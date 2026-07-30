Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

'Ông trùm' máy bay không người lái của Nga bị mưu sát

Minh Hạnh

TPO - Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về vụ mưu sát một doanh nhân tại thành phố Tula. Hãng thông tấn RIA Novosti xác định, nạn nhân là người đứng đầu một công ty sản xuất máy bay không người lái.

6a6b2fdd85f5401765501b54.jpg
Ông Andrey Cherezov. (Ảnh: Sputnik)

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 29/7, khi doanh nhân nói trên đang bước vào căn hộ của mình trong một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Tula, cách Mátxcơva khoảng 193 km về phía nam. Một kẻ tấn công không rõ danh tính đã bắn nhiều phát súng trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Ông hiện đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng sức khỏe nghiêm trọng nhưng ổn định.

Theo Phòng thí nghiệm Vận tải Hàng không Nga (RLAT), nạn nhân của vụ ám sát là ông Andrey Cherezov - người sáng lập, chủ sở hữu, nhà thiết kế chính và nhà phát triển hàng đầu của công ty.

“Sau năm 2022, ông bắt đầu phát triển máy bay không người lái dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, biến một công ty nhỏ ở Tula thành một doanh nghiệp có danh tiếng toàn cầu”, văn phòng báo chí của công ty cho biết.

Tờ Kommersant đưa tin, công ty của ông Cherezov phát triển máy bay không người lái, hệ thống hàng không vũ trụ và các công nghệ liên quan, bao gồm cả hệ thống liên lạc an toàn, radar chống máy bay không người lái di động và hệ thống máy bay không người lái chống tác chiến điện tử.

Theo báo cáo tài chính của công ty, RLAT báo cáo doanh thu hơn 1,3 tỷ ruble (16,3 triệu USD) vào năm 2025 và lợi nhuận ròng gần 28 triệu ruble (khoảng 358.000 USD).

Đầu tháng này, RLAT đã bị đưa vào gói trừng phạt thứ 21 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga.

Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ tấn công nhằm vào ông Cherezov có liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông hay không. Lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm hung thủ.

Minh Hạnh
RT
#Nga #máy bay không người lái #ám sát #xả súng #doanh nhân Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe