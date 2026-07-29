Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thầy trò ở Đà Nẵng chế thuyền cứu hộ vừa bơi dưới nước, vừa chạy trên cạn

Thanh Hiền

TPO - Trước cảnh miền Trung năm nào cũng oằn mình chịu đựng mưa lũ, thầy trò Trường Cao đẳng Đà Nẵng đã chế tạo ra thuyền cứu hộ lưỡng dụng vừa có thể xuống nước, vừa có thể chạy trên mặt đất để ứng cứu, hỗ trợ bà con trong thiên tai.

Thầy Hồ Viết Hà – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng chia sẻ, khi mưa bão, lũ lụt, nhiều tình huống khẩn cấp, phương tiện đường bộ không thể tiếp cận khu vực ngập, trong khi ca nô truyền thống gặp khó khăn khi di chuyển vào các vùng chật hẹp, khu dân cư hoặc địa hình phức tạp.

Thuyền cứu hộ vừa bơi dưới nước, vừa chạy trên cạn. Video: T.H.

Từ thực tế đó, thầy trò đã đặt mục tiêu tạo ra một phương tiện có khả năng vừa di chuyển trên đường bộ, vừa hoạt động hiệu quả trên mặt nước, với kết cấu đơn giản, chi phí hợp lý.

“Nhóm nghiên cứu đã tập trung vào thuyền cứu hộ lưỡng dụng, với hai hệ thống truyền động độc lập. Trên cạn sử dụng động cơ điện, giúp vận hành êm, thân thiện môi trường. Dưới nước sử dụng động cơ xăng kết hợp hệ thống Water Jet (Turbojet), tạo lực đẩy mạnh, an toàn và phù hợp với vùng nước nông”, thầy Hà cho hay.

tp-thuyen-cuu-ho.jpg
Thuyền cứu hộ nhỏ gọn, có thể chở 4 - 5 người.

Thầy nói thêm, điểm nổi bật của thuyền là khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai môi trường hoạt động, giúp phương tiện có thể nhanh chóng tiếp cận khu vực cứu hộ mà không cần thêm phương tiện trung chuyển. Công nghệ Water Jet thay cho chân vịt truyền thống nhằm tăng mức độ an toàn, giảm nguy cơ va chạm với vật cản và thuận lợi khi lên xuống bờ hoặc hoạt động tại các khu vực ngập cạn.

Sau thời gian dài mày mò chế tạo, thầy trò trường Cao đẳng Đà Nẵng đã cho ra đời chiếc thuyền cứu hộ hình hài nhỏ gọn, thân composite, tải trọng làm việc an toàn khoảng 800 kg, có thể chở từ 4–5 người hoặc kết hợp người và hàng hóa trong các tình huống cứu hộ khẩn cấp.

Đặc biệt, thuyền có thể di chuyển trên cạn trên 15 km/h, di chuyển dưới nước trên 50 km/h.

“Các em sinh viên đã góp sức không nhỏ để hoàn thành thuyền cứu hộ. Từ việc tính toán lực nổi, thiết kế thân, hệ thống lái, truyền động, nâng hạ bánh xe đến lắp ráp và thử nghiệm, sinh viên được tiếp cận quy trình nghiên cứu khoa học và chế tạo sản phẩm thực tế”, thầy Hà chia sẻ.

Chiếc thuyền cứu hộ này khi hoàn thành có giá khoảng 90 triệu đồng. Hiện nhà trường đang kêu gọi khởi nghiệp, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để sản xuất số lượng lớn giúp bà con vùng lũ.

tp-dn.jpg
Thuyền có thể chạy trên cạn như xe.

Không để xảy ra tình trạng “xã trắng ca nô”, “khu vực trắng phương tiện”.

Tại hội nghị báo cáo bản đồ chỉ huy lực lượng, phương tiện, trang bị cứu hộ, cứu nạn năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng lưu ý các địa phương, đơn vị chức năng xác định rõ lực lượng, phương tiện, kho dự trữ, điểm tập kết… bảo đảm khi xảy ra thiên tai, sự cố có thể huy động nhanh, phân bổ hợp lý. Đặc biệt không để xảy ra tình trạng “xã trắng ca nô”, “khu vực trắng phương tiện”, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thanh Hiền
#Thầy trò #Cao đẳng Đà Nẵng #Đà Nẵng #thuyền cứu hộ #mưa bão #ngập lũ #thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe