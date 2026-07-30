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Hoa hậu

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam nhảy, uốn dẻo, trình diễn ảo thuật

Đỗ Quyên - Mai Xuân Tùng

TPO - Trong thời gian chờ kết quả sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh trổ tài ca hát, nhảy hiện đại, múa, trình diễn ảo thuật…

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Khuấy động chương trình là người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô cùng thí sinh Phạm Thu Anh song ca bài hát Đường tôi chở em về.
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Cũng tại sân khấu, Phương Linh động viên các thí sinh luôn tự tin, là chính mình.
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Thu Anh tiếp tục mang đến ca khúc Em trong mắt tôi. Cô là một trong những thí sinh đa tài của Hoa hậu Việt Nam 2026 khi sở hữu nhiều tài lẻ như hát then, múa, đánh đàn tính, guitar...
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Thí sinh Nguyễn Lâm Bảo Ngọc, sinh viên Học viện múa Việt Nam thể hiện kỹ năng điêu luyện trên sân khấu.
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Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, Bảo Ngọc cho biết cô muốn thử thách bản thân và có thêm trải nghiệm đáng nhớ của thanh xuân.
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Thí sinh Nguyễn Lê Phương Linh trình diễn ảo thuật. Trước đó, cô cũng thể hiện tài năng này trước các ban giám khảo ở vòng phỏng vấn kín.
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Nhiều thí sinh có khả năng vũ đạo, tự tin thể hiện trước đám đông.
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Thí sinh Đinh Thị Quỳnh Hương (SN 2007, đến từ Hải Phòng) mang đến vũ điệu sôi động trên nền nhạc Đồ Sơn xin chào.
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Trong lúc đợi kết quả, Quỳnh Hương bày tỏ sự hồi hộp. Cô cho biết lần đầu có những trải nghiệm mới lạ, được giao lưu, gặp gỡ nhiều thí sinh ở các tỉnh, thành.
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Quỳnh Hương và thí sinh Đinh Diệu Anh (SBD 49) bắt trend nhảy vũ điệu samba.
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Giây phút các thí sinh được hoà mình vào những giai điệu khi nhẹ nhàng, sâu lắng, khi sôi động sau phần thi căng thẳng.
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Hầu hết thí sinh không giấu được sự hồi hộp khi chờ công bố kết quả sơ khảo.
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Cũng trong tâm trạng thấp thỏm chờ kết quả, Bùi Mai Linh (SBD 12) ví cảm giác của mình chẳng khác nào thời điểm đợi biết điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. "Em thấy còn hồi hộp hơn cả thi đại học vì tỷ lệ cạnh tranh rất cao. Đến lúc ban tổ chức chuẩn bị công bố kết quả thì tự nhiên hết mệt, chỉ còn chờ xem mình có được gọi tên hay không", Mai Linh nói.
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Chờ công bố kết quả sơ khảo, Vũ Lâm Bảo Chi (SBD 152) cho biết cô khá tự tin với phần thể hiện của mình và hy vọng có thể giành vé vào vòng tiếp theo. Bảo Chi kể phần phỏng vấn kín diễn ra thoải mái hơn cô tưởng tượng. Dù ban giám khảo đặt ra nhiều câu hỏi, không khí gần gũi giúp cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Điều khiến Bảo Chi ấn tượng nhất là câu hỏi của Hoa hậu Trúc Linh: "Nếu đăng quang Hoa hậu Việt Nam, điều đầu tiên em sẽ làm là gì?". Không chút do dự, cô trả lời: "Em sẽ ôm bố mẹ".
Đỗ Quyên - Mai Xuân Tùng
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