Bí thư Trung ương Đoàn động viên các đội hình tình nguyện ở Khánh Hòa

TPO - Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, đã đến thăm, động viên các đội hình thanh niên tình nguyện đang "bám cơ sở" tại xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 30/7, Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đoàn do chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa và thăm, động viên các đội hình tình nguyện đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Khánh Vĩnh.

Chị Hồ Hồng Nguyên cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng đội hình Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh của trường Đại học Nha Trang.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, những kết quả bước đầu đạt được và các nhiệm vụ trọng tâm đang được các đội hình tình nguyện triển khai trên địa bàn tỉnh.

Trong chương trình, Đoàn công tác đã đến thăm đội hình Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh của Trường Đại học Nha Trang đang thực hiện nhiệm vụ tại Trường Tiểu học Khánh Phú, xã Khánh Vĩnh. Đội hình gồm 40 sinh viên, triển khai chiến dịch từ ngày 21/7 đến 1/8/2026.

Đội hình Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh của trường Đại học Nha Trang tổ chức phiên chợ 0 đồng cho bà con ở địa phương.

Hiện các tình nguyện viên đang sửa chữa, sơn sửa và trang trí khuôn viên trường học, đồng thời chuẩn bị tổ chức Phiên chợ 0 đồng để trao tặng quần áo và nhu yếu phẩm cho người dân địa phương. Dự kiến khi kết thúc chiến dịch, đội hình sẽ hoàn thành xây dựng một căn nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng; sửa chữa, sơn mới 5 phòng học; cải tạo sân chơi; tổ chức các lớp tiếng Anh, tin học, kỹ năng sống cho thiếu nhi; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao học bổng, quà tặng cho học sinh, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thăm và động viên đội hình, chị Hồ Hồng Nguyên ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ trường Đại học Nha Trang đối với địa phương. Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tình nguyện viên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, hoàn thành tốt các công trình, phần việc đã đăng ký, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, chị Hồ Hồng Nguyên đã trao tặng quà của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm động viên đội hình tiếp tục cống hiến vì cộng đồng.

Chị Hồ Hồng Nguyên tặng quà và động viên các bạn sinh viên tình nguyện.

Tiếp đó, Đoàn công tác đến thăm đội hình thanh niên tình nguyện xã Khánh Vĩnh tại Nhà cộng đồng thôn Giang Mương. Tại đây, khoảng 30 đoàn viên, thanh niên đang trực tiếp hỗ trợ người dân rà soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu đất đai, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự gần dân và tận tình của các tình nguyện viên, chị Hồ Hồng Nguyên gửi lời thăm hỏi, động viên và trao tặng phần quà của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, khích lệ đội hình tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chị Hồ Hồng Nguyên tặng quà cho đội hình thanh niên tình nguyện xã Khánh Vĩnh tại Nhà cộng đồng thôn Giang Mương.

Thay mặt tuổi trẻ tỉnh Khánh Hòa, anh Huỳnh Hữu Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đồng thời khẳng định các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Chuyến đi kiểm tra này là dịp để Ban Bí thư Trung ương Đoàn nắm bắt tình hình triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 tại cơ sở, kịp thời động viên các đội hình tình nguyện, qua đó nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số.