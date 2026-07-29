Thầy trò ở Đà Nẵng chế thuyền cứu hộ vừa bơi dưới nước, vừa chạy trên cạn

TPO - Trước cảnh miền Trung năm nào cũng oằn mình chịu đựng mưa lũ, thầy trò Trường Cao đẳng Đà Nẵng đã chế tạo ra thuyền cứu hộ lưỡng dụng vừa có thể xuống nước, vừa có thể chạy trên mặt đất để ứng cứu, hỗ trợ bà con trong thiên tai.

Thầy Hồ Viết Hà – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng chia sẻ, khi mưa bão, lũ lụt, nhiều tình huống khẩn cấp, phương tiện đường bộ không thể tiếp cận khu vực ngập, trong khi ca nô truyền thống gặp khó khăn khi di chuyển vào các vùng chật hẹp, khu dân cư hoặc địa hình phức tạp.

Thuyền cứu hộ vừa bơi dưới nước, vừa chạy trên cạn. Video: T.H.

Từ thực tế đó, thầy trò đã đặt mục tiêu tạo ra một phương tiện có khả năng vừa di chuyển trên đường bộ, vừa hoạt động hiệu quả trên mặt nước, với kết cấu đơn giản, chi phí hợp lý.

“Nhóm nghiên cứu đã tập trung vào thuyền cứu hộ lưỡng dụng, với hai hệ thống truyền động độc lập. Trên cạn sử dụng động cơ điện, giúp vận hành êm, thân thiện môi trường. Dưới nước sử dụng động cơ xăng kết hợp hệ thống Water Jet (Turbojet), tạo lực đẩy mạnh, an toàn và phù hợp với vùng nước nông”, thầy Hà cho hay.

Thuyền cứu hộ nhỏ gọn, có thể chở 4 - 5 người.

Thầy nói thêm, điểm nổi bật của thuyền là khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai môi trường hoạt động, giúp phương tiện có thể nhanh chóng tiếp cận khu vực cứu hộ mà không cần thêm phương tiện trung chuyển. Công nghệ Water Jet thay cho chân vịt truyền thống nhằm tăng mức độ an toàn, giảm nguy cơ va chạm với vật cản và thuận lợi khi lên xuống bờ hoặc hoạt động tại các khu vực ngập cạn.

Sau thời gian dài mày mò chế tạo, thầy trò trường Cao đẳng Đà Nẵng đã cho ra đời chiếc thuyền cứu hộ hình hài nhỏ gọn, thân composite, tải trọng làm việc an toàn khoảng 800 kg, có thể chở từ 4–5 người hoặc kết hợp người và hàng hóa trong các tình huống cứu hộ khẩn cấp.

Đặc biệt, thuyền có thể di chuyển trên cạn trên 15 km/h, di chuyển dưới nước trên 50 km/h.

“Các em sinh viên đã góp sức không nhỏ để hoàn thành thuyền cứu hộ. Từ việc tính toán lực nổi, thiết kế thân, hệ thống lái, truyền động, nâng hạ bánh xe đến lắp ráp và thử nghiệm, sinh viên được tiếp cận quy trình nghiên cứu khoa học và chế tạo sản phẩm thực tế”, thầy Hà chia sẻ.

Chiếc thuyền cứu hộ này khi hoàn thành có giá khoảng 90 triệu đồng. Hiện nhà trường đang kêu gọi khởi nghiệp, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để sản xuất số lượng lớn giúp bà con vùng lũ.

Thuyền có thể chạy trên cạn như xe.