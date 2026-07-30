Hai nữ sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thi Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Hai nữ sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai là Mai Thị Yến Nhi và Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc cùng lựa chọn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Mỗi người mang một câu chuyện, hành trình riêng nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là tinh thần không ngừng nỗ lực, dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi ước mơ.

"Ước mơ không tỏa sáng. Chính người theo đuổi ước mơ mới thật sự tỏa sáng" là phương châm sống mà Mai Thị Yến Nhi (sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh) luôn tâm niệm.

Mai Thị Yến Nhi là Á khôi 1 của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Sở hữu chiều cao 1,73 m cùng niềm yêu thích nghệ thuật, Yến Nhi từng có hơn bốn năm gắn bó với vai trò dancer. Những giờ tập luyện và biểu diễn trên sân khấu giúp cô rèn luyện tính kỷ luật, sự bền bỉ và bản lĩnh trước áp lực.

Thay vì để những lời nhận xét không mấy tích cực trở thành rào cản, cô gái trẻ đã xem đó là động lực để hoàn thiện bản thân.

Yến Nhi có cơ hội tham gia nhiều chương trình biểu diễn, góp mặt trong vòng tuyển chọn thành viên của Vũ đoàn Bước Nhảy và giành danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi DNTU AURA 2026.

Từ cô gái từng nhút nhát, Mai Thị Yến Nhi ngày càng tự tin.

Không chỉ theo đuổi nghệ thuật, nữ sinh ngành Ngôn ngữ Anh còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế tại trường. Với cô, ngoại ngữ là cầu nối để kết nối văn hóa và lan tỏa hình ảnh năng động của sinh viên Việt Nam.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Yến Nhi mong muốn kể câu chuyện về hành trình vượt qua sự nhút nhát, truyền động lực để các bạn trẻ tự tin vào bản thân và kiên trì theo đuổi ước mơ.

Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc (sinh viên ngành Đông phương học, chuyên ngành tiếng Hàn) mang đến hình ảnh người trẻ không ngừng hoàn thiện bản thân.

Song song với việc học, Thanh Trúc theo đuổi công việc người mẫu tự do để rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng thích nghi. Những trải nghiệm ấy đã giúp cô tích lũy nhiều kinh nghiệm trước khi bước lên các cuộc thi nhan sắc.

Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc theo đuổi hình ảnh thanh lịch, hiện đại và không ngừng hoàn thiện bản thân trên hành trình đến với Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thanh Trúc từng đạt danh hiệu Á khôi Nét đẹp Sinh viên DNTU 2023, Á quân The Next Beauty Queen 2023, góp mặt trong top 45 Miss Cosmo Vietnam 2023, đồng thời lọt top 10 Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2024 và giành danh hiệu Người đẹp Bikini.

Là sinh viên ngành Đông phương học, Thanh Trúc xem việc học và ngoại ngữ là nền tảng để phát triển bản thân cũng như mở rộng cơ hội hội nhập. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Thanh Trúc mong muốn lan tỏa hình ảnh người trẻ sống tích cực, không ngại thử thách và luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

"Tôi luôn tin rằng, chỉ cần đủ kiên trì, không ngừng học hỏi và dám bước ra khỏi vùng an toàn thì mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình", Thanh Trúc chia sẻ.

Với hai nữ sinh Đại học Công nghệ Đồng Nai, Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là cuộc thi nhan sắc mà còn là cơ hội để người trẻ thể hiện tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.