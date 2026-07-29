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Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk làm Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh

Nguyễn Thảo

TPO - Anh Nguyễn Thao Giang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2026–2028. Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh gồm 19 cán bộ Hội tiêu biểu.

Ngày 29/7, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2026-2028, với sự tham gia của 200 đại biểu chính thức đại diện cho hàng nghìn sinh viên toàn tỉnh.

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Các đại biểu tham dự đại hội.

Dự và chỉ đạo đại hội, về phía Trung ương có anh Lâm Tùng - Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh, có ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

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Đại diện lãnh đạo tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Toàn tỉnh hiện có hơn 20.600 sinh viên và trên 16.700 hội viên sinh hoạt tại 9 trường Đại học, Cao đẳng.

Nhiệm kỳ 2023-2026, phong trào “Sinh viên 5 tốt” được các cấp bộ Hội triển khai rộng rãi, nhiều hình thức tổ chức đa dạng, phong phú. Nhiệm kỳ qua, tỉnh có 6 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương, 111 đạt danh hiệu cấp tỉnh, trên 700 sinh viên đạt danh hiệu tuyên dương cấp trường.

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Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

Các mặt công tác Hội và phong trào sinh viên tiếp tục phát triển, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Các chương trình, hoạt động của Hội được tổ chức dưới nhiều cách thức mới, các hoạt động chú trọng phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên.

Công tác đồng hành với sinh viên đạt nhiều kết quả với việc duy trì 37 quỹ học bổng, trao 704 suất học bổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; giới thiệu việc làm cho hơn 2.000 lượt sinh viên; hỗ trợ 300 lượt sinh viên khởi nghiệp; giới thiệu 312 sinh viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 256 sinh viên được kết nạp Đảng.

Hoạt động tình nguyện tiếp tục là điểm sáng trong công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh với nhiều hoạt động: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chương trình tiếp sức mùa thi; hiến máu nhân đạo, hoạt động tình nguyện giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, lũ,....

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Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2028 ra mắt.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng tin tưởng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, đưa công tác Hội và phong trào sinh viên phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, thành trung tâm của vùng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên, sinh viên học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, lập nghiệp và cống hiến cho sự phát triển của quê hương.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Lâm Tùng - Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội Hội Sinh viên lần thứ III diễn ra trong bối cảnh đặc biệt sau khi Đắk Lắk và Phú Yên hợp nhất, mở ra không gian phát triển mới và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với tổ chức Hội.

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Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội Sinh viên tỉnh Đắk Lắk cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên củng cố tổ chức sau sáp nhập, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng phong trào "Sinh viên 5 tốt", xây dựng thế hệ sinh viên tiên phong trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế.

Với Khẩu hiệu hành động “Sinh viên Đắk Lắk - bản lĩnh đại ngàn - khát vọng vươn xa", nhiệm kỳ 2026 - 2028, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh xác định đẩy mạnh phong trào "Sinh viên 5 tốt", tiên phong trong chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và hội nhập quốc tế; Phấn đấu huy động và trao tặng học bổng, giải thưởng, hỗ trợ sinh viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi với tổng giá trị đạt 1 tỷ đồng.

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Anh Nguyễn Thao Giang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2026 – 2028.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2028 gồm 19 cán bộ Hội tiêu biểu. Anh Nguyễn Thao Giang giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2026 – 2028.

Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2023 - 2028 (giai đoạn 2023 - 2025).

Nguyễn Thảo
#Hội sinh viên #tình nguyện #đại hội #nhiệm kỳ #Đắk Lắk

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