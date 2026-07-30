Sinh viên Thủ đô 'nhuộm xanh' bản xa bằng công trình, phần việc ý nghĩa

TPO - Từ vùng cao Lạng Sơn đến dải đất miền Trung, Tây Nguyên, màu áo xanh tình nguyện của sinh viên Thủ đô đã góp sức thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026.

Trong cái nắng gắt của vùng đất Gia Lai, màu áo xanh của đội hình tình nguyện Trường Đại học Điện lực đã để lại dấu ấn đậm nét tại xã Phú Thiện. Phát huy tối đa chuyên môn của những "kỹ sư tương lai", các tình nguyện viên đã triển khai công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”. Tuyến đường dài 2km nay đã được trang bị hệ thống đèn năng lượng mặt trời hiện đại. Các bạn trẻ còn đến nhiều hộ dân, tỉ mẩn sửa chữa, thay mới hệ thống điện dân sinh cũ kỹ, mất an toàn. Những ánh đèn bừng sáng không chỉ soi lối cho bà con đi lại thuận tiện, mà còn thắp lên niềm tin về sự sẻ chia của sinh viên Thủ đô.

Tại xã Quan Sơn (tỉnh Lạng Sơn), tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng được các chiến sĩ áo xanh Trường ĐH Giao thông vận tải cụ thể hóa bằng những giọt mồ hôi trên cánh đồng. Hình ảnh những sinh viên Thủ đô chân lấm tay bùn, cùng bà con cấy lúa, thu hoạch ngô đã trở nên thân thương với người dân bản địa.

Dấu ấn rõ nét nhất phải kể đến công trình “Thắp sáng thôn Suối Mạ” và hành trình vận chuyển từng viên gạch, bao cát để xây dựng bếp ăn cho Trường Mầm non Hữu Kiên. Mỗi phần việc đều góp phần cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào vùng cao.

Cũng trong chiến dịch Mùa Hè Xanh năm nay, sinh viên Trường ĐH Phenikaa đã góp sức tại nhiều địa phương tại Quảng Trị, Lạng Sơn, Nghệ An. Sinh viên tình nguyện đã tham gia gieo mạ cùng nhân dân địa phương, dạy tiếng Anh cho thiếu nhi địa phương, vệ sinh môi trường, tuyên truyền pháp luật cho thiếu nhi địa phương, livestream giới thiệu sản phẩm địa phương.

Tại xã Bằng Mạc (Lạng Sơn), đội tình nguyện của Đại học Kinh tế Quốc dân lại chọn cách giáo dục ý thức sống xanh cho thế hệ mầm non. Những chiếc vỏ lon, chai nhựa cũ qua bàn tay khéo léo của sinh viên và các em nhỏ đã biến thành những chậu cây handmade rực rỡ sắc màu. Những bức tường cũ kỹ tại các trường học cũng được "khoác áo mới" bằng những bức tranh vẽ tay sinh động, tạo không gian học tập đầy cảm hứng.