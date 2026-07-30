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Việt Nam giành huy chương vàng tại Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới

Lưu Trinh

TPO - Đội tuyển Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng cùng nhiều thành tích cao tại Vòng chung kết Thế giới Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới 2026 và Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới ACP 2026.

Tối 29/7 (rạng sáng 30/7 theo giờ Việt Nam), tại Lễ trao giải Vòng chung kết Thế giới Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOS World Championship) và Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới (ACP World Championship) 2026 diễn ra ở Anaheim, California (Hoa Kỳ), đội tuyển Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn. Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng cùng 3 vị trí trong Top 10 thế giới.

Đội tuyển MOS Việt Nam đạt thành tích nổi bật với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng và 2 vị trí Top 10. Nguyễn Mai Chi, sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giành Huy chương Vàng thế giới nội dung Microsoft Excel 365 Apps.

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Nguyễn Mai Chi, sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (thứ 3, từ phải sang) đạt Huy chương Vàng thế giới nội dung Microsoft Excel 365 Apps.

Hai Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Đình Bảo, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), ở nội dung Microsoft PowerPoint 365 Apps và Đỗ Lê Tuấn Kiệt, học sinh Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương (Đồng Nai), ở nội dung Microsoft Excel Office 2019.

Phạm Lê Minh Tâm, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), xếp hạng 9 thế giới nội dung Microsoft Word Office 2019; Phùng Ngọc Uyển My, học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội), xếp hạng 10 thế giới nội dung Microsoft PowerPoint Office 2019.

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Đỗ Lê Tuấn Kiệt, học sinh Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương (Đồng Nai) và Nguyễn Đình Bảo, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) giành Huy chương Đồng MOS World Championship 2026.

Ở đấu trường ACP World Championship 2026, đội tuyển Việt Nam có thêm một thành tích đáng chú ý khi Hồ Nhật Ánh, học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội), lọt Top 5 thế giới.

Theo Ban Tổ chức, ở mỗi nội dung thi của MOS World Championship và ACP World Championship, Ban Tổ chức chỉ trao duy nhất một bộ huy chương cho những thí sinh có thành tích xuất sắc nhất.

Kết quả của đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực của học sinh, sinh viên Việt Nam trên đấu trường quốc tế, đồng thời phản ánh hiệu quả của việc triển khai các chuẩn kỹ năng tin học và thiết kế đồ họa quốc tế trong nhà trường.

Bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Giám đốc Điều hành Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức Quốc gia cuộc thi cho biết, Vòng chung kết Thế giới không chỉ là cơ hội để học sinh, sinh viên khẳng định năng lực theo chuẩn quốc tế mà còn rèn luyện bản lĩnh và khả năng thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế số, thị trường lao động toàn cầu.

Năm 2026 đánh dấu mùa giải thứ 17 đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng chung kết Thế giới MOS World Championship và mùa giải thứ 9 tham dự ACP World Championship. Đội tuyển Việt Nam liên tục giành nhiều huy chương và thứ hạng cao, trở thành một trong những quốc gia có thành tích nổi bật trong khu vực.

Khép lại mùa giải 2026, bảng thành tích của đội tuyển MOS và ACP Việt Nam được nâng lên 28 huy chương thế giới, gồm 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 18 Huy chương Đồng, cùng 2 giải Khán giả bình chọn nhiều nhất và nhiều vị trí trong Top 10 thế giới.

Theo kế hoạch, đội tuyển MOS và ACP Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 31/7, sau đó Ban tổ chức Quốc gia sẽ tổ chức lễ đón và vinh danh các thí sinh đạt thành tích xuất sắc.

Lưu Trinh
#Thành tích Việt Nam tại cuộc thi quốc tế #Chung kết Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2026 #Thành tích học sinh Việt Nam trong thiết kế đồ họa #Phát triển năng lực tin học sinh viên Việt Nam #Ý nghĩa thành tích đối với nguồn nhân lực quốc gia

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