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Giới trẻ

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Khi AI thành trợ lý sáng tạo của người làm truyền thông trẻ

Lưu Trinh

TPO - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một phương thức làm truyền thông mới, nơi công nghệ giúp con người tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả và dành nhiều hơn cho tư duy sáng tạo. Nắm bắt xu thế đó, việc trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho đội ngũ làm truyền thông trẻ đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong hành trình chuyển đổi số.

Trong bối cảnh AI đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống, cách thức sản xuất, lan tỏa và tiếp nhận thông tin đang thay đổi từng ngày. Người làm truyền thông không chỉ cần khả năng viết, kể chuyện hay nắm bắt xu hướng, mà còn cần tư duy công nghệ để khai thác hiệu quả những công cụ mới.

Chương trình tập huấn ứng dụng AI và công cụ số trong công tác truyền thông dành cho Mạng lưới Đại sứ truyền thông VNPT diễn ra ngày 30/7, nhằm nâng cao năng lực số, hỗ trợ đội ngũ cán bộ trẻ thích ứng với những phương thức truyền thông hiện đại.

Chương trình được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các điểm cầu của Đoàn VNPT tại 34 tỉnh, thành phố và phát trực tuyến trên nền tảng số.

Anh Nguyễn Quang Long - Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT nhấn mạnh, AI và công nghệ số không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành công cụ hiện hữu, làm thay đổi cách con người học tập, làm việc, sáng tạo và giao tiếp với cộng đồng.

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Ra mắt Ban Định hướng Mạng lưới Đại sứ truyền thông ﻿VNPT do anh Nguyễn Quang Long - Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT (thứ 2, từ trái qua) làm Trưởng ban.

Theo anh Long, trong thời đại số, truyền thông không chỉ đơn thuần là hoạt động đưa tin hay giới thiệu hình ảnh, mà đã trở thành một phần quan trọng trong năng lực đổi mới, kết nối văn hóa và lan tỏa giá trị của mỗi tổ chức. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ làm truyền thông có tư duy công nghệ, khả năng sáng tạo trên nền tảng số là yêu cầu tất yếu.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là hướng dẫn cách ứng dụng AI vào các công việc truyền thông hằng ngày, từ xây dựng ý tưởng, viết và biên tập nội dung, chuyển đổi định dạng thông tin, đến thiết kế các sản phẩm trực quan như poster, banner, video ngắn. Các học viên cũng được trực tiếp thực hành với những công cụ số, từng bước hình thành quy trình làm việc hiệu quả hơn với sự hỗ trợ của AI.

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Ông Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn VNPT phát biểu tại chương trình tập huấn.

Điểm quan trọng được nhấn mạnh trong chương trình là AI không thay thế vai trò của con người, mà trở thành một “trợ lý thông minh”, giúp giảm bớt những công việc lặp lại, tối ưu thời gian để người làm truyền thông tập trung vào sáng tạo, xây dựng chiến lược và tạo ra những nội dung có chiều sâu.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội, việc ứng dụng AI cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm. Người sử dụng cần bảo đảm tính chính xác của thông tin, tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu, chuẩn mực nghề nghiệp và nguyên tắc sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả.

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Anh Nguyễn Tiến Nhâm - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT giới thiệu về Mạng lưới Đại sứ truyền thông VNPT.

Mạng lưới Đại sứ truyền thông VNPT được xây dựng nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc lan tỏa hình ảnh, văn hóa và những giá trị đổi mới sáng tạo. Trong giai đoạn mới, mạng lưới này hướng tới việc hình thành lực lượng nòng cốt tại các đơn vị, có khả năng ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, để nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông.

Lưu Trinh
#ứng dụng AI trong truyền thông hiện đại #nâng cao năng lực số cho đội ngũ trẻ #vai trò của AI như trợ lý sáng tạo #chuyển đổi số trong ngành truyền thông #đào tạo và ứng dụng công nghệ số trong tổ chức

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