Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội đặt tên cho 51 tuyến đường, phố và công viên 28ha tại Cầu Giấy

Hiểu Minh

TPO - Hà Nội đặt tên 51 tuyến đường, phố mới, điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường, phố và đặt tên công viên An Hòa rộng gần 28ha tại phường Cầu Giấy.

Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Theo quyết định, Thành phố đặt tên cho 51 tuyến đường, phố mới tại nhiều địa phương như: Phố Nguyễn Hữu An, phường Cầu Giấy; các đường Đại Yên, Ngọc Hòa, Ninh Sơn, chùa Trăm Gian, Phụng Châu, Long Châu, Yên Khê, Lý Triện tại phường Chương Mỹ và đường chùa Mía, phường Sơn Tây; Đường Lâm, Cam Lâm phường Sơn Tây; các phố Vũ Nam Long, phường Dương Nội; Vũ Tuyên Hoàng, phường Hoàng Liệt; Cổ Mai, phường Hoàng Mai; Vũ Lập, phường Long Biên; Phú Cường, phường Phú Lương; Vo Thượng, phường Phúc Lợi; Nguyễn Long, phường Tây Hồ; Bùi Huy Đáp, phường Yên Sở và đường, phố của các xã: Dương Hòa, Đan Phượng, Hát Môn, Hồng Sơn, Hương Sơn, Kiều Phú, Liên Minh, Nam Phù, Ô Diên, Phú Cát, Phù Đổng, Phú Xuyên, Phúc Sơn, Sơn Đồng, Thanh Trì, Tiến Thắng.

6du-an-cung-thieu-nhi-ha-noi-17207767477062128559642.jpg
Công viên An Hòa. Ảnh minh họa: N.Đ

UBND Thành phố cũng quyết định điều chỉnh độ dài đối với 5 tuyến đường, phố gồm: Đường chùa Trầm, phường Chương Mỹ cho đoạn từ điểm cuối đường chùa Trầm tại ngã ba giao cắt cạnh cổng chùa Vô Vi đến ngã ba giao cắt tại đường tỉnh lộ 419 (Km26+ 500) tại điểm tiếp giáp tổ dân phố Tiên Lữ và Quyết Tiến.

Đường Chúc Sơn, phường Chương Mỹ cho đoạn từ điểm cuối đường Chúc Sơn tại ngã tư giao cắt đường chùa Trăm Gian và đường Ngọc Hòa (ngã tư chợ Cống) đến hết địa phận phường Chương Mỹ tại ngã tư giao cắt tại tổ dân phố Sơn Đồng, tiếp giáp thôn Đồng Trữ xã Phú Nghĩa (đường T7 Khu công nghiệp Phú Nghĩa).

Phố Đặng Thùy Trâm, phường Nghĩa Đô cho đoạn từ điểm cuối phố Đặng Thùy Trâm tại ngã năm giao cắt phố Phạm Tuấn Tài và phố Nghĩa Tân, số nhà 60 và 77 Đặng Thùy Trâm đến ngã ba giao cắt phố Trần Quốc Hoàn (đối diện số nhà 25 Trần Quốc Hoàn).

Phố Kiều Mai, phường Xuân Phương cho đoạn từ điểm cuối phố Kiều Mai tại Học viện kỹ thuật quân sự - khu Kiều Mai đến ngã ba giao cắt đường Phan Tây Nhạc cạnh Bệnh viện Đại học Phenikaa.

Đường Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh cho đoạn từ điểm cuối đường Tả Thanh Oai tại ngã ba giao cắt cạnh nghĩa trang liệt sĩ Tả Thanh Oai, thôn Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh đến di tích chùa Dâu, thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh.

Đồng thời, Thành phố đặt tên cho công viên thuộc phường Cầu Giấy là Công viên An Hòa. Công viên có diện tích khoảng 27,78ha, trong đó khoảng 19ha mặt nước hồ điều hòa và khoảng 8,78ha cây xanh; phía Bắc giáp trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ. Phía Nam giáp phố Hoàng Quán Chi. Phía Đông giáp tuyến phố Nguyễn Hữu An. Phía Tây giáp Cung thiếu nhi Hà Nội, đường Phạm Hùng.

Hiểu Minh
#đặt tên 51 tuyến đường mới tại Hà Nội #điều chỉnh độ dài các tuyến đường #đặt tên công viên An Hòa rộng gần 28ha #quy hoạch đô thị và hạ tầng thành phố #phát triển không gian công cộng và cây xanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe