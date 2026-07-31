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Sáng nay, diễn ra hội thảo 'Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện'

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Trước áp lực ngày càng gia tăng của bệnh ung thư, các chuyên gia đầu ngành sẽ cùng nhìn nhận những điểm nghẽn trong phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị và chính sách, hướng tới các giải pháp toàn diện cho công tác phòng chống ung thư.

Ung thư đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với hệ thống y tế Việt Nam khi số ca mắc mới và tử vong ngày càng gia tăng. Dù nhiều kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật robot, xạ trị chính xác, thuốc nhắm trúng đích hay liệu pháp miễn dịch đã được triển khai, không phải người bệnh nào cũng có cơ hội tiếp cận.

Thực trạng phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, quá tải bệnh viện tuyến cuối, chênh lệch năng lực điều trị giữa các tuyến, gánh nặng chi phí và những hạn chế về nhân lực, chính sách bảo hiểm y tế vẫn là những "điểm nghẽn" cần sớm tháo gỡ.

Xuất phát từ thực tiễn này, Báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức hội thảo "Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện".

Hội thảo quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành và đại diện nhiều bệnh viện lớn nhằm phân tích thực trạng ung thư tại Việt Nam, nhận diện những điểm nghẽn trong phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị và chăm sóc người bệnh, đồng thời đề xuất các giải pháp về chính sách, tài chính, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến.

Khách mời, chuyên gia tham dự hội thảo:

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện K, Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam.

- Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Văn - Trưởng khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2.

- Tiến sĩ, Bác sĩ Lưu Ngân Tâm - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Ngoài ra còn có đại diện sở y tế các tỉnh, thành phía Nam, cùng các bệnh viện, hiệp hội chuyên ngành và doanh nghiệp y tế.

BÁO TIỀN PHONG
#thách thức hệ thống y tế Việt Nam #giải pháp phòng chống ung thư #điểm nghẽn trong chẩn đoán và điều trị #ứng dụng công nghệ trong điều trị ung thư #chính sách và nhân lực y tế

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