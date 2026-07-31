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Thế giới

Trung Quốc bác tin đồn gửi hệ thống phòng không vác vai cho Iran

Minh Hạnh

TPO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh sẽ gửi từ 300 đến 400 bệ phóng tên lửa phòng không vác vai cho Iran. Trước đó, Reuters cho biết số vũ khí này trị giá từ 60 đến 70 triệu USD.

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(Ảnh: X)

“Những thông tin này là sai sự thật và hoàn toàn vô căn cứ. Vai trò của Trung Quốc luôn là thúc đẩy hòa bình và chấm dứt xung đột”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ning nói với hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Hôm 29/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông sẽ “khá thất vọng” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếu Bắc Kinh cung cấp vũ khí cho Iran.

Trước đó, CNN dẫn nguồn tình báo Mỹ cho biết, Trung Quốc đang chuẩn bị cung cấp các hệ thống phòng không mới cho Iran, vào thời điểm Tehran đang tìm cách bổ sung một số hệ thống vũ khí nhất định với sự giúp đỡ của các đối tác nước ngoài quan trọng.

Theo Reuters, Iran dự kiến ​​sẽ nhận được lô hàng đầu tiên trong số khoảng 300 đến 400 bệ phóng tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), bao gồm các tên lửa QW-12 và FN-16 do Trung Quốc sản xuất, trong vòng vài tuần tới.

Dựa trên kế hoạch đã được các bên nhất trí, việc vận chuyển ban đầu sẽ được thực hiện bằng đường hàng không từ Urumqi ở phía tây Trung Quốc, sau đó quá cảnh qua Pakistan đến Iran.

Tuy nhiên, cơ quan quan hệ công chúng quân sự Pakistan (ISPR) cho biết: “Những suy đoán về việc Pakistan tham gia cung cấp vũ khí phòng không cho Iran từ Trung Quốc là hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật”.

Iran cần tái vũ trang sau nhiều tháng giao tranh, trong đó Mỹ và Israel đã tấn công các cơ sở liên quan đến chương trình tên lửa, máy bay không người lái và phòng không của nước này. Tehran đã đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh.

Mặc dù Iran đã đầu tư mạnh vào tên lửa, máy bay không người lái và radar trong hai thập kỷ qua, nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng các hệ thống phòng không di động rất quan trọng vì chúng có thể được triển khai nhanh chóng, vận hành bởi các nhóm nhỏ và di chuyển thường xuyên, khó bị phát hiện hơn so với các khẩu đội phòng không cố định.

Một nguồn tin an ninh châu Âu cho biết, đã có một số hợp đồng được thảo luận liên quan đến việc bán các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) dòng QW cho Iran, bao gồm các hệ thống QW-12, QW-18 và QW-19.

Các nhà phân tích quốc phòng đánh giá QW-12 kém hiệu quả hơn so với các biến thể QW mới hơn, bao gồm QW-18 và QW-19, nhưng cho rằng hệ thống này vẫn có thể cung cấp một lớp bảo vệ tầm ngắn hiệu quả chống lại máy bay không người lái và các mục tiêu bay thấp.

Minh Hạnh
CNN, Reuters
#Trung Quốc #Iran #hệ thống phòng không vác vai #xung đột Mỹ Iran #chiến sự Trung Đông

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