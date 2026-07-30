Khi 1 người có thể làm được chức năng của cả một phòng marketing?

AI đang mở ra khả năng để một marketer có thể đảm nhiệm toàn bộ chuỗi hoạt động marketing, từ thấu hiểu khách hàng, sản xuất nội dung đến vận hành quảng cáo và quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, theo TS. David Hoàng, Giám đốc Swinburne Vietnam, “Marketing 1 người” không phải là bài toán loại bỏ nhân sự, mà là tối ưu cách con người và công nghệ cùng tạo ra giá trị.

Ngày 25/7/2026, tại cơ sở Đà Nẵng, Swinburne Vietnam tổ chức hội thảo “Xây dựng Phòng Marketing 1 Người – Tối ưu hiệu quả truyền thông bằng AI & Tự động hóa”. Trong bài trình bày “Năng lực marketer trong kỷ nguyên AI: Điều gì thực sự quan trọng?”, TS. Hoàng Việt Hà chia sẻ về cách AI đang thay đổi mô hình vận hành marketing, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực con người.

“MARKETING 1 NGƯỜI” NÊN ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

Theo ông, “Marketing 1 người” có phải là mô hình doanh nghiệp dùng AI để thay thế cả một đội ngũ?

Không nên hiểu đây là việc loại bỏ toàn bộ nhân sự và giao tất cả công việc cho một cá nhân.

“Marketing 1 người” là mô hình trong đó một marketer, với sự hỗ trợ của AI, dữ liệu, CRM và các công cụ tự động hóa, có thể điều phối toàn bộ chuỗi hoạt động marketing. Người đó không trực tiếp thực hiện mọi thao tác, mà thiết kế quy trình, giao việc cho hệ thống, kiểm soát kết quả và xử lý những tình huống cần đến phán đoán.

Một người vì thế có thể đảm nhiệm khối lượng công việc trước đây cần nhiều vị trí khác nhau. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với doanh nghiệp vừa và nhỏ, nơi nguồn lực hạn chế nhưng vẫn cần triển khai marketing một cách đầy đủ và có hệ thống. Mục tiêu không phải để một người làm nhiều hơn, mà để công nghệ xử lý phần việc lặp lại, còn con người tập trung vào những nhiệm vụ có giá trị cao hơn.

CHUYỂN ĐỔI AI SẼ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

Theo ông, quá trình ứng dụng AI trong doanh nghiệp thường phát triển qua những giai đoạn nào?

Phần lớn doanh nghiệp bắt đầu bằng việc thử nghiệm AI cho một số tác vụ riêng lẻ như viết nội dung, dịch tài liệu hoặc tổng hợp thông tin. Ở giai đoạn này, AI mới chỉ giúp từng cá nhân làm việc nhanh hơn.

Bước tiếp theo là đưa AI vào các quy trình chung. Khi dữ liệu, quảng cáo, nội dung và CRM được kết nối, AI không còn là công cụ riêng của từng người mà trở thành một phần trong cách tổ chức vận hành.

Ở cấp độ cao hơn, hệ thống có thể tự động thực hiện nhiều công việc, từ phân loại khách hàng tiềm năng đến đề xuất điều chỉnh chiến dịch. Con người khi đó chuyển dần từ trực tiếp thực thi sang đặt mục tiêu, thiết kế quy trình, giám sát và ra quyết định.

Theo TS. Hà, bước ngoặt của chuyển đổi AI không nằm ở việc doanh nghiệp sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở thời điểm AI được tích hợp vào workflow chính thức, có cơ chế kiểm soát và đo lường rõ ràng.

KHI CÔNG NGHỆ TIẾN HÓA, CON NGƯỜI CŨNG PHẢI TIẾN HÓA

Trong quá trình đó, năng lực của con người sẽ thay đổi như thế nào?

Khi AI càng giỏi thực thi, giá trị của các thao tác kỹ thuật đơn thuần sẽ giảm dần. AI ngày càng làm được các việc mà con người có thể làm được trong đó đặc biệt các việc lặp đi lặp lại và cung cấp thông tin, dữ liệu để quyết định.

Trong bối cảnh đó, con người làm việc với AI như các AI Agent, hay còn gọi là “nhân viên số” thì các kỹ năng của con người phải thay đổi để thích nghi với môi trường làm việc mới.

Các kỹ năng này sẽ chuyển đổi từng bước từ từ việc “hỏi” AI qua Chat hiện nay sang khả năng “giao việc” cho AI, tức là AI sẽ triển khai một số tác vụ hoặc một quy trình cụ thể.

