Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

TPO - Đó là một trong những nội dung được anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

Sáng 30/7 tại tỉnh Lào Cai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hải Đăng

Dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Cảnh Chí Quân - Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; anh Hà Đức Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Tỉnh Lào Cai và các bạn đoàn viên, thanh niên, các chủ dự án tham dự vòng bán kết.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hải Đăng

Phát biểu khai mạc cuộc thi, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Đảng ta xác định định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 -2030 là "Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực". Đây không chỉ là định hướng phát triển của đất nước mà còn mở ra không gian và cơ hội lớn để thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.

Anh Nguyễn Kim Quy tặng hoa Ban giám khảo vòng bán kết. Ảnh: Hải Đăng.

Theo anh Quy, nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nền tảng của nền kinh tế mà còn là không gian rộng lớn để ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm và xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh. “Khởi nghiệp trong nông nghiệp không đơn thuần là tạo dựng một doanh nghiệp mà còn là hành trình nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương và góp phần xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh", anh Quy nói.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã xác định phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", trong đó "Tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước" là một trong năm nội dung trọng tâm.

Từ định hướng đó, các cấp bộ Đoàn đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua đào tạo, tư vấn, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư, hỗ trợ chuyển giao khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại cho các dự án của thanh niên.

"Đối với thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là thanh niên nông thôn, tinh thần yêu nước hôm nay được thể hiện bằng việc dám lựa chọn con đường đổi mới sáng tạo; dám đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào từng sản phẩm; dám xây dựng những thương hiệu Việt có khả năng cạnh tranh trên thị trường; và hơn hết là dám trở về quê hương để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế địa phương", Bí thư Nguyễn Kim Quy khẳng định.

Các dự án thuyết trình tại vòng bán kết khu vực miền Bắc.

Bí thư Nguyễn Kim Quy tin rằng, thông qua cuộc thi sẽ có nhiều dự án được hỗ trợ phát triển bền vững, góp phần hình thành thế hệ nông dân, doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo, làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Sau hơn 1 tháng phát động, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 315 dự án từ 33 tỉnh, thành đoàn. Vượt qua vòng sơ loại, 120 dự án đã vào Bán kết.

Trong đó, tại vòng bán kết khu vực miền Bắc, 35 dự án tiêu biểu đã được lựa chọn để tham gia trình bày, tranh biện trước Hội đồng Ban Giám khảo. Các dự án không chỉ thể hiện tính sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ mà còn cho thấy tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, gần với lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường.

Sau vòng Bán kết, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ra 30 dự án xuất sắc nhất để tham gia thi vòng 3 (vòng chung kết toàn quốc). Thời gian thi và trao giải dự kiến trong Tháng 9 tới đây.

Các đại biểu tham quan gian hàng khởi nghiệp của thanh niên. Ảnh: Hải Đăng.

Cơ cấu giải thưởng năm nay sẽ bao gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. Các dự án đạt giải sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Ngoài ra, các dự án tham dự Vòng Chung kết toàn quốc cũng sẽ được nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, chương trình còn có không gian trưng bày sản phẩm và kết nối đầu tư, giúp tạo điều kiện để các thí sinh quảng bá sản phẩm, tiếp cận doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển.