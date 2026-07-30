Thiếu nhi Việt Nam tranh biện về bạo lực tại diễn đàn trẻ em ASEAN

TPO - Bốn đại biểu thiếu nhi Việt Nam sẽ tham dự Diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 9 với chủ đề "Bảo vệ tuổi thơ ASEAN: Nói không với bạo lực", diễn ra ngày 4-5/8. Tại diễn đàn, các em sẽ tranh biện, thảo luận cùng thiếu nhi các nước ASEAN, góp tiếng nói về phòng chống bạo lực học đường, bạo lực xã hội và xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em.

Với chủ đề Bảo vệ tuổi thơ ASEAN: Nói không với bạo lực (Shielding ASEAN Childhood: Say No to Violence), diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 4-5/8 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Y tế.

Đây là diễn đàn được tổ chức định kỳ để lắng nghe tiếng nói của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em ASEAN bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề có liên quan đến trẻ em và gửi thông điệp của trẻ em đến các cơ quan chức năng và các Bộ trưởng phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển ASEAN.

Tham gia diễn đàn lần này, Việt Nam có 4 đại diện gồm: Cao Phú Quý (trường THCS Lý Thái Tổ), Trần Hà Giang (trường THCS Dịch Vọng Hậu), Nguyễn Nam Hùng (trường THCS Phùng Hưng) và Nguyễn Thanh Mai (trường THCS Ngô Sĩ Liên).

Trong 2 ngày diễn ra, nhóm đại biểu thiếu nhi Việt Nam sẽ tham gia tranh biện cùng đội Timor Leste về chủ đề Phòng ngừa là bảo vệ - Xây dựng môi trường an toàn hơn và cùng các đại biểu thiếu nhi trong khối ASEAN cùng thảo luận về kiến nghị liên quan đến Bạo lực học đường và Bạo lực xã hội.

Em Cao Phú Quý (trường THCS Lý Thái Tổ) (trái) và em Trần Hà Giang (trường THCS Dịch Vọng Hậu).

Chia sẻ về cơ hội tham dự diễn đàn, Cao Phú Quý bày tỏ niềm háo hức và tự hào khi tiếng nói của trẻ em Việt được lắng nghe.

"Em mong rằng sau diễn đàn, những điều trẻ em chia sẻ sẽ không chỉ dừng lại trên giấy hay trong các phiên thảo luận, mà sẽ thật sự đi vào cuộc sống, trở thành những hành động thiết thực để mọi trẻ em ASEAN nói chung và trẻ em Việt Nam nói riêng đều được yêu thương, tôn trọng và lớn lên trong một môi trường an toàn, hạnh phúc", Cao Phú Quý cho biết.

Đại biểu Trần Hà Giang cho biết em cảm thấy vinh dự khi có cơ hội đại diện tiếng nói của trẻ em Việt Nam tại diễn đàn. Nữ sinh mong muốn được gặp gỡ, học hỏi từ bạn bè các nước ASEAN, đồng thời chia sẻ suy nghĩ, đề xuất của trẻ em Việt Nam về những vấn đề các em đang quan tâm. Theo Hà Giang, mỗi ý kiến, dù nhỏ bé, đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực.

Em Nguyễn Nam Hùng (trường THCS Phùng Hưng) (trái) và em Nguyễn Thanh Mai (trường THCS Ngô Sĩ Liên) là hai đại diện của Việt Nam tham gia diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 9.

Trong khi đó, Nguyễn Nam Hùng cho rằng việc được đại diện thiếu nhi Việt Nam tham dự diễn đàn không chỉ là niềm tự hào mà còn là một trách nhiệm. Mong muốn lớn nhất của Nam Hùng khi đến với diễn đàn là để không một bạn nhỏ nào phải âm thầm chịu đựng tổn thương một mình.

"Khi trẻ em được trang bị kỹ năng phòng ngừa và biết rằng luôn có người sẵn sàng lắng nghe, chúng em không chỉ là những người cần được bảo vệ, mà sẽ trở thành lá chắn vững chắc nhất để tự bảo vệ chính mình và các bạn xung quanh", Nam Hùng chia sẻ.

Còn với Thanh Mai, diễn đàn không chỉ là nơi trẻ em cất lên tiếng nói về những gì các em đã và đang trải qua mà còn là ý tưởng và giải pháp góp phần xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Sau diễn đàn, Thanh Mai mong muốn trở thành cầu nối để lan tỏa những điều đã học được đến với các bạn thiếu nhi Việt Nam.