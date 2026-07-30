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Giới trẻ

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Siết thời gian chơi game, thêm 'lá chắn' bảo vệ trẻ em

Châu Linh - Gia Linh

TPO - Đề xuất giới hạn người dưới 16 tuổi chỉ được chơi game tối đa 60 phút mỗi ngày và bắt buộc gắn nhãn phân loại độ tuổi được nhiều chuyên gia đánh giá phù hợp với xu hướng bảo vệ trẻ em trên thế giới. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, cần thêm các giải pháp đồng bộ về kỹ thuật, quản lý và sự đồng hành của gia đình, thay vì chỉ dựa vào giới hạn thời gian.

Thay đổi phù hợp với xu hướng thế giới

Đề xuất người dưới 16 tuổi chỉ được chơi game tối đa 60 phút mỗi ngày, đồng thời yêu cầu tất cả trò chơi phải gắn nhãn phân loại độ tuổi đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường số, song việc áp dụng đề xuất này vào thực tế vẫn có nhiều vướng mắc, chờ đợi các cơ quan chức năng, ban soạn thảo dự thảo luật tiếp tục bàn thảo.

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Đề xuất người dưới 16 tuổi chỉ được chơi game 60 phút/ngày thu hút sự chú ý của dư luận.

Việc điều chỉnh quy định này được đánh giá cao khi đặt trong bối cảnh trẻ em hiện nay tiếp cận Internet, mạng xã hội và game từ rất sớm. Trong khi cách nuôi dạy con của nhiều gia đình cũng thay đổi đáng kể, khiến những nguy cơ đến từ mạng xã hội, game cũng khác đi, yêu cầu những thay đổi kịp thời.

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TS. Phan Quang Anh khẳng định đề xuất giới hạn độ tuổi và thời gian chơi game phù hợp với quan điểm và xu hướng bảo vệ trẻ em hiện nay của khu vực cũng như trên thế giới.

“Trẻ 16 tuổi bây giờ không giống trẻ 16 tuổi ngày xưa. Khi trẻ không còn giống ngày xưa nữa thì những nguy cơ từ môi trường game cũng sẽ xuất hiện theo những cách khác. Nếu pháp luật không theo kịp thì rất dễ bỏ sót những rủi ro đáng lẽ phải được nhận diện và kiểm soát”, TS. Phan Quang Anh - giảng viên trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng cho rằng giới hạn thời gian chơi game chưa hẳn là giải pháp tối ưu để phòng chống nghiện game. Theo đó, thời gian không nên xem đây là thước đo duy nhất.

"Theo định nghĩa của WHO và nhiều tổ chức về sức khỏe tâm thần, nghiện game không được đánh giá chỉ bằng số phút chơi mà còn phụ thuộc vào mức độ lệ thuộc và những hành vi đi kèm. Chỉ trong 60 phút, người chơi vẫn có thể nạp rất nhiều tiền vào game, mất kiểm soát hành vi hoặc xuất hiện các dấu hiệu rối loạn", ông phân tích.

TS. Phan Quang Anh cho rằng người chơi sau khi hết 60 phút vẫn có thể chuyển sang game khác, game lậu hoặc tìm cách vượt qua giới hạn kỹ thuật. Vì vậy, giới hạn thời gian là một công cụ quản lý cần thiết, nhưng không đồng nghĩa có thể giải quyết triệt để tình trạng nghiện game.

Cần nhiều giải pháp đồng bộ

Nhiều chuyên gia nhận định muốn bảo vệ trẻ em trước tác hại của trò chơi điện tử hiệu quả cần không chỉ cần giới hạn thời gian chơi mà còn cần nhiều giải pháp đồng bộ khác đến từ gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

ThS - NCS Hồ Mạnh Toàn (Trung tâm khoa học liên ngành, Đại học Phenikaa) cho rằng bên cạnh việc đặt ra các giới hạn đối với người chơi, cơ quan quản lý nên có chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ quản lý trẻ em trên môi trường game.

"Nếu có cơ chế khuyến khích phù hợp, doanh nghiệp sẽ chủ động đầu tư vào các công cụ xác thực độ tuổi, kiểm soát thời gian chơi hay bảo vệ người chơi nhỏ tuổi. Điều này vừa hỗ trợ cơ quan quản lý, vừa góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp game phát triển theo hướng lành mạnh", ThS. Hồ Mạnh Toàn nói.

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Thời gian chơi game không quyết định hoàn toàn độ " nghiện" của trẻ.

Đánh giá về các yếu tố dễ gây lệ thuộc trong game, chuyên gia cho rằng không phải mọi cơ chế đều có mức độ rủi ro như nhau. Theo ông, nhiệm vụ đăng nhập hằng ngày đặc biệt ở các trò chơi miễn phí chủ yếu nhằm duy trì tương tác của người chơi và có nguy cơ gây lệ thuộc tương đối thấp.

"Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra hộp vật phẩm ngẫu nhiên có những đặc điểm tương đồng với cờ bạc, có thể khiến trẻ em hình thành tâm lý chấp nhận và bình thường hóa các hành vi mang tính may rủi. Đây là cơ chế cần được xem xét, đánh giá nghiêm túc trong quá trình hoàn thiện chính sách", ông nhận định.

Đối với quy định bắt buộc gắn nhãn độ tuổi, ông đánh giá đây là bước đi cần thiết, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, theo chuyên gia, chỉ hiển thị độ tuổi là chưa đủ. "Việc gắn nhãn độ tuổi là nền tảng để xây dựng môi trường trò chơi điện tử lành mạnh, nhưng không thể thay thế vai trò của gia đình. Trong bối cảnh game được phân phối rộng rãi qua các chợ ứng dụng và chịu tác động của thuật toán gợi ý, phụ huynh vẫn cần dành thời gian tìm hiểu nội dung, chơi cùng con và sử dụng các công cụ kiểm soát trên thiết bị để bảo vệ trẻ hiệu quả hơn", ThS Hồ Mạnh Toàn khuyến nghị.

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 147/2024/NĐ-CP, khoản Điều 25 sửa đổi, bổ sung Điều 43 quy định doanh nghiệp phải có hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm quản lý thời gian chơi trong ngày của người chơi dưới 16 tuổi không quá 60 phút một ngày đối với tất cả trò chơi dành cho người chơi dưới 16 tuổi do doanh nghiệp cung cấp.

Bên cạnh đó, cần có hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm hiển thị kết quả phân loại trò chơi và thông tin khuyến cáo với nội dung '"Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe" tại vị trí dễ nhận biết và do doanh nghiệp chủ động lựa chọn với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp khi giới thiệu và phát hành.

Châu Linh - Gia Linh
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