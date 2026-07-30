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Sinh viên Đà Nẵng ứng dụng AI xây dựng thôn, xã thông minh

Duy Quốc

TPO - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng giữ vai trò quan trọng, sinh viên Đà Nẵng đã chủ động ứng dụng công nghệ này vào các ý tưởng, dự án nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn trong đời sống, kinh tế và quản lý xã hội.

Chiều 30/7, tại chung kết cuộc thi “AI trong Kinh tế - DUETech AI Contest 2026” ở xã Bà Nà (TP. Đà Nẵng), nhiều đội thi đã mang đến những sản phẩm, ý tưởng khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới giải quyết các bài toán thực tiễn trong đời sống, kinh tế và phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương.

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Chiều 30/7, vòng chung kết cuộc thi “AI trong Kinh tế - DUETech AI Contest 2026” diễn ra tại xã Bà Nà. Ảnh: Duy Quốc

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi và tranh tài lành mạnh cho sinh viên có niềm đam mê với công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Qua đó, khuyến khích sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, tiếp cận và ứng dụng các công cụ AI trong học tập, nghiên cứu cũng như giải quyết những vấn đề thực tế.

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Các đội thi sẵn sàng trước giờ tranh tài.

Bạn Phan Mai Khanh - thành viên đội Outliers cho biết đến với cuộc thi, các thành viên mong muốn có cơ hội giao lưu, học hỏi thêm kinh nghiệm về trí tuệ nhân tạo, đồng thời củng cố và mở rộng kiến thức trong lĩnh vực công nghệ. “Chúng em đã chuẩn bị kỹ lưỡng và mong toàn đội sẽ thi thật tốt, đạt kết quả cao tại vòng chung kết lần này”, Mai Khanh chia sẻ.

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Đông đảo sinh viên đến theo dõi, cổ vũ cuộc thi.

Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc thi là nghiên cứu, xây dựng giải pháp “Ba Na SmartLink - Nền tảng AI kết nối dữ liệu Thôn - Xã thông minh”, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn sau sáp nhập. Với 22 thôn và khoảng 25.000 dân, xã Bà Nà đang gặp khó khăn trong công tác quản lý, tổng hợp thông tin và báo cáo giữa cấp xã với các thôn.

Hiện nay, quy trình tổng hợp báo cáo chủ yếu được thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót và chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn chuyển đổi số.

Từ bài toán thực tế này, các đội thi đã nghiên cứu, đề xuất những giải pháp ứng dụng AI nhằm hỗ trợ số hóa quy trình báo cáo từ thôn lên xã trên một nền tảng thống nhất. Nền tảng được kỳ vọng góp phần kết nối, chuẩn hóa dữ liệu, rút ngắn thời gian tổng hợp thông tin, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

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Cuộc thi diễn ra sôi nổi với những phần tranh tài của các đội thi.
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Khép lại cuộc thi, đội AIconomics xuất sắc giành giải Nhất; đội Cá Hồi giành giải Nhì và đội 5X giành giải Ba.

Theo PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, cuộc thi “AI trong Kinh tế - DUETech AI Contest 2026” là sân chơi để sinh viên nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, tài chính và kinh doanh.

“Hy vọng cuộc thi sẽ mang đến cho các bạn nhiều trải nghiệm, góc nhìn mới về trí tuệ nhân tạo, mở rộng tư duy liên ngành giữa công nghệ và kinh tế; đồng thời tạo cơ hội kết nối, phát triển các ý tưởng, dự án sau cuộc thi, góp phần mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội”, PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh chia sẻ.

Duy Quốc
#trí tuệ nhân tạo #chuyển đổi số #Đà Nẵng #xã Bà Nà #cuộc thi AI #kết nối dữ liệu #quản lý nhà nước #nâng cao hiệu quả quản lý

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