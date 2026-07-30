NXB Giáo dục Việt Nam chuẩn hóa hệ sinh thái học liệu số

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc huy động trí tuệ chuyên gia nhằm rà soát, đánh giá chuyên môn và chuẩn hóa chất lượng hệ thống sách điện tử, học liệu số trước khi đưa vào giảng dạy trên toàn quốc.

Bắt nhịp kỷ nguyên số

Tham dự lễ ký kết, về phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) có ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXBGDVN; ông Phạm Vĩnh Thái, Thành viên HĐTV, Tổng biên tập; ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc. Về phía Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (Hiệp hội) có ông Nguyễn Khắc Khanh, Chủ tịch Hiệp hội; bà Hoàng Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hiệp hội; đại diện Bộ Công an, Bộ Nội vụ cùng các cán bộ chuyên môn và các chuyên gia của hai đơn vị.

NXBGDVN và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: NXBGDVN cung cấp

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang trở thành động lực then chốt cho sự phát triển giáo dục, phương thức tiếp cận tri thức của người học đã có sự thay đổi sâu sắc. Học sinh và giáo viên ngày nay không chỉ tiếp cận tri thức qua sách in truyền thống mà còn tương tác trực tiếp với nhiều hình thức học liệu số có khả năng cập nhật và cá thể hóa cao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Thanh khẳng định, NXBGDVN xác định chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là đổi mới toàn diện phương thức xây dựng, tổ chức và cung cấp tri thức cho người học, giáo viên và các cơ sở giáo dục.

Những năm qua, NXBGDVN đã từng bước phát triển hệ sinh thái số phong phú gồm sách điện tử, học liệu số, bài giảng điện tử, ngân hàng câu hỏi và các nền tảng học tập phục vụ chương trình giáo dục phổ thông.

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXBGDVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NXBGDVN

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Thanh cũng nhấn mạnh, công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng chất lượng giáo dục luôn phải được đặt lên hàng đầu. Mỗi học liệu số không chỉ cần đúng về kiến thức mà còn phải phù hợp với chương trình, đáp ứng yêu cầu sư phạm, thân thiện với người sử dụng và thích ứng với sự phát triển của công nghệ. Muốn làm được điều đó, cần có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia đa ngành, những nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và những người có kinh nghiệm thực tiễn.

Cơ chế phối hợp chặt chẽ và phản biện độc lập

Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, minh bạch và tôn trọng chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Sự kết hợp này thiết lập một cơ chế phối hợp thường xuyên, phát huy tối đa thế mạnh chuyên môn của hai tổ chức.

Các nội dung trọng tâm của thỏa thuận bao gồm:

Rà soát, đánh giá chuyên môn toàn diện: Đội ngũ chuyên gia do Hiệp hội quy tụ sẽ tham gia đánh giá độc lập về tính chính xác, tính khoa học, tính sư phạm và khả năng ứng dụng công nghệ của các sản phẩm số (bài giảng điện tử, học liệu tương tác, ngân hàng câu hỏi, video học tập...).

Xây dựng chuẩn mực chất lượng: Hai bên cùng nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí đánh giá, quy trình rà soát và các tiêu chuẩn chất lượng đối với sách điện tử, học liệu số.

Tổ chức hoạt động chuyên môn: Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các chương trình nghiên cứu liên quan đến chuyển đổi số trong giáo dục.

Đánh giá về ý nghĩa của hợp tác này, ông Nguyễn Tiến Thanh nói: “Thông qua cơ chế phối hợp này, NXBGDVN mong muốn nhận được những ý kiến phản biện, đánh giá khách quan, độc lập và khoa học từ Hiệp hội cùng đội ngũ chuyên gia. Những ý kiến đó sẽ là nguồn tham khảo quý báu giúp Nhà xuất bản tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm giáo dục số trước khi đưa vào phục vụ giáo viên và học sinh trên phạm vi cả nước.”

Hướng tới hệ sinh thái giáo dục bền vững

Theo thỏa thuận ký kết, NXBGDVN sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, cung cấp tài liệu và tiếp thu các đóng góp chuyên môn để hoàn thiện sản phẩm. Trong khi đó, Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam chịu trách nhiệm thành lập Hội đồng/Tổ chuyên gia, cho ý kiến chuyên môn trên cơ sở khách quan, khoa học và tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu bảo mật tài liệu chưa công bố.

Bên cạnh các hoạt động rà soát chuyên môn, Tổng Giám đốc NXBGDVN tin tưởng sự hợp tác sẽ tiếp tục mở rộng thông qua các diễn đàn, hội thảo, chương trình tập huấn, qua đó kết nối cộng đồng những người làm giáo dục, làm công nghệ và làm xuất bản vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Ông Nguyễn Khắc Khanh khẳng định lễ ký kết này sẽ là viên gạch đầu tiên của hành trình xây dựng hạ tầng tri thức số Việt Nam. Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng NXBGDVN, các cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia để góp phần đưa tri thức Việt Nam đến với mọi người dân bằng những phương thức hiện đại; cùng xây dựng một hệ sinh thái học liệu số tiên tiến, nhân văn, hội nhập nhưng vẫn mang đậm bản sắc Việt Nam.