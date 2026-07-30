Nhiều trường ở Khánh Hòa vi phạm về quản lý dạy học, tài chính

TPO - Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý quản lý dạy và học, quản lý tài chính của hiệu trưởng, hiệu phó và kế toán tại các trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Phan Bội Châu - Cam Ranh, THCS Nguyễn Hiền và Tiểu học Lạc Nghiệp. Qua đó, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan chức năng kiểm điểm các cá nhân, tập thể vi phạm có liên quan.

Quản lý dạy học, chi tiêu tài chính chưa đúng quy định

Nguồn tin của Báo Tiền Phong ngày 30/7 cho biết, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý dạy và học; quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại các trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Phan Bội Châu - Cam Ranh, THCS Nguyễn Hiền và Tiểu học Lạc Nghiệp. Theo đó, thanh tra đã phát hiện hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán 4 trường học này có nhiều vi phạm trong công tác quản lý dạy và học, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của trường.

Cụ thể, hồ sơ phân công chuyên môn năm học 2023 - 2024 tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi chưa đảm bảo quy định của Thông tư số 32 ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), phân công chuyên môn về định mức giờ dạy chưa đảm bảo quy định tại Thông tư số 28 ngày 21/10/2009 và Thông tư số 05 ngày 07/3/2025 của Bộ GDĐT. Trong khi đó, quỹ chi tiêu nội bộ (QCTNB) còn một số nội dung chưa đúng quy định; hạch toán kế toán các khoản thu từ tuyển sinh và thu kỳ thi đánh giá năng lực học sinh chưa đúng nguồn.

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có nhiều vi phạm về quản lý dạy và học, quản lý tài chính.

Bên cạnh đó, trường này đã chi làm thêm giờ đối với giáo viên chưa đúng quy định hơn 60,5 triệu đồng; chi hỗ trợ cho 7 nhân viên hành chính, bảo vệ, phục vụ hàng tháng, chức vụ hiệu trưởng hơn 115,7 triệu đồng từ quỹ bổ sung thu nhập không đúng quy định. Chi từ nguồn chăm sóc sức khỏe ban đầu học sinh không đúng quy định hơn 56,1 triệu đồng và quản lý, sử dụng quỹ hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) không đúng quy định hơn 95 triệu đồng.

Đơn vị này cũng thỏa thuận với CMHS đặt ra khoản thu quỹ khuyến học từ CMHS không đúng quy định; quản lý, thu chi không chặt chẽ, không đúng nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện; chi không đúng số tiền hơn 247,6 triệu đồng. Trách nhiệm đối với các vi phạm nói trên thuộc về hiệu trưởng, hiệu phó được phân công phụ trách chuyên môn; kế toán trường. Đối với các khoản thỏa thuận, tự nguyện có phần trách nhiệm của Ban đại diện CMHS trường.

Đối với Trường THPT Phan Bội Châu - Cam Ranh, việc thực hiện thu dịch vụ hoạt động dạy thêm, học thêm, thu thù lao thu bảo hiểm y tế bằng tiền mặt nhưng chưa kịp thời nộp vào tài khoản của đơn vị tại ngân hàng thương mại hoặc kho bạc Nhà nước theo quy định; thực hiện chi tiền mặt trong thanh toán một số nội dung không đúng quy định. Ký hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ đối với ông Trần Anh Dũng làm bảo vệ không đúng quy định và chi không đúng quy định số tiền hơn 132,2 triệu đồng.

Trường THPT Phan Bội Châu - Cam Ranh vận động tài trợ kỷ niệm 50 năm thành lập trường không đúng quy định.

Trong khi đó, trường này chi thanh toán chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhân viên hợp đồng làm công tác y tế hơn 27,5 triệu đồng chưa phù hợp quy định; chi hỗ trợ cho nhân viên văn phòng không có phụ cấp ưu đãi năm 2024 không đúng quy định hơn 90,9 triệu đồng; chi trợ cấp nhân viên không có phụ cấp ưu đãi năm 2025 không đúng quy định hơn 33,6 triệu đồng. Vận động tài trợ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường với tổng số tiền hơn 904,8 triệu đồng nhưng chưa xây dựng kế hoạch vận động, chưa có văn bản trình Sở GDĐT tỉnh xem xét, phê duyệt, chấp thuận chủ trương trước khi thực hiện.

