Đưa con đi thi hoa hậu, cha mẹ hồi hộp như ngày thi THPT

TPO - Từ 3h-4h sáng, nhiều phụ huynh đã cùng con lên đường đến vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026. Không ít bậc cha mẹ thừa nhận cảm giác hồi hộp, thấp thỏm chẳng khác nào ngày con bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

‘Phải giỏi mới thi hoa hậu’

Từ sáng sớm, khu vực vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 đã đông kín thí sinh. Bên cạnh những cô gái trẻ trong trang phục chỉn chu, các bậc phụ huynh lặng lẽ đứng phía sau.

Chị Nguyễn Minh Thúy (Hà Nội), mẹ của thí sinh Nguyễn Phương Hoa - sinh viên song bằng Quản trị kinh doanh và Luật kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, cười bảo rằng con gái đi thi nhưng người mất ngủ lại là mẹ.

"Con dậy từ khoảng 3h sáng để trang điểm, chuẩn bị. Tôi cũng thức theo. Đến khi đưa con tới địa điểm sơ khảo thì mới thấy mình hồi hộp chẳng khác gì ngày chờ con thi tốt nghiệp THPT", chị kể.

Nhiều phụ huynh ngồi chờ các thí sinh tại sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Xuân Tùng.

Người mẹ nói bản thân không đặt áp lực con phải đạt danh hiệu. Điều chị mong nhất là con có một trải nghiệm đẹp, được va chạm với môi trường mới và trưởng thành hơn sau cuộc thi.

"Tôi luôn nói với con rằng cứ đi thi để trải nghiệm. Nếu được đi tiếp thì rất vui, còn nếu dừng lại cũng không sao. Điều quan trọng là con đã dám thử sức với điều mình yêu thích”, chị nói.

Theo chị Thúy, con gái vốn ấp ủ ước mơ thi Hoa hậu Việt Nam từ lâu. Ban đầu, chị chỉ nghĩ đó là mong muốn của tuổi trẻ. Nhưng khi thấy con tự tìm hiểu các mùa giải trước, chủ động chuẩn bị kiến thức, luyện tập và cân bằng việc học với cuộc thi, chị nhận ra đây là quyết định nghiêm túc và đồng ý để con ghi danh.

Phương Hoa hiện sở hữu IELTS 7.0, theo học song bằng và tích cực tham gia các câu lạc bộ của trường. Cô từng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt. Tuy nhiên, điều khiến cô lo lắng nhất trước ngày sơ khảo lại không phải kiến thức hay kỹ năng mà là chiều cao.

"Con cứ bảo mặt bằng năm nay toàn các bạn trên 1,7 m nên hơi thiếu tự tin. Tôi chỉ động viên rằng đã yêu thích thì cứ mạnh dạn đăng ký. Dù kết quả thế nào, đây vẫn là trải nghiệm rất đáng giá của tuổi trẻ", chị chia sẻ.

Ở một góc khác của khu vực chờ, chị Nguyễn Thị Nga (Hải Phòng) cũng liên tục nhìn về phía cánh cửa nơi các thí sinh lần lượt bước vào phần thi nhân trắc học. Con gái chị là Dương Thanh Trà, sinh viên Đại học Hải Dương.

Cả gia đình thức dậy từ 3h sáng. Đúng 5h, hai mẹ con lên xe cùng đoàn của trường để tới Hà Nội. Nhà trường còn có Chủ tịch Hội Sinh viên, Bí thư Đoàn đồng hành, động viên tinh thần các thí sinh suốt hành trình.

Điều khiến chị vui nhất không phải việc con có thể tiến sâu đến đâu, mà là cô gái vốn khá vô tư ngày nào đã biết tự đưa ra quyết định cho tương lai của mình.

"Khi con ngỏ ý muốn thi, tôi hỏi rất kỹ xem đã tìm hiểu cuộc thi chưa, có thực sự tự tin hay không. Con bảo muốn vượt qua giới hạn của bản thân, muốn học hỏi từ những bạn giỏi hơn. Nghe vậy, cả gia đình đều ủng hộ”, chị Nga nói.

Chị Nguyễn Thị Nga mẹ thí sinh Dương Thanh Trà, sinh viên Đại học Hải Dương. Ảnh: Xuân Tùng.

Thanh Trà vốn có thành tích học tập nổi bật. Ngoài chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, cô còn học thêm ngành Toán học để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Nữ sinh từng đạt danh hiệu Thủ lĩnh sinh viên tỉnh Hải Dương năm 2025, giành giải Nhất cuộc thi An toàn giao thông cấp trường, giải Nhì Nét đẹp Đoàn viên, là Đại sứ Sinh viên Google, thường xuyên dẫn chương trình và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Ở nhà, Trà còn đi dạy gia sư, làm mẫu ảnh để tự trang trải một phần chi phí học tập. Chính vì hiểu con, chị Nga tin nền tảng lớn nhất mà con mang đến Hoa hậu Việt Nam không nằm ở ngoại hình.

