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Hoa hậu

Công bố kết quả Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Là nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều cô gái sinh năm 2008 mang đến cuộc thi sự hồn nhiên, trong trẻo nhưng cũng cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc.

report Thí sinh trổ tài múa, hát trước giờ công bố kết quả

Kết thúc hai phần thi tại Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, trong thời gian chờ đợi kết quả, hàng trăm thí sinh tập trung ở hội trường chính, cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ do chính các cô gái thể hiện.

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Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh cùng thí sinh Phạm Thu Anh hòa giọng trên sân khấu.
Thí sinh Nguyễn Lâm Bảo Ngọc, sinh viên Học viện múa Việt Nam, thể hiện kỹ năng điêu luyện.
Thí sinh Nguyễn Ngọc Thùy Trang (SBD 90) góp vui với bài múa Việt Nam vươn mình.
Thí sinh Nguyễn Lê Phương Linh trình diễn ảo thuật
report Bác sĩ nhân trắc học: 'Nhiều thí sinh rất đẹp, dáng nhỏ nhắn, mảnh mai và cân đối'

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Dung - Phó trưởng khoa Vi phẫu, tạo hình thẩm mỹ hàm mặt và Laser (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) - chia sẻ với PV Tiền Phong những thông tin quan trọng từ phòng nhân trắc học của Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc.

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Đội ngũ bác sĩ đánh giá đa phần thí sinh ở Vòng Sơ khảo có chiều cao tốt, dáng lại nhỏ nhắn, mảnh mai và cân đối.

Theo đánh giá của nhóm bác sĩ, các chỉ số về ba vòng cũng như các chỉ số nhân trắc học nói chung đều có sự thay đổi theo hướng tích cực. Đặc biệt, các chỉ số trên cơ thể năm nay cân đối hơn giữa các vòng. Đa phần thí sinh vẫn giữ được những nét xinh, duyên dáng tự nhiên.

"Thú thực, vào phòng đo năm nay thấy nhiều bạn rất đẹp. Chúng tôi hy vọng vòng sơ khảo sẽ chọn được những thí sinh có chỉ số nhân trắc học tốt nhất và đẹp nhất. Nhóm thí sinh buổi chiều có tỷ lệ thí sinh cao trên 1,7 m rất nhiều. Tỷ lệ chiều cao đã tăng lên đáng kể so với buổi sáng. Thậm chí có thí sinh cao tới 1,77 m với vóc dáng rất đẹp", bác sĩ Dung nói.

Đa phần thí sinh ở Vòng Sơ khảo rất cao nhưng dáng lại nhỏ nhắn, mảnh mai và cân đối. Bác sĩ nhận xét những thí sinh có chiều cao khiêm tốn hơn một chút thì mặt lại rất xinh và tỷ lệ cơ thể cũng rất hài hòa.

report Thí sinh 'đu' trend TikTok khi chờ kết quả
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Danh sách thí sinh khu vực phía Bắc lọt vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến được công bố vào tối 29/7.
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Trong lúc chờ kết quả, thí sinh tranh thủ giao lưu, cùng "đu" trend TikTok để khuấy động bầu không khí.
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Ba thí sinh tự tin sau phần phỏng vấn kín, đo nhân trắc học.
report Phòng phỏng vấn kín không gây áp lực cho thí sinh
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Khoảng 17h chiều 29/7, hơn 100 thí sinh đã hoàn thành phần trao đổi với giám khảo ở phòng phỏng vấn kín.
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Trở lại với vai trò giám khảo sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa là một trong những thành viên giàu kinh nghiệm. Sau ba mùa đồng hành cùng cuộc thi, anh đã nắm rõ tiêu chí tuyển chọn cũng như hành trình trưởng thành của thí sinh ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam.
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Ban giám khảo tạo điều kiện để thí sinh cởi mở chia sẻ về bản thân, không tạo áp lực ở phòng phỏng vấn.
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Cảm xúc của giám khảo khi trao đổi với thí sinh.
report Phụ huynh chia sẻ về trải nghiệm dẫn con đi thi Hoa hậu Việt Nam

Chị Nguyễn Minh Thúy (Hà Nội), mẹ của thí sinh Nguyễn Phương Hoa - sinh viên song bằng Quản trị kinh doanh và Luật kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, cười bảo rằng con gái đi thi nhưng người mất ngủ lại là mẹ.

