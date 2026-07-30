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Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ

Nguyễn Thảo

TPO - Đang lưu thông trên quốc lộ 14 qua tỉnh Đắk Lắk, ô tô khách bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao nghi ngút.

Vào chiều 30/7, xe khách mang biển số 47H- 048.86 do tài xế Văn Hữu Thi (SN 1974, xã Cuôr Đăng, Đắk Lắk) điều khiển, chạy theo hướng Đắk Lắk - Huế.

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Ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Khi di chuyển đến km 1673 +550 đoạn qua xã Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk thì xe bất ngờ bốc cháy. Thời điểm này, trên xe có 11 người gồm hành khách và tài xế.

Sau khi phát hiện khói ở phía trước, lái xe nhanh chóng tấp vào lề bên phải, di chuyển hành khách trên xe xuống an toàn. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy.

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Lực lượng chức năng khống chế đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp hỗ trợ đưa người cùng tài sản ra khỏi xe.

Tại hiện trường, phần lớn khung xe đã bị lửa thiêu rụi. Vụ cháy không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Nguyễn Thảo
#xe khách #bốc cháy #hiện trường #hành khách #Đắk Lắk

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