Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPO - Tại cuộc họp làm việc với Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành liên quan cùng đại diện các chuyên gia, nhà khoa học về hàng loạt vấn đề trọng yếu của giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo thống nhất giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thước đo cần thiết

Tại cuộc họp, vấn đề tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học thu hút nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi từ các chuyên gia và lãnh đạo các cơ sở giáo dục. Đa số đại biểu đều thống nhất quan điểm: việc duy trì một kỳ thi quốc gia ở cuối cấp phổ thông là bắt buộc.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học giáo dục nhấn mạnh, học vấn phổ thông phải là nền tảng của toàn bộ hệ thống giáo dục, bảo đảm tính bình đẳng và tạo dựng niềm tin xã hội sau 12 năm học tập.

Ông đồng tình với đề xuất của Bộ GD&ĐT về việc giữ ổn định kỳ thi, đồng thời kiến nghị tiếp tục mở rộng, chuẩn hóa ngân hàng đề thi và từng bước xây dựng hệ thống khảo thí độc lập nhằm nâng cao tính khách quan, độ tin cậy.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: MOET

GS.TS Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói: "Bản chất của kỳ thi là kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng theo chương trình giáo dục phổ thông. Kỳ thi cung cấp nguồn dữ liệu chính thống để đánh giá chất lượng dạy học của toàn hệ thống, làm căn cứ điều chỉnh phương pháp giảng dạy và quản lí. Không thể chỉ dựa vào tỉ lệ tốt nghiệp khoảng 99% để kết luận không cần tổ chức thi".

Từ góc độ địa phương và nhà trường, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội và bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Hà Nội đều khẳng định tính thiết thực của kỳ thi.

Việc duy trì sự ổn định giúp tránh xáo trộn tâm lí cho học sinh, phụ huynh. Bên cạnh đó, cấu trúc đề thi theo Chương trình GDPT 2018 đã giảm áp lực, bớt số môn thi và cho phép học sinh tự chọn môn theo định hướng năng lực cá nhân.

Mọi thay đổi trong giáo dục đều phải rất cẩn trọng

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chia sẻ mọi chủ trương, chính sách trong giáo dục đều phải dựa trên ba căn cứ vững chắc: chính trị - pháp lí, khoa học - lí luận và thực tiễn với số liệu minh chứng.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MOET

Về công tác thi cử, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết mô hình hiện nay là kết quả của quá trình tổng kết và cải tiến hơn 40 năm qua. Để phòng chống gian lận, ngành giáo dục sẽ tăng cường kiểm tra chéo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

"Giáo dục cần từng bước hình thành văn hóa nghiêm túc, trung thực trong dạy học và kiểm tra, đánh giá. Những hạn chế nếu do yếu tố con người phải được xử lý nghiêm minh. Mọi thay đổi cốt lõi đều phải thận trọng, giải quyết từ nguyên nhân gốc rễ", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định

Đổi mới khảo thí, tinh gọn chương trình

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao các ý kiến đóng góp cầu thị và khẳng định giáo dục phải giữ vai trò "dẫn đường" cho sự phát triển.

Phó Thủ tướng thống nhất giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, phân định rõ trách nhiệm giữa Bộ GD&ĐT và địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát để phòng, chống triệt để tình trạng gian lận, đặc biệt là gian lận sử dụng công nghệ cao.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu kết luận cuộc họp. Ảnh: MOET.

Bộ GD&ĐT được giao hoàn thiện đề án với lộ trình thí điểm, thử nghiệm kĩ lưỡng; đánh giá đầy đủ về hạ tầng, an ninh mạng và chi phí để tránh gây bất bình đẳng giữa các vùng miền trước khi nhân rộng.

Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng lộ trình đánh giá độc lập sau một chu kỳ triển khai Chương trình GDPT 2018, chỉ điều chỉnh những nội dung thật sự cấp thiết và không làm gia tăng áp lực cho giáo viên, học sinh.

Thống nhất giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việc tổ chức thi để đánh giá chuẩn hóa đầu ra phổ thông là cần thiết, không được bỏ trống với nguyên tắc 'không thi sẽ không dạy, không học'. Tuy nhiên, ngành giáo dục phải đổi mới năng lực khảo thí và cơ chế giám sát". Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu

Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành giáo dục như: Hoàn thiện bộ sách giáo khoa chuẩn và hệ thống sách tham khảo nâng cao; đưa năng lực số, tư duy phản biện và giáo dục đạo đức trong sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nhà trường; quản lí phù hợp việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị điện tử; cắt giảm khoảng 50% các hoạt động phong trào, hình thức không tạo giá trị thiết thực để tập trung cho chuyên môn; xây dựng môi trường học tập an toàn, giải quyết tận gốc bạo lực học đường, chuyên nghiệp hóa tư vấn tâm lí và chú trọng giáo dục thể chất đại trà.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp thu nghiêm túc các đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học để cụ thể hóa thành các chính sách khả thi, tạo chuyển biến thực chất cho nền giáo dục nước nhà.