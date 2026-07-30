Chi tiền 'khủng' để níu kéo người yêu cũ: Tiền mất, tình vẫn tan

TPO - Vì muốn hàn gắn với người yêu cũ, nhiều cô gái lụy tình ở Trung Quốc sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho những người được gọi là "huấn luyện viên tình cảm". Tuy nhiên, cái kết là tiền mất mà ước nguyện không thành.

Cô Wan (28 tuổi) cho biết đã trả 3.500 nhân dân tệ (khoảng 13,6 triệu đồng) cho "huấn luyện viên mối quan hệ" (relationship coach) để được tư vấn 24/7 trong một tháng, với mục đích nối lại tình cảm với bạn trai cũ vừa chia tay.

Ban đầu, "huấn luyện viên" này cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí qua điện thoại trong khoảng 90 phút. Tờ SCMP gọi đây là "mồi nhử".

Sau cuộc gọi, người này kết luận mối quan hệ của Wan kết thúc không phải vì bạn trai cũ hết yêu, mà chính sự bất an của cô tạo áp lực cho anh. Bên tư vấn còn nhận định việc Wan luôn thiếu cảm giác an toàn có thể do cô không nhận đủ tình yêu thương từ cha mẹ.

Nhiều phụ nữ Trung Quốc tìm đến các "huấn luyện viên mối quan hệ" với hy vọng hàn gắn với người yêu cũ.

Bên cung cấp dịch vụ vạch ra cho Wan lộ trình kéo dài một tháng. Trong 21 ngày đầu, cô bị cấm liên lạc với người yêu cũ. Thời gian đó, "huấn luyện viên" hướng dẫn cô thay đổi ngoại hình, dạy các chủ đề trò chuyện hay những "chiêu gợi mở" để người bạn trai cũ thấy hứng thú trở lại. Ngoài ra, Wan còn được chỉ dẫn đăng bài trên mạng xã hội để bạn trai cũ thấy cô đang "thay đổi theo hướng tích cực".

"Huấn luyện viên" khẳng định tỉ lệ thành công có thể lên tới 90% nếu khách hàng tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch.

Wan cho biết đã làm theo đúng như lời "huấn luyện viên" bảo, nhưng kết quả là bị người yêu cũ chặn liên lạc trên mạng xã hội.

Trường hợp của Wan không hiếm ở Trung Quốc. Mạng xã hội xuất hiện nhan nhản những bài đăng quảng cáo từ những người tự xưng là "chuyên gia tình cảm", chuyên cung cấp dịch vụ giúp hàn gắn mối quan hệ.

Họ nhắm đến nhóm phụ nữ lụy tình, đau khổ sau khi chia tay người yêu. Trên mạng xã hội, hai hashtag #getbacktogether (quay lại với người cũ) và #datingskills (kỹ năng hẹn hò) lần lượt đạt 970 triệu và 10,4 tỉ lượt xem.

Những con số trên được cho là phản ánh nỗi lo của nữ giới trước áp lực xã hội - thường gắn hạnh phúc của "phái đẹp" với tình trạng quan hệ yêu đương hoặc hôn nhân.

Sau khi bị người cũ chặn liên lạc, Wan chất vấn "huấn luyện viên" về lời cam kết trước đó. Tuy nhiên, thay vì giải thích, người này quay sang chào mời cô "gói cao cấp với cố vấn giàu kinh nghiệm hơn" có giá 9.800 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng).

Hiện tại, Wan cho biết đã chấp nhận việc chia tay. Nhưng lúc mối quan hệ mới tan vỡ, cô rơi vào trạng thái "đau đớn không thể chịu nổi" và khao khát có người ở bên.

Wan cũng thừa nhận không thể tìm được người đàn ông nào phù hợp hơn bạn trai cũ trên thị trường mai mối. Điều này càng khiến cô chìm sâu trong u uất.

Phụ nữ đang chìm trong nỗi đau hậu chia tay là đối tượng nhắm đến của nhiều bên cung cấp dịch vụ tư vấn tình cảm.

Một phó giáo sư tại một trường đại học ở Thâm Quyến, chuyên nghiên cứu về các mối quan hệ thân mật và giới, cho biết, nhiều công ty tư vấn hôn nhân và hẹn hò nhắm đến những người vừa chia tay, dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc.

Một chuyên gia tư vấn tâm lý khác chỉ ra nhiều người "mắc bẫy" các huấn luyện viên mối quan hệ, thay vì tìm đến những nhà trị liệu chuyên nghiệp, vì họ muốn được xoa dịu nỗi đau một cách nhanh chóng.

Không ít người sẵn sàng chi từ vài nghìn đến hàng chục nghìn nhân dân tệ để níu kéo người cũ. Có một phụ nữ mạnh tay chi 20.000 nhân dân tệ (77,7 triệu đồng) cho gói dịch vụ mang tên "quay lại với người cũ trong danh dự". Cô là người yêu cầu ly hôn, nhưng lại muốn chồng cũ chủ động đề nghị tái hợp để không bị mất mặt với bạn bè.

Số lượng công ty tư vấn tâm lý tại Trung Quốc tăng từ 18.000 vào năm 2016 lên 160.000 trong năm nay. Trong khi đó, Black Cat - nền tảng hòa giải khiếu nại bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Sina vận hành - ghi nhận hơn 3.000 đơn khiếu nại liên quan đến các dịch vụ tư vấn tình cảm không hiệu quả. Điều này phản ánh tình trạng ngành dịch vụ này vẫn thiếu sự quản lý chặt chẽ.