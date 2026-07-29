Nữ sinh đi 300 km để dự sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - 7 nữ sinh Đại học Vinh vượt hơn 300 km ra Hà Nội tham dự vòng sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026. Đằng sau chuyến đi là nhiều tháng chuẩn bị của nhà trường cùng sự đồng hành của thầy cô, tiếp thêm động lực để các cô gái tự tin bước vào hành trình chinh phục sân chơi nhan sắc lớn nhất cả nước.

Từ Nghệ An, 7 nữ sinh Trường Đại học Vinh đã vượt quãng đường hơn 300 km để có mặt tại Hà Nội tham dự vòng sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026. Hành trình không chỉ là chuyến đi đến một cuộc thi nhan sắc mà còn là dấu mốc để những sinh viên miền Trung bước ra khỏi vùng an toàn, mang theo hình ảnh tuổi trẻ tự tin, bản lĩnh và giàu tri thức.

Đồng hành cùng các thí sinh là cô Đoàn Thị Trang - giảng viên Khoa Luật, Đại học Vinh. Chia sẻ tại buổi sơ khảo phía Bắc, cô Trang cho biết đoàn đã chủ động xuất phát từ Nghệ An từ tối hôm trước để đảm bảo các thí sinh có đủ thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào vòng tuyển chọn.

Sinh viên Đại học Vinh vượt 300 km ra Hà Nội dự sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

"Khoảng cách từ Nghệ An ra Hà Nội hơn 300 km nên chúng tôi đã sắp xếp di chuyển sớm hơn một ngày so với lịch của chương trình. Mặc dù thời tiết Hà Nội những ngày này có mưa nhẹ nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kế hoạch cũng như tinh thần của cả đoàn", cô Trang nói.

Theo giảng viên Đại học Vinh, đằng sau chuyến đi ấy là quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng. Ngay từ năm 2025, Đoàn trường Đại học Vinh đã tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi liên quan đến sắc đẹp và kỹ năng dành cho sinh viên. Những chương trình này không chỉ tạo môi trường để các nữ sinh rèn luyện sự tự tin, kỹ năng trình diễn, giao tiếp mà còn giúp nhà trường phát hiện những gương mặt hội tụ cả nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh để giới thiệu tham gia Hoa hậu Việt Nam.

"Qua quá trình trải nghiệm tại các cuộc thi trong trường, chúng tôi đã lựa chọn được 7 bạn sinh viên đáp ứng các tiêu chí để tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Điều quan trọng nhất không chỉ là kết quả mà còn là cơ hội để các bạn được trải nghiệm, học hỏi và trưởng thành trên một sân chơi lớn", cô Trang chia sẻ.

Sinh viên Đại học Vinh sẵn sàng cho hành trình đầy ý nghĩa tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Quyết định đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam không phải lúc nào cũng dễ dàng với các nữ sinh. Vì vậy, nhiều bạn phải vượt qua tâm lý e ngại, áp lực và những giới hạn của bản thân để mạnh dạn thử sức ở một đấu trường nhan sắc quy tụ đông đảo gương mặt nổi bật trên cả nước.

Sự đồng hành của nhà trường và các giảng viên không chỉ dừng ở việc hỗ trợ thủ tục hay tổ chức di chuyển mà còn là nguồn động viên tinh thần để các thí sinh tự tin bước lên sân khấu.

"Chúng tôi đến với cuộc thi bằng tâm thế sẵn sàng đồng hành cùng các bạn sinh viên. Điều mong muốn nhất là các bạn có thêm những trải nghiệm quý giá, được gặp gỡ, học hỏi và thể hiện chính mình", nữ giảng viên bày tỏ.

Giảng viên Đại học Vinh chia sẻ về hành trình đưa sinh viên ra Hà Nội tham gia sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với Đại học Vinh, việc đưa sinh viên tham gia Hoa hậu Việt Nam cũng là cách lan tỏa hình ảnh một thế hệ sinh viên năng động, tự tin và toàn diện. Nhà trường kỳ vọng mỗi thí sinh không chỉ đại diện cho vẻ đẹp ngoại hình mà còn truyền tải được bản lĩnh, tri thức và tinh thần của sinh viên xứ Nghệ.

Sau hơn 300 km di chuyển, những nữ sinh Đại học Vinh bước vào vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với hành trang không chỉ là sự chuẩn bị về hình ảnh, kỹ năng mà còn là sự cổ vũ từ thầy cô và nhà trường. Dù kết quả phía trước ra sao, hành trình dám bước ra khỏi vùng an toàn, đại diện cho ngôi trường và quê hương mình tại một cuộc thi tầm quốc gia đã là trải nghiệm đáng nhớ đối với các cô gái trẻ.