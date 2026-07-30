Thiếu nhi 3 nước trải nghiệm làm bánh ở làng nghề TPHCM

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 diễn ra trong bối cảnh hướng đến kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2026) và 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2026), tiếp tục vun đắp tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế, đặc biệt thắt chặt mối quan hệ thắm thiết giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, qua đó tạo sân chơi giao lưu đoàn kết, vui tươi, bổ ích, giới thiệu lịch sử, những nét đẹp văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam và TPHCM cho thiếu nhi ba nước.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 120 đại biểu thiếu nhi và 34 cán bộ phụ trách, đến từ 13 đoàn đại biểu của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.