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Miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An tiếp tục mưa to

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (31/7), miền Bắc duy trì hình thái thời tiết mưa nắng gián đoạn, một số khu vực có thể mưa rất to vượt 100mm. Thanh Hoá, Nghệ An tiếp tục hứng chịu mưa lớn kéo dài. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rải rác vào chiều và đêm.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng khu vực ven biển 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày ít mưa, nắng gián đoạn, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội hôm nay mưa nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Lượng mưa hôm nay ở miền Bắc từ 15-30mm, có nơi trên 100mm. Dự báo những ngày tới, miền Bắc tiếp tục nhiều mưa, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nắng nóng chưa có dấu hiệu xuất hiện.

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Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác trong hôm nay (31/7).

Thanh Hoá và Nghệ An hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 110mm. Từ chiều tối đến đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 29-32 độ.

Hà Tĩnh đến Huế ngày ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo ngày mai (1/8), khu vực miền Trung tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Tây Nguyên sáng ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Lượng mưa trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Dự báo những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ

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