"Con dậy từ khoảng 3h sáng để trang điểm, chuẩn bị. Tôi cũng thức theo. Đến khi đưa con tới địa điểm sơ khảo thì mới thấy mình hồi hộp chẳng khác gì ngày chờ con thi tốt nghiệp THPT", chị kể.

Người mẹ nói bản thân không đặt áp lực con phải đạt danh hiệu. Điều chị mong nhất là con có một trải nghiệm đẹp, được va chạm với môi trường mới và trưởng thành hơn sau cuộc thi.

"Tôi luôn nói với con rằng cứ đi thi để trải nghiệm. Nếu được đi tiếp thì rất vui, còn nếu dừng lại cũng không sao. Điều quan trọng là con đã dám thử sức với điều mình yêu thích”, chị nói.

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Chị Nguyễn Thị Nga cùng con gái dậy từ 3h sáng để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chị Nguyễn Thị Nga (Hải Phòng) cũng liên tục nhìn về phía cánh cửa nơi các thí sinh lần lượt bước vào phần thi nhân trắc học. Con gái chị là Dương Thanh Trà, sinh viên Đại học Hải Dương.

Cả gia đình thức dậy từ 3h sáng. Đúng 5h, hai mẹ con lên xe cùng đoàn của trường để tới Hà Nội. Nhà trường còn có Chủ tịch Hội Sinh viên, Bí thư Đoàn đồng hành, động viên tinh thần các thí sinh suốt hành trình.

Điều khiến chị vui nhất không phải việc con có thể tiến sâu đến đâu, mà là cô gái vốn khá vô tư ngày nào đã biết tự đưa ra quyết định cho tương lai của mình.

"Khi con ngỏ ý muốn thi, tôi hỏi rất kỹ xem đã tìm hiểu cuộc thi chưa, có thực sự tự tin hay không. Con bảo muốn vượt qua giới hạn của bản thân, muốn học hỏi từ những bạn giỏi hơn. Nghe vậy, cả gia đình đều ủng hộ”, chị Nga nói.

Thanh Trà vốn có thành tích học tập nổi bật. Ngoài chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, cô còn học thêm ngành Toán học để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Nữ sinh từng đạt danh hiệu Thủ lĩnh sinh viên tỉnh Hải Dương năm 2025, giành giải Nhất cuộc thi An toàn giao thông cấp trường, giải Nhì Nét đẹp Đoàn viên, là Đại sứ Sinh viên Google, thường xuyên dẫn chương trình và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

