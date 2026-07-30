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Giới trẻ

Thiếu nhi 3 nước trải nghiệm làm bánh ở làng nghề TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Trong khuôn khổ Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 tại TPHCM, ngày 30/7, các đại biểu tuổi trẻ 3 nước tham dự liên hoan đã có chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế tại các làng nghề truyền thống ở TPHCM.

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Các đại biểu tuổi trẻ 3 nước﻿ đã có chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế tại các làng nghề truyền thống ở xã Long Điền, TPHCM. Trong ảnh là trải nghiệm làm bánh tráng truyền thống ở ấp An Ngãi. Ảnh: Ngô Tùng
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Lần đầu tiên nhiều em thiếu nhi của cả 3 nước được tự tay làm bánh tráng, bánh cuốn.
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Em Somboun Lattana (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) hào hứng với những món ăn được chế biến trực tiếp tại đây. “Em thấy thích thú khi được tham gia các hoạt động trong liên hoan, bởi ở đây mọi người cùng thể hiện tinh thần tích cực, hòa đồng, vui vẻ”.
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Các bạn nhỏ bày tỏ tình cảm quý mến với người hướng dẫn mình làm bánh.
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Các em nhỏ 3 nước đến Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tại xã Bình Hưng, tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển cũng như việc chế biến các sản phẩm từ ca cao.
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Đến với phường Vũng Tàu, nhiều bạn nhỏ thích thú hòa vào không gian trò chơi lớn vui nhộn diễn ra trong khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên﻿ Bà Rịa - Vũng Tàu.
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Hơn 100 em thiếu nhi ở các đội đã thể hiện tinh thần đoàn kết﻿, khéo léo để chinh phục các trò chơi tập thể.
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Buổi hoạt động team building khép lại trong không khí hân hoan khi mỗi bạn nhỏ đã thỏa sức vui chơi, trải nghiệm đồng thời cùng nhau gắn kết tình bạn.
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Sau bữa tối, các đại biểu thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia﻿ tham gia biểu diễn văn nghệ mang bản sắc riêng của mỗi nước, mỗi địa phương.
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Bạn nhỏ 3 nước cùng trình diễn các tiết mục múa, hát và biểu diễn thời trang tái chế trong đêm giao lưu tại phố biển Vũng Tàu.
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Các điểm đến không chỉ giúp các em có thêm nhiều trải nghiệm, hiểu biết mới, mà còn bồi đắp, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa thế hệ trẻ 3 nước.
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Sau các hoạt động cùng nhau, cô bạn Phonepaseuth Senavanna (học sinh lớp 9, Trường Trung học phổ thông Chantha, Lào) nói: “TPHCM đẹp, con người Việt Nam tốt bụng, ấm áp”.
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Trước đó, các bạn nhỏ đã có dịp thưởng thức vở diễn xiếc - rối Mơ Show tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (phường Phú Thọ). Tác phẩm được dàn dựng độc đáo, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp nghệ thuật xiếc - rối - mapping.
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Với sự tham gia của đội ngũ nghệ sĩ tài năng Việt Nam và quốc tế, Mơ Show kể câu chuyện giàu cảm xúc.
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Trong khuôn khổ liên hoan, đoàn đại biểu thiếu nhi đã tham quan, tìm hiểu Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác ở xã Cần Giờ.
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Các em dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ và tri ân Anh hùng liệt sĩ.
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Với chủ đề “Vòng tay bè bạn” diễn ra trong 3 ngày (28-30/7), Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 - năm 2026 là chuỗi hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống được Thành Đoàn, Hội đồng Đội TPHCM, Nhà Thiếu nhi TPHCM tổ chức.
﻿Ảnh: Ngô Tùng

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 diễn ra trong bối cảnh hướng đến kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2026) và 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2026), tiếp tục vun đắp tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế, đặc biệt thắt chặt mối quan hệ thắm thiết giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, qua đó tạo sân chơi giao lưu đoàn kết, vui tươi, bổ ích, giới thiệu lịch sử, những nét đẹp văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam và TPHCM cho thiếu nhi ba nước.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 120 đại biểu thiếu nhi và 34 cán bộ phụ trách, đến từ 13 đoàn đại biểu của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Ngô Tùng
#sân chơi thiếu nhi #team building #Vũng Tàu #Nhà Văn hóa Thanh niên #bạn trẻ #thiếu nhi #Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia #dã ngoại #Chiến khu Rừng Sác

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