở thành đối tác tin cậy cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển…

Chiều 30/7, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Yun Duk nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Yun Duk. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Bộ trưởng Kim Yun Duk thăm Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee Jae Myung, đất nước Hàn Quốc sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng về những thành quả thực chất trong quan hệ hai nước thời gian gần đây; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy phát triển mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, hợp tác văn hoá và giao lưu nhân dân hai nước, trong đó sớm hoàn thành mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Hàn Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong việc triển khai các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước thời gian tới.

Hoan nghênh hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ đóng tàu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đều là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Kim Yun Duk trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian gần đây, Bộ trưởng Kim Yun Duk bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại đến năm 2030, và trở thành nước phát triển, thu nhập cao đến năm 2045.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Kim Yun Duk chuyển Thư của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước; nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Hàn Quốc sẽ là một trong những đối tác tin cậy cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển đất nước thời gian tới.

Thu Loan
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Hàn Quốc #Tổng thống Hàn Quốc #Quan hệ Việt Nam -Hàn Quốc

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