report Những cô gái cao trên 1,7 m
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Ngô Thị Mai Hoa, sinh năm 2005, đến từ Bắc Ninh, là một trong những thí sinh có chiều cao nổi bật tại Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, hơn 1,7 m.
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Phạm Thúy Ngân, sinh năm 2007, đang là sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Cô chia sẻ cao khoảng 1,76 m.
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Ngô Hà Anh, sinh năm 2008, đến từ Thái Nguyên. Cô vừa tốt nghiệp THPT. Hà Anh sở hữu chiều cao 1,7 m.
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Thí sinh Nguyễn Yến Trang được xác nhận cao 1,71 m sau phần thi nhân trắc học. Cô sinh năm 2006, đến từ Hà Nội.
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Thí sinh Đặng Thị Ngọc Lan, sinh năm 2007, sinh viên Học viện Ngân hàng. Cô cũng cao hơn 1,7 m.
report Thí sinh Hoa hậu Việt Nam từng du học tại Anh, IELTS 7.5
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Ba cô gái Trần Xuân Khánh Linh, Đinh Diệu Anh, Trần Phương Nhi (từ trái sang) đều sở hữu khả năng ngoại ngữ, trình độ học vấn ấn tượng. Thí sinh Đinh Diệu Anh có IELTS 7.5
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Ở buổi Sơ khảo, các thí sinh đã trổ tài nói nhiều ngoại ngữ, tự tin khoe sắc vóc.
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Trong số danh sách thí sinh đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026, xuất hiện nhiều hồ sơ có học vấn nổi bật. Phần lớn đều là sinh viên hoặc cử nhân các trường đại học danh tiếng, nhiều người đạt học bổng, danh hiệu sinh viên xuất sắc, thậm chí có thí sinh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ với vị trí thủ khoa.
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Thí sinh Trần Phương Nhi sinh năm 2003, từng học tại University of Bedfordshire (Vương quốc Anh).
report Thí sinh được hỏi gì khi phỏng vấn kín?
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Sau phần đo nhân trắc học ở Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh bước vào phòng phỏng vấn kín với ban giám khảo. Nhiều cô gái từng cho rằng không khí phòng phỏng vấn kín rất căng thẳng. Tuy nhiên, ban giám khảo liên tục động viên thí sinh.
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Ban giám khảo đưa ra những câu hỏi gần gũi để thí sinh thể hiện tính cách, khát vọng cống hiến. Nhiều thí sinh ấn tượng với câu hỏi: "Em sẽ mang giá trị gì đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam?". Trả lời câu hỏi của giám khảo, các cô gái đều mong muốn lan tỏa vẻ đẹp, tri thức, lòng nhân ái ở cuộc thi.
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Giám khảo Trần Ngọc cho biết vẻ đẹp ngoại hình là điều mà ai cũng thấy được, không cần phải có chuyên môn đều có thể đánh giá được một cô gái có ngoại hình bắt mắt hay không. Do đó, so với yếu tố ngoại hình, anh để tâm nhiều hơn đến sự tự tin, khả năng truyền đạt, khẩu hình, độ ăn ảnh và phong thái.
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Giám khảo đặt câu hỏi cho thí sinh ở nhiều khía cạnh liên quan đến quê hương, sở thích, học vấn, lý do đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Lời khuyên của giám khảo cho các thí sinh chưa thi là cố gắng tự tin ngay từ những giây đầu tiên, không phải chờ đến khi được hỏi mới thể hiện ra. Thời gian dành cho mỗi thí sinh có hạn, ai biết nắm bắt từng khoảnh khắc sẽ ghi điểm đối với giám khảo.
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Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền dành nhiều thời gian quan sát thí sinh để đưa ra những đánh giá khách quan, chính xác nhất.
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Hoa hậu Việt Nam không cần tìm kiếm một hình mẫu khác biệt bằng mọi giá, mà là tìm được một cô gái đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam của hôm nay: hiện đại nhưng vẫn có chiều sâu văn hóa, tự tin hội nhập nhưng không đánh mất bản sắc. Giám khảo đặt câu hỏi gợi mở để thí sinh bộc lộ thế mạnh về ngoại hình, tài năng, kỹ năng, trên tinh thần trao đổi thân thiện, không gây áp lực cho thí sinh.
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Thí sinh tự tin chia sẻ về bản thân trước ban giám khảo. Những hồi hộp, lo lắng ban đầu dần được cởi bỏ. Nhiều cô gái muốn có thêm thời gian để trao đổi với ban giám khảo.
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Sự chân thành chính là chìa khóa để thí sinh kết nối với ban giám khảo.
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Nội dung trao đổi ở phòng phỏng vấn kín là cơ sở để giám khảo đánh giá thí sinh về tri thức, kỹ năng giao tiếp, khả năng thích ứng và ý thức về trách nhiệm xã hội.
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Thí sinh Nguyễn Thị Hạnh khá tự tin khi bước ra từ phòng phỏng vấn.
