TPHCM đặt mục tiêu hoàn tất lấy mẫu ADN hơn 9.800 mộ liệt sĩ trước tháng 10

TPO - Ban Chỉ đạo 515 TPHCM phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trước tháng 10, xây dựng cơ sở dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ, người có công đảm bảo liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chiều 30/7, tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM (Ban Chỉ đạo 515 TPHCM), Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết: Tính đến ngày 30/7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm tại các khu vực được xác định trong kế hoạch thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, với tổng diện tích khoảng 600.000 m², khối lượng đất đào khoảng 10.000 m³.

Lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 154 hài cốt liệt sĩ, gồm 132 mộ đơn và 4 mộ tập thể có 22 hài cốt.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Thắng

Tại Công viên Lê Thị Riêng, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đã huy động 5 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng chuyên môn của các trường đại học, các nhà khoa học và nhân chứng… với tổng số tham gia khoảng 210 người.

Thành phố cũng đang tiếp tục xác minh 12 khu vực có thông tin liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ.

Đối với công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, TPHCM đã thành lập 15 tổ, trong đó có 9 tổ trực tiếp lấy mẫu.

Đến ngày 29/7, công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 10 trong tổng số 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố; 8 nghĩa trang còn lại đang tiếp tục được triển khai.

Tổng số mẫu đã lấy là 7.640/9.885 mộ liệt sĩ. Trong đó, 5.591 mẫu được lấy tại các mộ có thông tin và 2.049 mẫu tại các mộ chưa xác định được danh tính.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trước tháng 10, xây dựng cơ sở dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ, người có công đảm bảo liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cùng với đó, tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM - đánh giá, quá trình triển khai nhiệm vụ cho thấy khối lượng công việc lớn hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Các lực lượng phải chạy đua với thời gian nhưng đồng thời bảo đảm tính chính xác, thận trọng trong từng khâu. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ giới hạn trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” mà là nhiệm vụ lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Mạnh Thắng

Từ kinh nghiệm tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Cường yêu cầu việc khảo sát tại các khu vực còn lại phải kết hợp chặt chẽ giữa thông tin của người dân, tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và phương pháp khoa học, công nghệ.

Thành phố giao Bộ Tư lệnh TPHCM rà soát kỹ nguồn tư liệu liên quan 12 khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ; phối hợp cơ quan văn hóa, báo chí thường xuyên cung cấp thông tin, kêu gọi nhân chứng và người dân cung cấp tư liệu.

Ông Cường cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang, tăng cường trang thiết bị phục vụ khảo sát và chuẩn bị lực lượng cho những nhiệm vụ phát sinh tại các khu vực tìm kiếm mới.