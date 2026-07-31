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Thế giới

Ả-rập Xê-út lập liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia để bảo vệ biển Đỏ

Tú Linh

TPO - Ả-rập Xê-út vừa công bố kế hoạch thành lập liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia, nhằm bảo vệ các tuyến vận tải biển quốc tế và tuyến đường cung cấp năng lượng ở khu vực biển Đỏ. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi thân Iran làm gián đoạn một trong những hành lang thương mại nhộn nhịp nhất thế giới.

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Khu vực eo biển Bab el-Mandeb. (Ảnh: Reuters)

Ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê-út cho biết, đại diện từ 43 quốc gia và Liên minh châu Âu đã tham dự một hội nghị quốc tế để thảo luận về liên minh này, trong đó Ả-rập Xê-út đóng vai trò quốc gia sáng lập và lãnh đạo, đồng thời là nơi đặt trụ sở chính.

Bộ này cho biết liên minh sẽ tăng cường an ninh hàng hải, bảo vệ tự do hàng hải, đảm bảo các tuyến đường thương mại quốc tế, bảo vệ các lợi ích hàng hải chung ở eo biển Bab el-Mandeb và vịnh Aden.

Theo thông tin từ Ả-rập Xê-út, 14 quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập, Sudan và Djibouti, đã đưa ra tuyên bố chung ủng hộ liên minh mà Riyadh đề xuất. Trong số 6 quốc gia Ả-rập vùng Vịnh, Oman và UAE không nằm trong danh sách các quốc gia ủng hộ tuyên bố này.

Ngày 20/7, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố phong tỏa Ả-rập Xê-út ở biển Đỏ, sau đó đã nhận trách nhiệm thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các tàu liên quan đến Ả-rập Xê-út. Ả-rập Xê-út đáp trả bằng các cuộc không kích vào cơ sở quân sự của Houthi ở Hodeidah, Yemen.

Theo đánh giá của Ả-rập Xê-út và các đối tác khu vực, trong tuần này Houthi đã tấn công Ả-rập Xê-út từ lãnh thổ Iraq, phối hợp với các nhóm vũ trang Iraq. Điều này cho thấy sự phối hợp ngày càng tăng giữa các lực lượng thân Iran trong “Trục kháng chiến”, với khả năng gây thiệt hại cho các đồng minh của Mỹ trong khu vực, bất chấp nhiều năm Mỹ và Israel tấn công họ từ Li-băng đến Iran.

Căng thẳng ở biển Đỏ trở thành mặt trận mới nhất trong cuộc chiến tranh Iran, với các cuộc tấn công vào tàu thương mại lan ra ngoài vùng Vịnh và đẩy giá dầu lên cao.

Eo biển Bab el-Mandeb - nối liền phía nam biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, là một cửa ngõ hàng hải quan trọng đối với thương mại và vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Năm 2024, Liên minh châu Âu đã triển khai sứ mệnh hải quân ở biển Đỏ để giúp khôi phục và bảo vệ quyền tự do hàng hải, sau khi lực lượng Houthi tấn công các tàu biển để “chia lửa” với lực lượng Hamas trong cuộc chiến ở Dải Gaza.

Tú Linh
Theo CNN, Reuters
#Biển Đỏ #Ả-rập Xê-út #Houthi #Eo biển Bab el-Mandeb #Iran #Vùng Vịnh #Trung Đông #Giá dầu #Chiến tranh Mỹ - Iran

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