Ngoài ra, lãnh đạo trường này còn trích thiếu nguồn cải cách tiền lương hơn 44,9 triệu đồng và chưa thực hiện công khai số dư các quỹ và kinh phí tài trợ; chưa công khai nội dung báo cáo tài chính năm và công khai quyết toán thu, chi tài chính năm đối với các khoản tài trợ theo quy định. Trách nhiệm đối với các vi phạm nói trên thuộc về hiệu trưởng và kế toán của trường.

Chỉ đạo kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan

Theo kết luận thanh tra nói trên, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng phát hiện nhiều vi phạm tại Trường THCS Nguyễn Hiền. Theo đó, trường này đã chi chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên dạy hợp đồng chưa được chuyển, xếp lương vào các ngạch hoặc hạng viên chức chuyên ngành giáo dục chưa phù hợp quy định với số tiền hơn 113,3 triệu đồng; chi chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhân viên hợp đồng làm công tác y tế chưa phù hợp quy định hơn 24,1 triệu đồng và chi hỗ trợ cho nhân viên theo hệ số lương kết hợp với hệ số trách nhiệm công việc không đúng quy định hơn 51,7 triệu đồng.

Trường THCS Nguyễn Hiền đặt ra khoản thu quỹ khuyến học từ cha mẹ học sinh trái quy định

Trường này cũng thỏa thuận với CMHS đặt ra khoản thu quỹ khuyến học từ CMHS và chi số tiền hơn 130,1 triệu đồng không đúng quy định; chưa thành lập tổ tiếp nhận, tổ xét duyệt, xây dựng tiêu chí xét duyệt, kế hoạch khai thác, sử dụng nguồn tài trợ, tổng hợp số liệu để báo cáo, công khai theo quy định. Trách nhiệm đối với các vi phạm nêu trên thuộc về hiệu trưởng thời kỳ từ ngày 1/1/2024 đến 30/4/2025; hiệu trưởng thời kỳ từ ngày 1/5/2025 đến nay và kế toán nhà trường.

Đối với trường Tiểu học Lạc Nghiệp, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện đơn vị này chi chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên dạy hợp đồng chưa phù hợp quy định số tiền hơn 90,6 triệu đồng; chi phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhân viên hợp đồng làm công tác y tế chưa phù hợp quy định số tiền hơn 14,6 triệu đồng. Chưa theo dõi và hạch toán vào sổ sách, báo cáo tài chính đối với nguồn thù lao thu từ bảo hiểm y tế; không quy định trong QCTNB về mức chi, nội dung chi số tiền hơn 51,9 triệu đồng.

Trường Tiểu học Lạc Nghiệp chi chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên dạy hợp đồng chưa phù hợp quy định số tiền hơn 90,6 triệu đồng.

Ngoài ra, trường này chưa theo dõi vào sổ sách và báo cáo tài chính của đơn vị đối với số chi từ hoạt động cho thuê căn tin; thực hiện các nội dung chi không quy định trong QCTNB số tiền hơn 44 triệu đồng. Trách nhiệm đối với các vi phạm nêu trên thuộc về Hiệu trưởng thời kỳ từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2024; hiệu trưởng thời kỳ từ ngày 1/1/2025 đến nay và kế toán nhà trường.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở GDĐT tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc hướng dẫn khắc phục các tồn tại, hạn chế về công tác quản lý giáo dục, công tác dạy học; quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, các nguồn thu hợp pháp, nguồn tài trợ và tài sản công đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ đạo các trường học là đối tượng thanh tra thuộc quyền quản lý tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra; xây dựng kế hoạch khắc phục, thực hiện đầy đủ các kiến nghị theo kết luận thanh tra.