"Tôi tin vào kiến thức, vào cách con được giáo dục từ gia đình và nhà trường. Con sống khiêm tốn, chịu khó học hỏi. Bây giờ thi hoa hậu đâu chỉ cần đẹp. Các bạn phải rất giỏi", chị bày tỏ.

Người mẹ kể rằng trước đây, nhiều người vẫn có cái nhìn khá đơn giản về các cuộc thi sắc đẹp. Nhưng khi tìm hiểu Hoa hậu Việt Nam những năm gần đây, chị thực sự bất ngờ.

"Có những bạn nói được 5-6 thứ tiếng, có bạn học rất giỏi, hoạt động xã hội nhiều. Nhìn các con mới thấy bây giờ muốn thi hoa hậu cũng phải có tri thức, bản lĩnh và sự tự tin. Ngày xưa nhiều người nghĩ hoa hậu chỉ cần đẹp là đủ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi nghĩ phải giỏi mới dám thi hoa hậu", chị Nga chia sẻ.

Điều quý giá nhất không phải danh hiệu

Nhiều người bất ngờ khi Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - xuất hiện tại khu vực sơ khảo. Không ít người tưởng cô tiếp tục ghi danh dự thi. Phương Linh cười cho biết cô đến để cổ vũ những người bạn đồng hương Hà Tĩnh và động viên các thí sinh lần đầu bước vào Hoa hậu Việt Nam.

Đứng giữa không khí nhộn nhịp của ngày sơ khảo, Phương Linh nhớ lại chính mình một năm trước - cũng mất ngủ vì hồi hộp, cũng thấp thỏm chờ đến lượt bước vào các phần thi và không biết điều gì đang chờ phía trước.

"Nhìn các bạn hôm nay, tôi hiểu cảm giác đó lắm. Có bạn nhịn ăn để giữ dáng, có bạn gần như thức trắng vì lo lắng. Tôi chỉ mong các bạn giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ và bước vào phòng thi với tinh thần thoải mái nhất. Khi quá căng thẳng, mình rất dễ đánh mất năng lượng tích cực vốn có", Phương Linh chia sẻ.

Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024. Ảnh: Xuân Tùng.

Suốt buổi sáng, cô dành thời gian trò chuyện với nhiều thí sinh. Người hỏi cách giữ bình tĩnh khi phỏng vấn kín, người hỏi kinh nghiệm trình diễn trước ban giám khảo, người lại băn khoăn liệu có nên "giấu bài" ở vòng đầu. Câu trả lời của Phương Linh khá đơn giản: hãy là chính mình.

"Tôi luôn nói với các bạn rằng đừng ngại thể hiện năng khiếu hay điểm mạnh của mình. Hoa hậu Việt Nam là hành trình để ban giám khảo nhìn thấy sự trưởng thành của mỗi thí sinh qua từng vòng, vì vậy hãy mạnh dạn thể hiện tất cả những gì mình đã chuẩn bị", cô nói.

Nhìn lại chặng đường của bản thân, Phương Linh cho biết điều quý giá nhất cô nhận được không phải một danh xưng, mà là sự trưởng thành: "Một năm trước, tôi đến với cuộc thi bằng tâm thế của một sinh viên bình thường, chỉ hy vọng mình sẽ có trải nghiệm đẹp. Sau cuộc thi, tôi có cơ hội tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, các chương trình thiện nguyện, sự kiện văn hóa. Tôi trưởng thành hơn, nghiêm khắc với bản thân hơn và ý thức rằng mỗi lời nói, mỗi hành động của mình đều có sức lan tỏa”.

Bởi vậy, khi chứng kiến mặt bằng thí sinh năm nay, cô không giấu được sự bất ngờ.

"Các bạn thí sinh đều đẹp, rất cao và đặc biệt là có nền tảng tri thức tốt. Có bạn nói được nhiều ngoại ngữ, có bạn biết hát then, múa dân gian, có bạn sở hữu nhiều thành tích học tập đáng nể. Tôi nghĩ đây sẽ là một mùa thi cạnh tranh", Phương Linh bày tỏ.

Điều Phương Linh quan sát cũng là cảm nhận chung của nhiều phụ huynh có mặt tại vòng sơ khảo. Không còn nhìn các cuộc thi sắc đẹp chỉ qua ngoại hình, họ cho rằng hành trang của một thí sinh hôm nay còn là tri thức, bản lĩnh và sự chuẩn bị nghiêm túc cho từng phần thi.