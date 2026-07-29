Cơ hội tranh tài tại giải thưởng toàn cầu danh tiếng IDP cho học sinh Việt Nam

Giải thưởng toàn cầu của IDP mang tên IELTS Future Award chính thức được khởi động cho mùa 2. Cơ hội dành cho học sinh Việt Nam so tài cùng thí sinh đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ; thể hiện năng lực học thuật, bản lĩnh hội nhập và ghi dấu ấn tại một sân chơi uy tín trên thế giới.

Mỗi năm, hàng triệu thí sinh lựa chọn IELTS như một bước khởi đầu hành trình mở rộng cơ hội ra thế giới. Với nhiều bạn, chứng chỉ này không chỉ là thước đo năng lực tiếng Anh, mà còn gắn với kế hoạch du học, cơ hội nghề nghiệp, trải nghiệm sống mới và những mục tiêu dài hạn cho tương lai.

Tiếp nối mùa giải đầu tiên, IDP - đơn vị đồng sở hữu kỳ thi IELTS tiếp tục triển khai IDP IELTS Future Award 2026. Chương trình tìm kiếm những thí sinh có mục tiêu rõ ràng, câu chuyện cá nhân truyền cảm hứng và tiềm năng tạo ra thay đổi tích cực cho bản thân cũng như cộng đồng.

Giải thưởng dành cho những mục tiêu vươn xa

Được tổ chức thường niên bởi IDP, IDP IELTS Future Award là chương trình tiếp sức cho những thí sinh giàu khát vọng trên hành trình vươn ra thế giới. Thông qua giải thưởng tiền mặt trị giá 5.000 USD cho mỗi người, chương trình góp phần giúp các thí tiến gần hơn đến mục tiêu du học, phát triển sự nghiệp quốc tế hoặc định cư tại nước ngoài.

Trong mùa giải 2026, chương trình dự kiến trao tối đa 6 suất giải thưởng cho thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, gồm: Bangladesh, Pakistan, Nepal, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Nigeria và Mexico.

Điểm IELTS không phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả. Ban tổ chức đánh giá hồ sơ dựa trên ba tiêu chí chính:

• Mục tiêu tương lai rõ ràng và có ý nghĩa

• Câu chuyện cá nhân chân thực, có sức truyền cảm hứng

• Khả năng tận dụng cơ hội từ IELTS để tạo ra thay đổi tích cực cho bản thân và cộng đồng.

Các gương mặt xuất sắc giành giải thưởng IDP IELTS Future Award từ nhiều quốc gia, được vinh danh nhờ những câu chuyện truyền cảm hứng và khát vọng tạo nên tác động tích cực cho cộng đồng.

Điều kiện tham gia IDP IELTS Future Award 2026

Thí sinh đủ điều kiện tham gia khi đáp ứng các yêu cầu sau:

• Từ 18 tuổi trở lên.

• Đang sinh sống tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà mình đăng ký tham gia.

• Đã đăng ký thi IELTS tại trung tâm IDP (bao gồm bài thi IELTS Academic hoặc IELTS General Training).

• Có kết quả IELTS hợp lệ trong khoảng thời gian từ 1/4/2025 đến 18/9/2026.

Để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần chuẩn bị:

• Hai câu trả lời ngắn bằng tiếng Anh, mỗi câu tối đa 100 từ, chia sẻ về mục tiêu tương lai và ý nghĩa của kết quả IELTS đối với hành trình cá nhân.

• Một video dài tối đa một phút, giới thiệu bản thân, câu chuyện cá nhân và lý do lựa chọn IELTS để theo đuổi các dự định phía trước.

Chương trình nhận hồ sơ nhận hồ sơ đến 23h59 ngày 2/10/2026, theo giờ địa phương nơi ứng viên cư trú. Quá trình đánh giá toàn cầu dự kiến diễn ra từ ngày 5/10 đến 6/11. Kết quả được thông báo tới ứng viên vào ngày 13/11/2026.

Từ Quảng Trị đến London: câu chuyện của thí sinh Việt Nam đầu tiên chiến thắng

Tại mùa giải năm 2025, Lê Phương Ngân trở thành thí sinh Việt Nam đầu tiên được vinh danh tại IDP IELTS Future Award. Trong bài dự thi “From Quang Tri to London: A Dream Unlocked”, Phương Ngân kể lại hành trình bền bỉ vượt qua giới hạn bản thân để chạm đến cơ hội học tập tại London Business School – một trong những trường kinh doanh danh tiếng hàng đầu thế giới.

Chia sẻ về quyết định tham gia một cuộc thi mang quy mô toàn cầu, Phương Ngân cho biết: “Khi đứng trước một cuộc thi toàn cầu với giải thưởng lớn, mình từng nghĩ: ‘Chắc mình không làm được đâu, sẽ có nhiều người giỏi hơn’. Nhưng rồi mình nhận ra rằng, hãy luôn tự tin khi bước ra khỏi vùng an toàn. Dù kết quả ra sao, hành trình ấy vẫn là một trải nghiệm đáng giá, giúp mình nhìn lại và trân trọng tất cả những nỗ lực đã bỏ ra.”

Lê Phương Ngân - thí sinh Việt Nam đầu tiên được vinh danh tại IDP IELTS Future Award 2025

Với kết quả IELTS 8.5, Phương Ngân cho biết bạn nhận được sự hỗ trợ sát sao từ đội ngũ IDP trong suốt quá trình đăng ký và dự thi. Với Ngân, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân, mà còn giúp bạn có thêm điều kiện chuẩn bị cho kế hoạch học tập và phát triển sự nghiệp quốc tế.

Câu chuyện của Phương Ngân cho thấy IELTS không chỉ là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh. Khi gắn với một mục tiêu rõ ràng và quyết tâm đủ lớn, IELTS có thể trở thành bước đệm cho những cơ hội học tập, phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

IDP luôn đồng hành cùng thí sinh trên hành trình chinh phục IELTS

Là đơn vị đồng sở hữu kỳ thi IELTS và có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức thi tại Việt Nam, IDP mang đến cho thí sinh trải nghiệm thi chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, minh bạch và đáng tin cậy.

Không chỉ hỗ trợ trong ngày thi, đội ngũ IDP còn đồng hành cùng thí sinh từ giai đoạn chuẩn bị ban đầu: lựa chọn thời điểm thi, cân nhắc hình thức thi phù hợp, giải đáp thắc mắc về quy trình và cung cấp các thông tin cần thiết trước khi bước vào phòng thi. Nhờ đó, thí sinh có thể chủ động hơn trong kế hoạch ôn luyện và tự tin hơn khi tham gia kỳ thi.

Với những thí sinh đang lên kế hoạch thi IELTS hoặc đã có kết quả trong thời gian hợp lệ, IDP IELTS Future Award 2026 là cơ hội để biến mục tiêu IELTS thành một bước tiến cụ thể cho tương lai.

Để tìm hiểu chi tiết về chương trình, thí sinh có thể liên hệ văn phòng IDP gần nhất hoặc truy cập website IELTS IDP Vietnam để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ đăng ký thi IELTS.

Thông tin liên hệ IDP Việt Nam

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