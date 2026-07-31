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48 thuyền viên tàu Khôi Nguyên 18 đã trở về đất liền

Thu Loan

TPO - 48 thuyền viên Việt Nam của tàu Khôi Nguyên 18 đã trở về đất liền an toàn và đoàn tụ với gia đình. Lực lượng chức năng Việt Nam tìm thấy thi thể của 1 nạn nhân.

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Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Ngày 30/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về công tác tìm kiếm, cứu hộ các thuyền viên Việt Nam trên tàu Khôi Nguyên 18, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, chiều 29/7, 48 thuyền viên Việt Nam đã trở về đất liền an toàn và đoàn tụ với gia đình. Những người này được lực lượng chức năng Trung Quốc và Việt Nam phối hợp cứu sau khi tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn.

Cho đến nay, lực lượng chức năng Việt Nam đã tìm thấy thi thể của 1 nạn nhân. Hiện, lực lượng chức năng Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những thuyền viên còn lại với quyết tâm cao nhất.

Vừa qua, bên cạnh lực lượng Trung Quốc, phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam trên thực địa còn có lực lượng chức năng của Philippines.

“Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm, tích cực hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn này”, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng nói.

Tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông.

Thu Loan
#Tàu Khôi Nguyên 18 #Thuyền viên #Biển Đông #Bộ Ngoại giao

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