Ngành AI tại Kyungpook

AI đang tái định hình thị trường lao động, khiến doanh nghiệp cần những nhân sự không chỉ biết khai thác công cụ mà còn có năng lực phát triển và đưa công nghệ vào giải quyết bài toán thực tiễn. Với lộ trình kết hợp nền tảng khoa học máy tính, kiến thức AI chuyên sâu và trải nghiệm doanh nghiệp, Kyungpook University Program hướng đến việc trang bị cho sinh viên năng lực làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số

Nhu cầu nhân lực AI tăng tốc cùng chuyển đổi số

AI đang tạo ra những chuyển dịch sâu rộng trong cách doanh nghiệp vận hành và tuyển dụng. Theo Báo cáo Việc làm Tương lai 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), AI và Dữ liệu lớn là nhóm kỹ năng được dự báo tăng trưởng nhanh nhất đến năm 2030. Các vị trí như chuyên viên AI, chuyên viên Machine Learning, kỹ sư phát triển phần mềm và ứng dụng cũng tiếp tục nằm trong nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng cao.

Các vị trí liên quan đến lĩnh vực AI đang nằm trong nhóm có nhu cầu tuyển dụng cao (Ảnh tạo bởi AI)

Tại Việt Nam, AI được xem là một động lực quan trọng của chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy khoảng 11,5 triệu lao động Việt Nam, tương đương cứ 5 người thì có 1 người, đang làm việc trong những ngành nghề có khả năng chịu tác động từ AI tạo sinh.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước đang mở rộng đầu tư vào AI tại Việt Nam. Cuối năm 2024, NVIDIA ký thỏa thuận hợp tác với Chính phủ Việt Nam để phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) AI cùng trung tâm dữ liệu AI; trong khi FPT công bố đầu tư 200 triệu USD xây dựng AI Factory nhằm thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI.

Những chuyển động này cho thấy nhu cầu nhân lực AI không chỉ gia tăng về số lượng mà còn thay đổi về chất lượng. Doanh nghiệp ngày càng cần những kỹ sư có nền tảng khoa học máy tính vững chắc, có khả năng phát triển, triển khai và ứng dụng AI trong các bài toán thực tế, thay vì chỉ sử dụng các công cụ AI sẵn có.

Trải nghiệm học Trí tuệ nhân tạo theo chuẩn Hàn Quốc

Kyungpook University Program là chương trình cử nhân hợp tác giữa Trường Đại học FPT và Đại học Quốc gia Kyungpook - Đại học công lập TOP 10 Hàn Quốc (Center for World University Rankings 2025), TOP 3 thế giới về tầm ảnh hưởng toàn cầu (THE Impact Rankings 2025), TOP 481 Thế giới (QS Rankings 2027).

Năm 2026, Kyungpook University Program đào tạo hai ngành trọng điểm gồm: Quản trị Kinh doanh và Công nghệ thông tin, trong đó ngành Công nghệ thông tin định hướng chuyên sâu Trí tuệ nhân tạo. Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân do Đại học Quốc gia Kyungpook cấp, có giá trị toàn cầu.

Đại học Quốc gia Kyungpook là đại học công lập trọng điểm tại Hàn Quốc, xếp hạng 481 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2027.

Chương trình mang đến trải nghiệm học tập Trí tuệ nhân tạo theo chuẩn Hàn Quốc thông qua hệ thống đào tạo được xây dựng từ Kyungpook National University, cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh nền tảng kiến thức bài bản, sinh viên được rèn luyện phương pháp học chủ động, tư duy có hệ thống và năng lực vận dụng công nghệ vào các bài toán thực tế.

Để sẵn sàng bước vào giai đoạn học chuyên ngành, sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu đầu vào tiếng Anh sẽ theo học chương trình English for Global Citizen (EGC). Không chỉ củng cố năng lực ngôn ngữ, EGC còn hướng đến bồi dưỡng cho sinh viên các năng lực của một công dân toàn cầu như tư duy phản biện, giao tiếp, làm việc nhóm và sáng tạo, giúp sinh viên tự tin thích nghi với môi trường học tập quốc tế.

Sau giai đoạn chuẩn bị, sinh viên bước vào chương trình Công nghệ thông tin định hướng chuyên sâu Trí tuệ nhân tạo. Nội dung đào tạo được thiết kế theo lộ trình phát triển năng lực từ nền tảng đến ứng dụng, xoay quanh bốn nhóm năng lực cốt lõi: AI Mathematics, AI Software, AI Core và AI Applications.

Theo TS. Lê Anh Ngọc, Giám đốc Đào tạo Kyungpook University Program, ngay từ năm học đầu tiên, sinh viên đã được xây dựng nền tảng về lập trình, cấu trúc dữ liệu, thuật toán, toán học cho AI và xác suất thống kê. Từ đó, sinh viên tiếp tục tiếp cận những lĩnh vực chuyên sâu như Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Cloud Computing và Speech Recognition.

Điểm khác biệt không chỉ nằm ở danh mục học phần, mà còn ở tính kế thừa trong lộ trình đào tạo. Nền tảng toán học và khoa học máy tính được xem là bệ phóng để sinh viên làm chủ các công nghệ AI cốt lõi, trước khi mở rộng sang các lĩnh vực ứng dụng. Cách tiếp cận này hướng tới việc đào tạo những kỹ sư có khả năng học hỏi, phát triển và triển khai công nghệ, thay vì chỉ thành thạo sử dụng các công cụ AI hiện có.

Song song với đào tạo chuyên môn, Kyungpook University Program tăng cường trải nghiệm thực tiễn thông qua dự án doanh nghiệp, chuyến tham quan thực tế và các buổi chia sẻ cùng chuyên gia. Đặc biệt, capstone project và thực tập doanh nghiệp là hai học phần bắt buộc, đồng thời là điều kiện tốt nghiệp của chương trình.

Đại học Quốc gia Kyungpook ký tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc vào tháng 4 2026 nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao.

Những trải nghiệm này giúp sinh viên từng bước làm quen với quy trình phát triển sản phẩm, giải quyết các bài toán thực tế và hình thành tư duy làm việc trong môi trường doanh nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trong quá trình học, sinh viên có thể chuyển tiếp sang Kyungpook National University bất kì lúc nào nếu đáp ứng được các điều kiện về ngôn ngữ và học tập. Việc kết hợp giữa nền tảng học thuật, trải nghiệm doanh nghiệp và môi trường học tập quốc tế hướng đến mục tiêu giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp công nghệ trong nước, các tập đoàn Hàn Quốc cũng như thị trường lao động toàn cầu.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có năng lực đảm nhiệm nhiều vị trí như kỹ sư AI, kỹ sư Machine Learning, chuyên viên phân tích dữ liệu, kỹ sư phát triển phần mềm và ứng dụng hoặc kỹ sư điện toán đám mây. Bên cạnh các doanh nghiệp công nghệ trong nước, sinh viên cũng có cơ hội phát triển sự nghiệp tại các tập đoàn Hàn Quốc như Samsung, LG, SK, CJ hay Naver.

Trong bối cảnh AI đang trở thành một năng lực cốt lõi của nền kinh tế số, đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cần theo kịp sự phát triển của công nghệ mà còn phải gắn với yêu cầu của thị trường lao động. Với định hướng phát triển năng lực từ nền tảng đến thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo học thuật và trải nghiệm doanh nghiệp, Kyungpook University Program hướng tới mục tiêu chuẩn bị cho sinh viên nền tảng chuyên môn, năng lực thích ứng và tư duy toàn cầu để tham gia vào lực lượng nhân sự AI chất lượng cao trong nước và quốc tế.

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