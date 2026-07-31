Tổng thống Mỹ Trump: ‘Hội đồng Hòa bình’ đạt thỏa thuận giải giáp Dải Gaza

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “Hội đồng Hòa bình” do ông thành lập đã đạt được thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas của Palestine cùng các nhóm vũ trang khác tại Dải Gaza.

Các thành viên Hamas ở Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 30/7 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Trump gọi đây là “cột mốc quan trọng trong việc triển khai Kế hoạch 20 điểm” nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, thỏa thuận sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trong quá trình các lực lượng vũ trang giải giáp, quân đội Israel sẽ từng bước rút khỏi Dải Gaza, đồng thời Lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để bảo đảm an ninh cho vùng đất này.

Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn các nước trung gian gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Thỏa thuận này là bước đi then chốt để Dải Gaza được điều hành bởi chính quyền Palestine mới, phối hợp chặt chẽ với 'Hội đồng Hòa bình' nhằm hỗ trợ người dân Palestine. Đồng thời, Israel sẽ có an ninh mà họ xứng đáng được hưởng”, ông Trump viết.

Trước đó cùng ngày, nhiều nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán giữa các bên trung gian và lãnh đạo Hamas tại Cairo về việc triển khai kế hoạch hòa bình Dải Gaza do Mỹ làm trung gian đã đạt được những tiến triển hiếm hoi. Tuy nhiên, một quan chức Israel nói rằng các điều khoản được đề xuất vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của nước này.

Hamas chưa lên tiếng về bài đăng của Tổng thống Trump.

Một quan chức Hamas và một nhà ngoại giao am hiểu tình hình đàm phán tại Cairo cho biết, những tiến triển đạt được sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Israel cũng như khả năng các bên tiến tới thỏa thuận toàn diện.

Ngày 30/7, một quan chức Hamas cho biết lực lượng này mang tới cuộc đàm phán phản hồi “tích cực và thiện chí”, song không xác nhận liệu Hamas có đồng ý giải giáp hoàn toàn hay không. Đây vốn là điểm bế tắc chính trong suốt 4 tháng đàm phán vừa qua.

Hamas muốn Israel cam kết chấm dứt tấn công vào Dải Gaza và rút toàn bộ lực lượng khỏi vùng lãnh thổ này.

Các nguồn tin thân cận với Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng tập trung và niêm cất các loại vũ khí hạng nặng dưới sự quản lý của một cơ quan Palestine, chứ không bàn giao cho Israel. Hamas không bình luận về thông tin này.

Hiện vẫn chưa rõ số phận của các loại vũ khí hạng nhẹ hoặc vũ khí cá nhân sẽ ra sao, cũng như liệu lập trường mới của Hamas có được Israel hoặc "Hội đồng Hòa bình" chấp nhận hay không.