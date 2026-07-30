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Giáo dục

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Nghệ An rà soát học sinh, dự kiến điều chỉnh điểm chuẩn lớp 10

Thu Hiền

TPO - Sau khi được bổ sung hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh, nhiều trường THPT ở Nghệ An tiếp tục rà soát số lượng học sinh nhập học và dự kiến điều chỉnh giảm điểm chuẩn đợt 2, tạo thêm cơ hội cho các thí sinh có điểm sát ngưỡng.

Đến ngày 30/7, hầu hết các trường THPT trên địa bàn Nghệ An đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Tuy nhiên, do số lượng học sinh xác nhận nhập học vẫn còn biến động, nhiều trường đang tiếp tục rà soát danh sách và dự kiến điều chỉnh điểm chuẩn trong đợt xét tuyển tiếp theo.

Theo kế hoạch, điểm chuẩn đợt 2 sẽ được các trường công bố vào ngày 3/8.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên các trường THPT công lập tại Nghệ An tuyển sinh theo phương thức 80% chỉ tiêu dành cho nguyện vọng 1 (NV1) và 20% cho nguyện vọng 2 (NV2). Vì vậy, điểm chuẩn giữa hai nguyện vọng có sự chênh lệch tùy từng trường.

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Thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Nghệ An.

Phần lớn các trường có mức chênh lệch từ 0,25-0,5 điểm giữa NV1 và NV2. Tuy nhiên, cũng có trường ghi nhận khoảng cách rất lớn. Điển hình, Trường THPT Cửa Lò lấy 19,5 điểm ở NV1 nhưng điểm chuẩn NV2 lên tới 24,5 điểm. Trong khi đó, một số trường có điểm chuẩn hai nguyện vọng bằng nhau hoặc NV2 thấp hơn NV1.

Nhóm trường có điểm chuẩn cao tiếp tục là THPT Nguyễn Duy Trinh (20,5 điểm), THPT Đô Lương 1 và THPT Quỳnh Lưu 1 (20,25 điểm), THPT Hoàng Mai (19,25 điểm),... Trong khi đó, nhiều trường miền núi có điểm chuẩn dưới 12 điểm như THPT Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương 1. Đáng chú ý, THPT Cát Ngạn là trường khu vực đồng bằng có điểm chuẩn NV1 chỉ 8 điểm.

Dù đã công bố điểm chuẩn, nhiều trường vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu do một bộ phận học sinh chưa xác nhận nhập học. Đây cũng là cơ sở để các trường xem xét điều chỉnh giảm điểm chuẩn, tạo thêm cơ hội cho những thí sinh có điểm cận chuẩn.

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Điểm chuẩn đợt 2 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng dự kiến giảm xuống còn 25 điểm.

Tại thành phố Vinh (cũ), Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vẫn còn khoảng 180 học sinh chưa hoàn tất thủ tục nhập học sau hai ngày xác nhận. Ông Phan Xuân Phàn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, phần lớn các em đã trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh hoặc lựa chọn học tại các trường khác. Nếu số học sinh này không nhập học, điểm chuẩn đợt 2 của trường dự kiến giảm xuống còn 25 điểm.

Tương tự, Trường THPT Hà Huy Tập sau khi gia hạn thời gian xác nhận nhập học, đến sáng 30/7 vẫn còn 34 học sinh chưa hoàn tất thủ tục. Theo ông Cao Xuân Bảo, Hiệu trưởng nhà trường, nếu các em này không nhập học, điểm chuẩn hiện nay là 22 điểm có thể giảm thêm 0,25 điểm trong đợt xét tuyển tiếp theo.

Việc điều chỉnh điểm chuẩn diễn ra trong bối cảnh Nghệ An vừa quyết định bổ sung hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo quyết định của UBND tỉnh, chỉ tiêu được tăng cho các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và giảm áp lực tuyển sinh.

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Thí sinh tại điểm thi trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, sau khi tổng hợp tình hình đăng ký dự tuyển cùng đề xuất của các địa phương và nhà trường, việc điều chỉnh chỉ tiêu là cần thiết. Các chỉ tiêu bổ sung tập trung vào nhóm học sinh có điểm bằng nhau, những trường có điểm chuẩn quá cao và các khu vực học sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển đến trường khác.

Với việc tăng thêm hơn 3.400 chỉ tiêu, tỷ lệ học sinh lớp 9 được tuyển vào học tại các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong năm học 2026-2027 đạt khoảng 93,5%. Trong đó, tỷ lệ vào các trường THPT công lập đạt 81,9%, tăng 2,7% so với kế hoạch ban đầu.

Đây là lần thứ ba Nghệ An điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trong năm học 2026-2027. Trước đó, ngành giáo dục địa phương đã dự báo áp lực tuyển sinh tăng cao khi số học sinh lớp 9 toàn tỉnh tăng hơn 10.000 em so với năm học trước.

Thu Hiền
#Điểm chuẩn #Nghệ An #lớp 10 #tuyển sinh #điều chỉnh #chỉ tiêu

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