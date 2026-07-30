Thí sinh Hoa hậu Việt Nam nhảy, uốn dẻo, trình diễn ảo thuật

TPO - Trong thời gian chờ kết quả sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh trổ tài ca hát, nhảy hiện đại, múa, trình diễn ảo thuật…
Hầu hết thí sinh không giấu được sự hồi hộp khi chờ công bố kết quả sơ khảo.
Cũng trong tâm trạng thấp thỏm chờ kết quả, Bùi Mai Linh (SBD 12) ví cảm giác của mình chẳng khác nào thời điểm đợi biết điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. "Em thấy còn hồi hộp hơn cả thi đại học vì tỷ lệ cạnh tranh rất cao. Đến lúc ban tổ chức chuẩn bị công bố kết quả thì tự nhiên hết mệt, chỉ còn chờ xem mình có được gọi tên hay không", Mai Linh nói.