Bắt nhịp kỷ nguyên HSK 3.0: Đổi mới từ học liệu đến phương pháp giảng dạy

Song song với sự gia tăng nhu cầu học tiếng Trung những năm gần đây là sự chuyển mình của hệ thống đánh giá năng lực tiếng Trung. Việc triển khai tiêu chuẩn HSK 3.0 không đơn thuần là thay đổi cấu trúc một kỳ thi, mà còn đánh dấu sự thay đổi trong triết lý đào tạo và đánh giá năng lực ngôn ngữ.

HSK 3.0: Từ đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ

HSK 3.0 là bộ Tiêu chuẩn năng lực tiếng Trung quốc tế mới, được xây dựng nhằm đánh giá toàn diện khả năng sử dụng tiếng Trung của người học. So với các phiên bản trước, HSK 3.0 mở rộng hệ thống cấp độ từ HSK 1 đến HSK 9, đồng thời nâng cao yêu cầu về từ vựng, ngữ pháp và năng lực vận dụng ngôn ngữ trong học tập, công việc cũng như giao tiếp thực tế.

Điều này đòi hỏi người học phải thay đổi phương pháp học. Thay vì học theo kiểu ghi nhớ máy móc, người học cần xây dựng tư duy ngôn ngữ, rèn luyện phản xạ giao tiếp, phát triển khả năng diễn đạt và vận dụng kiến thức trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Chương trình học cần được thiết kế theo chuẩn mới

Trong bối cảnh chuyển đổi HSK 3.0, việc tiếp cận chương trình học được xây dựng theo chuẩn HSK 3.0 ngay từ đầu sẽ giúp người học tiết kiệm thời gian, tránh phải điều chỉnh phương pháp khi tiêu chuẩn mới được áp dụng rộng rãi.

Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với cả người học lẫn các đơn vị đào tạo: cần cập nhật học liệu, đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng lộ trình học tập phù hợp với tiêu chuẩn mới.

Được (CTI) – đơn vị có thẩm quyền vận hành HSK trên toàn cầu chính thức ủy quyền, Hệ thống Tiếng Trung CTIHSK Việt Nam đã sớm triển khai chương trình đào tạo theo định hướng HSK 3.0. Đồng thời, hệ thống cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam giảng dạy giáo trình New HSK phiên bản tiếng Việt, giúp học viên tiếp cận nội dung mới một cách thuận lợi và dễ hiểu hơn.

Lớp tiếng Trung lộ trình chuẩn HSK 3.0 với Giáo trình New HSK (phiên bản Tiếng Việt)

Xây dựng lộ trình đào tạo đồng bộ theo chuẩn HSK 3.0

Bên cạnh việc cập nhật giáo trình, Hệ thống Tiếng Trung CTIHSK Việt Nam xây dựng lộ trình đào tạo xuyên suốt từ HSK 1 đến HSK 9 theo chuẩn HSK 3.0, tạo sự liên kết giữa các cấp độ và giúp người học phát triển năng lực ngôn ngữ theo từng giai đoạn.

Mỗi khóa học đều được thiết kế theo hướng cân bằng giữa kiến thức nền tảng, kỹ năng thực hành và khả năng ứng dụng tiếng Trung trong môi trường học tập cũng như công việc.

Một buổi học tại Hệ thống tiếng Trung CTIHSK

Song song với lộ trình đào tạo, hệ sinh thái học liệu được phát triển đồng bộ, hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập. Ngoài giáo trình New HSK phiên bản tiếng Việt, học viên còn được tiếp cận ngân hàng bài tập bám sát khung năng lực HSK 3.0, hệ thống sơ đồ tư duy ghi nhớ từ vựng theo chủ đề, video ngữ pháp trọng tâm và thư viện bài giảng VOD. Việc kết hợp giữa học trên lớp và học liệu số giúp người học chủ động ôn luyện, củng cố kiến thức và nâng cao hiệu quả học tập.

Tiên phong bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo chuẩn HSK 3.0

Bên cạnh việc đổi mới học liệu và chương trình đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng viên cũng được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai HSK 3.0. Hệ thống Tiếng Trung CTIHSK Việt Nam chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên theo định hướng của tiêu chuẩn mới, đồng thời thường xuyên tổ chức các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật phương pháp giảng dạy theo khung năng lực HSK 3.0.

Khai giảng chương trình bồi dưỡng giáo viên tại Tiếng Trung CTIHSK

Thông qua các khóa tập huấn, hội thảo chuyên đề và hoạt động sinh hoạt chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước, đội ngũ giảng viên được cập nhật những xu hướng giảng dạy mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và mang đến trải nghiệm học tập phù hợp với yêu cầu của HSK 3.0.

Chủ động thích ứng để nắm bắt cơ hội

Việc chuyển đổi sang HSK 3.0 được xem là xu hướng tất yếu trong quá trình chuẩn hóa việc đánh giá năng lực tiếng Trung trên phạm vi quốc tế.

HSK 3.0 không chỉ thay đổi cách đánh giá năng lực tiếng Trung mà còn thúc đẩy đổi mới trong đào tạo và học tập theo hướng ứng dụng thực tiễn. Vì vậy, lựa chọn chương trình học, học liệu và lộ trình đào tạo bám sát tiêu chuẩn mới sẽ giúp người học xây dựng nền tảng vững chắc và nâng cao hiệu quả học tập.

Với hệ thống giáo trình, học liệu, lộ trình đào tạo và đội ngũ giáo viên được phát triển theo chuẩn HSK 3.0, Hệ thống Tiếng Trung CTIHSK Việt Nam hướng đến đồng hành cùng học viên trên hành trình chinh phục chứng chỉ HSK và phát triển năng lực sử dụng tiếng Trung một cách toàn diện, đáp ứng yêu cầu của môi trường học tập và làm việc trong giai đoạn mới.

Hệ thống tiếng Trung CTI HSK Việt Nam

Hotline: 056 555 8168

Website: https://ctihsk.edu.vn/