Đang công bố kết quả Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Trong phát biểu bế mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - gửi lời cảm ơn tới tất cả thí sinh đã tham dự Vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 với tinh thần tự tin, chân thành và khát vọng tuổi trẻ.
Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là sự đa dạng của thí sinh khi có nhiều đại diện đến từ các dân tộc như Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ... góp phần tạo nên bức tranh phong phú về vẻ đẹp Việt Nam.
Trưởng Ban tổ chức cho biết thí sinh năm nay có độ tuổi trung bình 21, nhỏ nhất 18 tuổi và lớn nhất 27 tuổi. Sự đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp, vùng miền và hoàn cảnh đã cho thấy Hoa hậu Việt Nam ngày càng trở thành điểm hội tụ của những cô gái tự tin, bản lĩnh, giàu tri thức và khát vọng cống hiến.
Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định việc đi tiếp chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực ở thời điểm hiện tại, còn việc chưa được gọi tên "không có nghĩa là các bạn kém xuất sắc hơn". Điều đáng trân trọng nhất là các thí sinh đã dũng cảm vượt qua giới hạn bản thân để thử sức tại Hoa hậu Việt Nam.
Trưởng Ban tổ chức nhắn gửi các thí sinh: "Nếu tên của các bạn được xướng lên, hãy bước tiếp bằng tất cả sự khiêm nhường, nỗ lực và trách nhiệm".
Với những thí sinh chưa đi tiếp, nhà báo Phùng Công Sưởng động viên: "Cánh cửa của Hoa hậu Việt Nam có thể khép lại ở một mùa giải, nhưng cánh cửa của tương lai luôn rộng mở đối với những người không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện và không bao giờ từ bỏ ước mơ".
Sau khi hoàn thành các phần thi, Vũ Lâm Bảo Chi (SBD 152) không giấu được sự hồi hộp khi chờ công bố kết quả sơ khảo. Nữ sinh cho biết cô khá tự tin với phần thể hiện của mình và hy vọng có thể giành vé vào vòng tiếp theo.
Bảo Chi kể phần phỏng vấn kín diễn ra thoải mái hơn cô tưởng tượng. Dù ban giám khảo đặt ra nhiều câu hỏi, không khí gần gũi giúp cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Điều khiến Bảo Chi ấn tượng nhất là câu hỏi của Hoa hậu Trúc Linh: "Nếu đăng quang Hoa hậu Việt Nam, điều đầu tiên em sẽ làm là gì?". Không chút do dự, cô trả lời: "Em sẽ ôm bố mẹ."
Theo Bảo Chi, bố mẹ là những người luôn đồng hành và tiếp thêm động lực để cô mạnh dạn ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong suốt thời gian chờ kết quả, gia đình liên tục nhắn tin hỏi han, động viên cô giữ tinh thần thoải mái. "Bố mẹ luôn nói nếu không đạt kết quả như mong muốn cũng không sao, chỉ cần con tự tin và cố gắng hết mình là đủ", cô chia sẻ.
Ít ai biết chỉ năm ngày trước sơ khảo, Bảo Chi gặp một tai nạn nhỏ khiến vùng đầu gối bị chấn thương. Cô từng lo lắng sự cố sẽ ảnh hưởng đến màn thể hiện, nhưng vẫn quyết định tham gia vì không muốn bỏ lỡ cơ hội. Đến nay, vết thương vẫn còn đau nhẹ, song nữ sinh vui khi được các bác sĩ ở phần thi nhân trắc học nhận xét có nụ cười đẹp và tỷ lệ gương mặt cân đối.
Cũng trong tâm trạng thấp thỏm chờ kết quả, Bùi Mai Linh (SBD 12) ví cảm giác của mình chẳng khác nào thời điểm đợi biết điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.
"Em thấy còn hồi hộp hơn cả thi đại học vì tỷ lệ cạnh tranh rất cao. Đến lúc ban tổ chức chuẩn bị công bố kết quả thì tự nhiên hết mệt, chỉ còn chờ xem mình có được gọi tên hay không", Mai Linh nói.
Nữ thí sinh tiết lộ trước khi lên Hà Nội dự sơ khảo, cô còn nhờ mẹ ở nhà thắp hương cầu may. Dù kết quả ra sao, Mai Linh cho rằng hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đã mang đến cho cô một trải nghiệm đáng nhớ. Với cô, phần thi nhân trắc học là thử thách khiến bản thân hồi hộp nhất, nhưng các chỉ số hình thể không có nhiều thay đổi so với quá trình chuẩn bị trước đó.
