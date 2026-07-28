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Khoa học

Đắk Lắk thành lập Vườn quốc gia Ea Sô rộng gần 27.000ha

Huỳnh Thủy

TPO - Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô chính thức được nâng hạng thành Vườn quốc gia Ea Sô với quy mô gần 27.000ha, đánh dấu bước ngoặt trong công tác bảo tồn thiên nhiên của Đắk Lắk.

Ngày 28/7, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định thành lập Vườn quốc gia Ea Sô trên cơ sở chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô với quy mô gần 27.000ha.

Theo quyết định, Vườn quốc gia Ea Sô nằm trên địa bàn xã Ea Knốp, có tổng diện tích gần 27.000ha. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rộng gần 21.700ha, phân khu phục hồi sinh thái hơn 4.100ha và phân khu dịch vụ - hành chính hơn 1.100ha. Vùng đệm của vườn quốc gia rộng hơn 18.200ha, trải trên 18 thôn, buôn thuộc 5 xã của hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

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Một loài vật quý hiếm được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (nay là vườn quốc gia).

Việc chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thành vườn quốc gia được đánh giá là bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn thiên nhiên của Đắk Lắk. Đây là một trong những khu rừng đặc dụng có giá trị đa dạng sinh học tiêu biểu của Tây Nguyên, còn lưu giữ hệ sinh thái rừng khộp đặc trưng hiếm có ở Việt Nam, là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm như bò tót, voi, hươu, nai cùng nhiều loài chim có giá trị bảo tồn.

Theo quyết định, Vườn quốc gia Ea Sô có chức năng bảo tồn các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học; bảo vệ các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm; góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời phát huy các giá trị văn hóa, phát triển du lịch sinh thái và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại khu vực vùng đệm.

Để thực hiện mục tiêu trên, Vườn quốc gia Ea Sô sẽ triển khai nhiều chương trình trọng tâm như bảo vệ và phát triển rừng, phục hồi hệ sinh thái, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế; phát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng; đầu tư hạ tầng phục vụ quản lý, đồng thời hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm.

Ban quản lý Vườn quốc gia Ea Sô sẽ được thành lập trên cơ sở kế thừa tổ chức, bộ máy và biên chế của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, đồng thời được sắp xếp theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Huỳnh Thủy
#Ea Sô #Ea Sô

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