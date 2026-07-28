Vinh quang của đất nước được bồi đắp từ sự cống hiến của mỗi con người

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh vinh quang của một quốc gia không chỉ được làm nên từ những thành tựu chung của đất nước mà còn được bồi đắp bởi khát vọng, tài năng, nỗ lực và sự cống hiến bền bỉ của mỗi con người.

Sáng 28/7, phát biểu tại chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026 với chủ đề Kiến tạo và Cống hiến, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao những giá trị lan tỏa từ chương trình.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, mỗi tập thể, cá nhân có hành trình và lĩnh vực hoạt động khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở giao điểm chung là lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng vươn lên và sự kiên trì theo đuổi các giá trị có ích cho cộng đồng.

Ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - phát biểu tại chương trình.

"Có những cống hiến được đo đếm bằng công trình, sản phẩm, sáng kiến, nhưng cũng có những đóng góp thầm lặng được bồi đắp qua năm tháng bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự tận tụy và tinh thần phụng sự, để làm nên những đổi thay từng ngày của cuộc sống, những bước tiến vững chắc của cộng đồng và sự phát triển ngày càng lớn mạnh của đất nước", Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, vinh quang của một quốc gia không chỉ được làm nên từ những thành tựu chung của đất nước mà còn được bồi đắp bởi khát vọng, tài năng, nỗ lực và sự cống hiến bền bỉ của mỗi con người. Vinh quang không chỉ thuộc về những khoảnh khắc được ghi nhận, mà còn là cả một hành trình sống có lý tưởng, làm việc có trách nhiệm và không ngừng cống hiến. Đất nước luôn trân trọng và cần ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân như vậy.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị việc phát hiện nhân tố mới phải được tiến hành thường xuyên ngay từ cơ sở. Trong đó, cần đặc biệt hướng sự quan tâm tới công nhân, người lao động trực tiếp, cán bộ cơ sở và những tập thể, cá nhân âm thầm cống hiến tại địa bàn khó khăn nhưng chưa có điều kiện được biết đến rộng rãi.

13 tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026.

Tại chương trình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Nguyễn Anh Tuấn - cho biết từ 53 hồ sơ đề cử do các ban, bộ, ngành, địa phương, các cấp công đoàn và cơ quan truyền thông báo chí giới thiệu, Hội đồng xét chọn đã thảo luận thận trọng dựa trên thành tích thực tế, chiều sâu cống hiến, tính bền vững và sức lan tỏa. Qua đó, chương trình chính thức lựa chọn 8 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để tôn vinh.

Nhấn mạnh về những nỗ lực đằng sau mỗi danh hiệu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ thành tích không bỗng dưng mà có, không tự nhiên mà thành, đó là kết quả của những năm tháng kiên trì trong phòng nghiên cứu, bên dây chuyền sản xuất, tại bệnh viện, nhà trường, trên đồng ruộng, trong đó có cả những hy sinh, đóng góp trong thầm lặng.

"Đằng sau mỗi điển hình được vinh danh là một tập thể biết sẻ chia, những đồng nghiệp cùng gánh vác, một gia đình là hậu phương vững chắc và những người lao động bình dị đã góp từng ngày công, từng ý tưởng và từng phần trách nhiệm để kết tinh thành giá trị chung", ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.