Kết thúc hai phần thi tại Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, trong thời gian chờ đợi kết quả, hàng trăm thí sinh tập trung ở hội trường chính, cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ do chính các cô gái thể hiện.
Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Dung - Phó trưởng khoa Vi phẫu, tạo hình thẩm mỹ hàm mặt và Laser (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) - chia sẻ với PV Tiền Phong những thông tin quan trọng từ phòng nhân trắc học của Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc.
Theo đánh giá của nhóm bác sĩ, các chỉ số về ba vòng cũng như các chỉ số nhân trắc học nói chung đều có sự thay đổi theo hướng tích cực. Đặc biệt, các chỉ số trên cơ thể năm nay cân đối hơn giữa các vòng. Đa phần thí sinh vẫn giữ được những nét xinh, duyên dáng tự nhiên.
"Thú thực, vào phòng đo năm nay thấy nhiều bạn rất đẹp. Chúng tôi hy vọng vòng sơ khảo sẽ chọn được những thí sinh có chỉ số nhân trắc học tốt nhất và đẹp nhất. Nhóm thí sinh buổi chiều có tỷ lệ thí sinh cao trên 1,7 m rất nhiều. Tỷ lệ chiều cao đã tăng lên đáng kể so với buổi sáng. Thậm chí có thí sinh cao tới 1,77 m với vóc dáng rất đẹp", bác sĩ Dung nói.
Đa phần thí sinh ở Vòng Sơ khảo rất cao nhưng dáng lại nhỏ nhắn, mảnh mai và cân đối. Bác sĩ nhận xét những thí sinh có chiều cao khiêm tốn hơn một chút thì mặt lại rất xinh và tỷ lệ cơ thể cũng rất hài hòa.
Chị Nguyễn Minh Thúy (Hà Nội), mẹ của thí sinh Nguyễn Phương Hoa - sinh viên song bằng Quản trị kinh doanh và Luật kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, cười bảo rằng con gái đi thi nhưng người mất ngủ lại là mẹ.
"Con dậy từ khoảng 3h sáng để trang điểm, chuẩn bị. Tôi cũng thức theo. Đến khi đưa con tới địa điểm sơ khảo thì mới thấy mình hồi hộp chẳng khác gì ngày chờ con thi tốt nghiệp THPT", chị kể.
Người mẹ nói bản thân không đặt áp lực con phải đạt danh hiệu. Điều chị mong nhất là con có một trải nghiệm đẹp, được va chạm với môi trường mới và trưởng thành hơn sau cuộc thi.
"Tôi luôn nói với con rằng cứ đi thi để trải nghiệm. Nếu được đi tiếp thì rất vui, còn nếu dừng lại cũng không sao. Điều quan trọng là con đã dám thử sức với điều mình yêu thích”, chị nói.
Chị Nguyễn Thị Nga (Hải Phòng) cũng liên tục nhìn về phía cánh cửa nơi các thí sinh lần lượt bước vào phần thi nhân trắc học. Con gái chị là Dương Thanh Trà, sinh viên Đại học Hải Dương.
Cả gia đình thức dậy từ 3h sáng. Đúng 5h, hai mẹ con lên xe cùng đoàn của trường để tới Hà Nội. Nhà trường còn có Chủ tịch Hội Sinh viên, Bí thư Đoàn đồng hành, động viên tinh thần các thí sinh suốt hành trình.
Điều khiến chị vui nhất không phải việc con có thể tiến sâu đến đâu, mà là cô gái vốn khá vô tư ngày nào đã biết tự đưa ra quyết định cho tương lai của mình.
"Khi con ngỏ ý muốn thi, tôi hỏi rất kỹ xem đã tìm hiểu cuộc thi chưa, có thực sự tự tin hay không. Con bảo muốn vượt qua giới hạn của bản thân, muốn học hỏi từ những bạn giỏi hơn. Nghe vậy, cả gia đình đều ủng hộ”, chị Nga nói.
Thanh Trà vốn có thành tích học tập nổi bật. Ngoài chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, cô còn học thêm ngành Toán học để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Nữ sinh từng đạt danh hiệu Thủ lĩnh sinh viên tỉnh Hải Dương năm 2025, giành giải Nhất cuộc thi An toàn giao thông cấp trường, giải Nhì Nét đẹp Đoàn viên, là Đại sứ Sinh viên Google, thường xuyên dẫn chương trình và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.