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Cảm xúc của giám khảo, thí sinh trong phòng phỏng vấn.
report 7 nữ sinh từ Trường Đại học Vinh vượt 300 km để thi hoa hậu
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Trường Đại học Vinh có 7 thí sinh tham gia Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc.
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Các cô gái vượt quãng đường hơn 300 km để dự thi hoa hậu.
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Theo TS Đoàn Minh Trang - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh - cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm, định hình và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại.
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"Danh hiệu hay chiếc vương miện là điều tuyệt vời, nhưng điều đầu tiên khi hướng đến các cuộc thi là chúng tôi mong muốn sinh viên trường ĐH Vinh được rèn luyện, tự tin và tự hoàn thiện bản thân, đặc biệt là trước các sân chơi lớn, uy tín cấp quốc gia như Hoa hậu Việt Nam", chị Trang chia sẻ.
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Thí sinh Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 2006, đến từ Nghệ An.
report Người nhà thí sinh mong ngóng kết quả
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Tại khu vực sảnh Khách sạn Sheraton, nhiều phụ huynh chờ đợi từ sáng đến chiều để đồng hành cùng con gái trong hành trình tiến gần hơn tới vương miện hoa hậu.
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Sự động viên từ phụ huynh là chỗ dựa quan trọng dành cho thí sinh.
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Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc dự kiến kết thúc vào tối 29/7. Danh sách thí sinh lọt vào chung khảo sẽ được công bố vào cuối ngày.
report Dàn thí sinh 18 tuổi tới Hoa hậu Việt Nam 2026
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Thí sinh Ngô Hà Anh (Thái Nguyên) thức dậy từ 4h sáng để di chuyển xuống Hà Nội dự sơ khảo. Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô dành phần lớn thời gian luyện catwalk, rèn phong thái và kỹ năng trình diễn.
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Hà Anh cho biết ở nhà thường được người thân gọi vui là "hoa hậu", cũng chính những lời động viên ấy giúp cô có thêm tự tin để ghi danh tại cuộc thi năm nay.
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Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Hà Anh đặt mục tiêu chinh phục vương miện danh giá.
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"Sự ủng hộ của gia đình, bạn bè là động lực giúp tôi tự tin ở hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Tôi mong muốn được trải nghiệm và học hỏi từ các thí sinh khác trong cuộc thi", cô nói.
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Nguyễn Lâm Bảo Chi (18 tuổi, quê Hưng Yên) là một trong những thí sinh có mặt sớm nhất tại địa điểm sơ khảo. Đúng 0h, Bảo Chi thức dậy để chuẩn bị trang phục, trang điểm rồi cùng mẹ vượt hơn 100 km tới Hà Nội.
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Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô gần như dành toàn bộ thời gian cho việc tập gym, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và luyện tập. Chỉ trong ba tháng, nữ sinh giảm 7 kg để có thể trạng tốt nhất khi bước vào Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Cùng độ tuổi 18, Phạm Vân Hà (Hải Phòng) gây ấn tượng bởi thành tích học tập với chứng chỉ IELTS 7.5 và DELF B2 tiếng Pháp. Là người con của thành phố đăng cai Hoa hậu Việt Nam 2026, Vân Hà hào hứng ví mình như một "đại sứ du lịch", mong muốn giới thiệu hình ảnh Hải Phòng đến các thí sinh đến từ khắp cả nước.
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"Ban tổ chức hướng dẫn rất nhiệt tình nên tôi bớt run hơn. Hoa hậu Việt Nam thực sự là cuộc thi uy tín và danh giá đúng như những gì tôi từng hình dung", Vân Hà nói.
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Dương Quỳnh Trang (18 tuổi, quê Hưng Yên) sở hữu chiều cao 1,8 m - cao nhất cuộc thi năm nay. Lần đầu tham gia một sân chơi nhan sắc quy mô toàn quốc, Quỳnh Trang cho biết cô chuẩn bị kỹ về hình thể, phong thái và tâm lý trước ngày sơ khảo. Dù hồi hộp khi bước vào phần thi nhân trắc học, nữ sinh vẫn tự tin với lợi thế chiều cao và đôi chân dài của mình.
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Thí sinh Hoàng Trần Tư Anh không chọn váy áo cầu kỳ, cô xuất hiện tại vòng sơ khảo với áo phông và quần short jeans. Theo Tư Anh, vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở trang phục đắt tiền hay sự trau chuốt quá mức, mà đến từ thần thái, sự tự tin và năng lượng tích cực.
BÁO TIỀN PHONG
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