Bước tiếp theo là tiếp theo là khả năng “kết nối, tích hợp” các quy trình tác nghiệp thành một phạm vi ứng dụng AI rộng lớn hơn, có thể bao gồm toàn bộ các quy trình doanh nghiệp.

Ví dụ trong lĩnh vực quảng cáo số chẳng hạn thì cần tích hợp tác vụ quảng cáo với các tác vụ CRM (Quản lý khách hàng) và tự động hóa các việc liên quan tới quảng cáo và chăm sóc khách hàng.

Trong các giai đoạn tiếp theo, khi AI đã trở thành một hệ thống vận hành cốt lõi của doanh nghiệp thì vai trò của con người cần có năng lực lãnh đạo, định hướng, sáng tạo các giá trị mới.

Con người sẽ chuyển từ triển khai các tác vụ riêng lẻ cùng AI sang dẫn dắt hệ thống sáng tạo. Nói cách khác, marketer không còn chỉ là người “làm marketing”, mà trở thành người thiết kế cách marketing được vận hành.

TS. David Hoàng đưa ra 5 cấp độ chuyển đổi AI trong doanh nghiệp

ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG NHẤT KHI CON NGƯỜI QUẢN LÝ AI?

Theo ông, kỹ năng nào của con người sẽ trở nên quan trọng nhất?

Điều quan trọng nhất không phải là biết sử dụng thật nhiều công cụ. Công cụ có thể thay đổi nhanh, nhưng những năng lực cốt lõi của con người cần được xây dựng lâu dài. Đó là khả năng thấu hiểu khách hàng, tư duy chiến lược, sáng tạo, làm việc với dữ liệu và đặc biệt là đánh giá tính đúng sai của các giải pháp do AI gợi ý và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

AI có thể phân tích dữ liệu và đưa ra đề xuất, tuy nhiên con người phải hiểu dữ liệu đó có ý nghĩa gì trong một bối cảnh cụ thể. AI có thể đề xuất tăng ngân sách hoặc thay đổi thông điệp, nhưng con người phải quyết định lựa chọn đó có phù hợp với thương hiệu, khách hàng và mục tiêu dài hạn hay không.

Khi AI được trao nhiều quyền tự chủ hơn, trách nhiệm của con người không giảm đi mà còn lớn hơn. Doanh nghiệp cần xác định rõ AI được phép làm gì, quyết định nào phải có con người phê duyệt và ai chịu trách nhiệm khi hệ thống sai.

Các doanh nghiệp đang dần trao quyền tự chủ cho AI bằng AI Agent.

Ngoài ra khi AI là một Agent thì sẽ có vấn đề gọi là Agent Problem. Tức là các vấn đề phát sinh khi bạn giao việc cho một ai đó làm và người đó làm không đúng mục tiêu của bạn. Agent problem trước xảy ra với con người thì nay sẽ xảy ra với AI. Con người sẽ vẫn luôn phải giao việc, định hướng, kiểm tra và lãnh đạo thực hiện với AI.

THÔNG ĐIỆP QUAN TRỌNG NHẤT CỦA CHUYỂN ĐỔI AI

Theo ông, đâu là thông điệp quan trọng nhất đối với doanh nghiệp và người làm marketing?

Chuyển đổi AI không chỉ là chuyển đổi công nghệ. Trước hết, đó là quá trình chuyển đổi tư duy, năng lực và vai trò của con người. Hiện nay các nền tảng AI đã phát triển rất mạnh mẽ và hoàn toàn có thể bắt đầu quá trình chuyển đổi AI qua 5 bước, từ đơn giản tới toàn diện.

AI mang lại tốc độ, quy mô và sự nhất quán. Con người mang lại mục đích, sáng tạo, đạo đức và trách nhiệm. Khi hai bên được đặt đúng vai trò, công nghệ không làm giảm giá trị của con người mà giúp khuếch đại giá trị đó.

Khép lại phần chia sẻ, TS. Hoàng Việt Hà nhấn mạnh việc triển khai nâng cấp từng bước việc ứng dụng AI. Hầu hết đang ở mức độ 1, thử nghiệm AI, chúng ta có thể tiến tới cấp độ cao hơn là giao việc và tích hợp các hoạt động của đơn vị trên nền tảng AI.

Hội thảo đã đem đến các góc nhìn thực tiễn về ứng dụng AI trong Marketing.

Thông qua hội thảo, Swinburne Vietnam tiếp tục đưa những thay đổi của thị trường và công nghệ vào môi trường giáo dục, giúp người học không chỉ biết sử dụng AI mà còn hiểu cách kiểm soát, phối hợp và dẫn dắt công nghệ trong công việc tương lai.