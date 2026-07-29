Đang công bố kết quả Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

report Trưởng Ban tổ chức phát biểu bế mạc Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc

Trong phát biểu bế mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - gửi lời cảm ơn tới tất cả thí sinh đã tham dự Vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 với tinh thần tự tin, chân thành và khát vọng tuổi trẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng gửi lời cảm ơn tất cả thí sinh chọn thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là sự đa dạng của thí sinh khi có nhiều đại diện đến từ các dân tộc như Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ... góp phần tạo nên bức tranh phong phú về vẻ đẹp Việt Nam.

Trưởng Ban tổ chức cho biết thí sinh năm nay có độ tuổi trung bình 21, nhỏ nhất 18 tuổi và lớn nhất 27 tuổi. Sự đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp, vùng miền và hoàn cảnh đã cho thấy Hoa hậu Việt Nam ngày càng trở thành điểm hội tụ của những cô gái tự tin, bản lĩnh, giàu tri thức và khát vọng cống hiến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định việc đi tiếp chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực ở thời điểm hiện tại, còn việc chưa được gọi tên "không có nghĩa là các bạn kém xuất sắc hơn". Điều đáng trân trọng nhất là các thí sinh đã dũng cảm vượt qua giới hạn bản thân để thử sức tại Hoa hậu Việt Nam.

Trưởng Ban tổ chức nhắn gửi các thí sinh: "Nếu tên của các bạn được xướng lên, hãy bước tiếp bằng tất cả sự khiêm nhường, nỗ lực và trách nhiệm".

Với những thí sinh chưa đi tiếp, nhà báo Phùng Công Sưởng động viên: "Cánh cửa của Hoa hậu Việt Nam có thể khép lại ở một mùa giải, nhưng cánh cửa của tương lai luôn rộng mở đối với những người không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện và không bao giờ từ bỏ ước mơ".