Dàn nữ sinh Đại học Công Thương TPHCM thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Hoa hậu Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp mà còn là nơi hội tụ những cô gái tài năng, bản lĩnh và giàu khát vọng. Vì thế, cuộc thi luôn thu hút sự góp mặt của nhiều nữ sinh đến từ các đại học, trong đó có Trường Đại học Công Thương TPHCM.

Những nữ sinh của trường mang đến nhiều màu sắc. Có người gây ấn tượng bởi thành tích học tập, có người tích cực trong các hoạt động Đoàn - Hội, tình nguyện và phong trào sinh viên, cũng có những gương mặt sở hữu sự tự tin, khả năng giao tiếp và tinh thần cầu tiến.

Trường Đại học Công Thương TPHCM tiếp tục ghi dấu ấn khi có nhiều nữ sinh tự tin tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Không chỉ sở hữu ngoại hình cân đối, các thí sinh đang theo học nhiều chuyên ngành khác nhau còn đại diện cho hình ảnh người trẻ năng động, tự tin và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Bùi Phước Bảo Hân, sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng, gây ấn tượng với chiều cao 1,71 m cùng phong thái tự tin. Bảo Hân vừa đăng quang, trở thành tân Hoa khôi của Trường Đại học Công Thương TPHCM.

Đinh Nữ Thanh Nhàn, sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng, có niềm đam mê ca hát, du lịch, chụp ảnh và làm bánh.

Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng yêu thích bơi lội và luôn hướng đến lối sống năng động.

Nguyễn Trương Phương Linh cao 1,68. Là sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng, Phương Linh lựa chọn Hoa hậu Việt Nam như cột mốc để thử thách bản thân, vượt qua giới hạn và lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ.

Lê Thị Huyền Trang, sinh viên ngành Marketing.

Phạm Thị Huyền Trân, sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng

Huỳnh Thị Ngọc Oanh, sinh viên ngành Marketing, mang đến hình ảnh nữ sinh trẻ trung, năng động và tự tin.

Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ là bước khởi đầu cho hành trình nhiều thử thách phía trước. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần cầu tiến, các nữ sinh Đại học Công Thương TPHCM được kỳ vọng mang đến nhiều dấu ấn tại đấu trường nhan sắc uy tín hàng đầu Việt Nam.