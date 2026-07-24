Khơi dậy chất ảnh hoài cổ cùng PopCam trên OPPO Reno16 Series 5G

PopCam trên OPPO Reno16 Series 5G mang đến loạt hiệu ứng lấy cảm hứng từ máy phim và camera Y2K, giúp những khoảnh khắc đời thường trở nên giàu cảm xúc chỉ sau một lần bấm máy.

Trong khi camera smartphone ngày càng phát triển về AI và chất lượng hình ảnh, nhiều người dùng, đặc biệt là Gen Z, lại có xu hướng tìm về những bức ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân. Không còn quá đặt nặng độ sắc nét hay màu sắc hoàn hảo, họ yêu thích những khung hình có chất phim, một chút ngẫu hứng và nhiều cảm xúc hơn.

Nắm bắt xu hướng này, OPPO đã tích hợp Pop Cam trên Reno16 Series 5G, mang đến trải nghiệm chụp ảnh đậm chất Y2K ngay trên smartphone. Chỉ với một thao tác chọn filter, người dùng có thể biến những khoảnh khắc đời thường thành các bức ảnh mang phong cách cổ điển mà không cần chỉnh sửa hậu kỳ.

Một trong những hiệu ứng nổi bật là phim chụp lấy liền, mô phỏng ảnh từ máy Instax với viền trắng đặc trưng, độ nét được giảm nhẹ cùng lớp mờ ảo vừa đủ. Đây là lựa chọn phù hợp để lưu giữ những buổi gặp gỡ bạn bè, chuyến dã ngoại hay những khoảnh khắc thường ngày theo phong cách gần gũi và tự nhiên.

Với những ai yêu thích phong cách Y2K, Máy quay kỹ thuật số tái hiện chất ảnh đặc trưng của các dòng máy compact đầu những năm 2000 với tông màu hơi ngả vàng, độ tương phản cao và màu sắc giàu hoài niệm. Khi kết hợp cùng Ghép ảnh sáng tạo AI (AI Remix Collage) và AI Popout 2.0, người dùng có thể dễ dàng tạo nên những bộ ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân.

AI sẽ tự động tách chủ thể từ nhiều bức ảnh, sắp xếp thành các bố cục collage đang thịnh hành trên TikTok và Instagram, đồng thời bổ sung hiệu ứng chiều sâu để tạo cảm giác nhân vật bước ra khỏi khung hình. Nhờ đó, việc tạo ảnh bìa, thumbnail hay các video ngắn trở nên nhanh chóng hơn mà không cần sử dụng những phần mềm chỉnh sửa phức tạp.

Hở sáng lại mang đến hiệu ứng flare ở viền ảnh như những cuộn phim bị cháy sáng. Thay vì là một lỗi kỹ thuật, chi tiết này góp phần tạo nên vẻ đẹp ngẫu hứng, giúp bức ảnh có chiều sâu và cảm xúc hơn.

Bên cạnh đó, Pop Cam còn tích hợp nhiều phong cách màu phim quen thuộc. Portra Film sở hữu tông vàng nhẹ cùng độ tương phản thấp, phù hợp với ảnh chân dung và phong cảnh. Positive Film nổi bật với màu sắc đậm, tương phản cao, mang đến chất ảnh cá tính, đặc biệt phù hợp khi chụp đường phố hoặc các khung cảnh đô thị.

Hai filter NC Film và CC Film đều hướng đến phong cách phim cổ điển nhưng mang sắc thái khác nhau. NC Film thiên về tông màu nhẹ nhàng, hơi ánh hồng, tạo cảm giác ấm áp và hoài niệm. Trong khi đó, CC Film tăng độ rực rỡ để khung hình nổi bật và giàu sức sống hơn.

Hoàn thiện bộ sưu tập là NH Film, filter có màu sắc trong trẻo, cân bằng và tự nhiên, phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau. Từ chụp đồ ăn, phong cảnh cho đến ảnh đời thường, NH Film đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của ảnh phim.

Điểm hấp dẫn của Pop Cam không chỉ nằm ở số lượng hiệu ứng, mà còn ở khả năng truyền tải cảm xúc. Những khung hình tưởng chừng rất quen thuộc như góc quán cà phê, buổi dạo phố, ánh nắng cuối ngày hay những cuộc gặp gỡ bạn bè đều có thể trở nên khác biệt nhờ chất ảnh hoài cổ mà tính năng này mang lại.

Với Pop Cam, OPPO Reno16 Series 5G không chỉ là một chiếc smartphone có camera chất lượng cao, mà còn là công cụ giúp người dùng kể những câu chuyện bằng hình ảnh theo cách giàu cảm xúc hơn. Đây cũng là điểm nhấn giúp dòng smartphone này đáp ứng xu hướng sáng tạo nội dung và thể hiện cá tính đang ngày càng được giới trẻ yêu thích.