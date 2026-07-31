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Loạt vi phạm tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai sót trong hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều khoản chi bị cơ quan Bảo hiểm xã hội từ chối quyết toán. Đáng chú ý, đến nay bệnh viện vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 2023-2025.

Nhiều tồn tại trong quản lý, phòng chống tham nhũng

Theo kết luận thanh tra, trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, đơn vị vẫn để xảy ra nhiều tồn tại, sai sót.

Cụ thể, bệnh viện không ban hành quyết định công khai dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định; không báo cáo Sở Y tế trước khi ban hành quy chế chi tiêu nội bộ. Trong hai năm 2023 và 2024, bệnh viện cũng không ban hành kế hoạch cải cách hành chính theo kế hoạch của Sở Y tế.

Đáng chú ý, bệnh viện không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Luật Phòng, chống tham nhũng và không thực hiện chuyển đổi vị trí đối với 14 viên chức thuộc diện phải chuyển đổi.

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Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk (trước đây là Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên). Ảnh: Trang web bệnh viện

Hàng loạt sai sót trong quản lý tài chính, đấu thầu

Kết luận thanh tra cho thấy từ tháng 1/2023 đến tháng 11/2024, bệnh viện chi trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho viên chức, người lao động theo mức cả ngày làm việc nhưng không xác định thời gian làm việc thực tế để làm căn cứ tính phụ cấp.

Trong các năm 2023, 2024 và 2025, bệnh viện còn chi bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động chậm trễ; đồng thời không tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với dịch vụ vệ sĩ và vệ sinh công nghiệp theo quy định.

Đối với gói thầu số 02-VT/2025 mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ khám, chữa bệnh giai đoạn 2025-2026, tổ chuyên gia thực hiện lựa chọn nhà thầu trong hơn 80 ngày, vượt thời gian 60 ngày đã được phê duyệt. Việc thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng cũng được xác định không đúng quy định.

Ở gói thầu thuốc Generic đợt 3 năm 2023, bệnh viện ký hợp đồng mua thuốc trị giá 157,8 triệu đồng với Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Duy Anh nhưng không yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm hợp đồng, dẫn đến không thể thu hồi khoản bảo đảm theo quy định.

Thanh tra cũng xác định có 15 hợp đồng thực hiện không đạt tối thiểu 80% giá trị từng phần theo hợp đồng đã ký. Trong đó, 4 hợp đồng do nhà thầu vi phạm thỏa thuận, còn 11 hợp đồng chưa xác định được nguyên nhân do nhu cầu của bệnh viện hay do nhà thầu không cung cấp đủ hàng hóa. Dù vậy, bệnh viện vẫn hoàn trả tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng, chưa đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội từ chối quyết toán nhiều khoản chi

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều bất cập trong hoạt động khám, chữa bệnh như thanh toán tiền ngày giường sai quy định; chỉ định dịch vụ kỹ thuật chưa phù hợp; bệnh nhân không ký xác nhận; thời gian chỉ định và chỉ định thuốc chưa phù hợp; bác sĩ nghỉ phép hoặc nghỉ bù nhưng vẫn phát sinh y lệnh và chi phí khám chữa bệnh; một số đơn thuốc không có chữ ký bác sĩ.

Theo kết luận thanh tra, những sai sót này đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra và không chấp nhận quyết toán, tuy nhiên đến nay bệnh viện vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để. Ngoài ra, trong các năm 2023-2025, bệnh viện không chuyển số tiền đã trích lập từ nguồn thu kinh doanh dịch vụ về tài khoản các quỹ mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Từ những tồn tại trên, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo, các khoa, phòng và cá nhân liên quan.

Đồng thời, bệnh viện phải khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại; rà soát toàn bộ các gói thầu mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị để xử lý trách nhiệm các nhà thầu nếu có vi phạm hợp đồng và thu hồi tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định.

Huỳnh Thủy
#Thanh tra #Bệnh viện Đắk Lắk #sai sót #quyết toán BHXH #khám chữa bệnh

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