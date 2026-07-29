Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam giàu cảm xúc, đậm tinh thần chủ đề Miền hương sắc

TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có độ tuổi trung bình là 21. Thí sinh nhỏ tuổi nhất vừa tròn 18 tuổi, trong khi thí sinh lớn tuổi nhất là 27. Sự đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp, vùng miền và hoàn cảnh đã cho thấy Hoa hậu Việt Nam ngày càng trở thành điểm hội tụ của những cô gái tự tin, bản lĩnh, giàu tri thức và khát vọng cống hiến.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm, Vòng Sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 đi đến những thời khắc cuối cùng.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, điều khiến Ban tổ chức và Ban giám khảo thực sự ấn tượng tại Vòng Sơ khảo năm nay không chỉ là số lượng hay chất lượng thí sinh, mà còn là sự đa dạng và sức lan tỏa của cuộc thi.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 bày tỏ trân quý sự dũng cảm, vượt khỏi vùng an toàn của các thí sinh. Ảnh: Như Ý.

"Chúng tôi vui mừng chào đón nhiều bạn trẻ đến từ các dân tộc anh em, như: Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ... Mỗi bạn mang theo một bản sắc văn hóa, một câu chuyện riêng và cùng góp phần làm nên bức tranh nhiều màu sắc của vẻ đẹp Việt Nam.

Các thí sinh năm nay có độ tuổi trung bình là 21. Thí sinh nhỏ tuổi nhất vừa tròn 18 tuổi, trong khi thí sinh lớn tuổi nhất là 27. Sự đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp, vùng miền và hoàn cảnh đã cho thấy Hoa hậu Việt Nam ngày càng trở thành điểm hội tụ của những cô gái tự tin, bản lĩnh, giàu tri thức và khát vọng cống hiến", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Mỗi thí sinh mang đến cuộc thi không chỉ vẻ đẹp, mà còn mang theo những câu chuyện về quê hương, gia đình, quá trình học tập, rèn luyện và những ước mơ đang được nuôi dưỡng. Chính điều đó đã làm nên một Vòng Sơ khảo giàu cảm xúc, giàu hy vọng và đậm tinh thần của chủ đề Miền hương sắc.

Khi công bố kết quả thí sinh lọt vào Chung khảo, có những niềm vui, cũng có những điều còn dang dở. Ban tổ chức mong các thí sinh cùng chia sẻ, rằng kết quả ngày hôm nay không phải là thước đo cuối cùng về giá trị của mỗi con người.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc có tên trong danh sách đi tiếp là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các thí sinh ở thời điểm hiện tại. Với những bạn chưa có cơ hội đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam ở chặng đường tiếp theo, điều đó không có nghĩa là các bạn kém xuất sắc hơn. Có những hành trình cần thêm thời gian để trưởng thành, và có những ước mơ sẽ trọn vẹn theo những cách khác.

Cảm xúc của thí sinh trước khi đại diện Ban giám khảo công bố kết quả. Ảnh: Dương Triều.

Điều mà Ban tổ chức trân quý hơn cả là các bạn đã dũng cảm bước lên sân khấu, vượt qua những giới hạn của chính mình và lựa chọn thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Chính sự dũng cảm ấy đã làm nên ý nghĩa của hành trình hôm nay.

Thay mặt Ban tổ chức và Ban giám khảo, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ sự trân trọng với các thí sinh vì đã góp phần tạo nên một Vòng Sơ khảo chuyên nghiệp, công bằng, văn minh và giàu cảm hứng.

"Nếu tên của các bạn được xướng lên, hãy bước tiếp bằng tất cả sự khiêm nhường, nỗ lực và trách nhiệm với cơ hội mà mình có được.

Nếu hôm nay các bạn chưa được gọi tên, hãy nở trên môi một nụ cười, bởi các bạn đã ghi một dấu ấn rất đỗi tự hào trong hành trình thanh xuân của mình", Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ.

Cánh cửa của Hoa hậu Việt Nam có thể khép lại ở một mùa giải, nhưng cánh cửa của tương lai luôn rộng mở đối với những người không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện và không bao giờ từ bỏ ước mơ.